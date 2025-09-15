Saham di kawasan Asia-Pasifik mencatat hasil yang beragam hari ini, karena investor mengambil sikap hati-hati setelah rilis data ekonomi China yang lebih lemah dari perkiraan. Tekanan terhadap sentimen terutama terkait dengan lemahnya aktivitas industri dan jasa. Di tengah ketidakpastian, investor menunggu keputusan The Fed mengenai suku bunga pada hari Rabu.

Data China untuk Agustus mengecewakan: produksi industri +5,2% y/y (perkiraan 5,8%, terendah dalam 12 bulan), penjualan ritel +3,4% (perkiraan 3,8%, terlemah sejak November 2024), investasi aset tetap +0,5% YTD (perkiraan 1,4%, terendah dalam 5 tahun), investasi real estat -12,9%, dan tingkat pengangguran naik menjadi 5,3% (tertinggi dalam 6 bulan).

The Financial Times melaporkan tidak ada kemajuan berarti dalam pembicaraan perdagangan dan fentanyl antara AS dan China. Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa KTT di Beijing tidak akan berlangsung dalam waktu dekat.

Fitch menurunkan peringkat kredit Prancis dari AA- menjadi A+, sambil mengubah prospek dari "negatif" menjadi "stabil." Valuasi obligasi OAT Prancis bereaksi dengan penurunan di pasar sekunder.

Indeks jasa PMI Selandia Baru untuk Agustus turun ke 47,5 dari 48,9 pada Juli — level yang menunjukkan kontraksi lebih dalam di sektor ini dan bulan ke-18 berturut-turut di bawah 50 poin. Rata-rata historis berada di 52,9, dengan aktivitas bisnis tertekan oleh inflasi, suku bunga tinggi, lemahnya permintaan, serta ketidakpastian politik dan biaya.

Futures indeks Eropa mengindikasikan pembukaan positif moderat pada sesi tunai hari ini. Euro Stoxx 50 futures naik sekitar 0,3%, setelah indeks itu sendiri menutup perdagangan Jumat dengan kenaikan tipis 0,1%.

Di pasar valuta asing, indeks dolar DXY bertahan stabil dengan volatilitas terbatas. Investor memperkirakan perdagangan tenang menjelang pekan yang padat dengan keputusan bank sentral dan pidato pejabat moneter.

Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa ia siap menjatuhkan sanksi keras terhadap Rusia, tetapi hanya setelah semua negara NATO mengambil tindakan serupa. Syarat tambahan adalah penghentian penuh impor minyak Rusia oleh sekutu.

Pasar komoditas energi bergerak lebih baik pagi ini. Harga minyak mentah WTI naik 0,85%, begitu juga dengan NATGAS.

Emas mencatat kenaikan tipis dan tetap berada di zona rekor historis.