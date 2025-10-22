Indeks saham utama di AS dan Eropa bergerak sedikit lebih tinggi setelah sesi rekor untuk DJIA, serta menjelang rilis earnings dari SAP dan Netflix.

(US100: +0,15%, EU50: +0,05%, DE40: mendatar).

Saham Netflix turun sekitar 6% di perdagangan after-hours setelah hasil Q3 2025 lebih lemah dari ekspektasi. Pendapatan tercatat $11,51 miliar dibanding konsensus Bloomberg $11,52 miliar (perkiraan perusahaan: $11,53 miliar), sementara EPS sebesar $5,87 di bawah ekspektasi $6,94. Margin operasional turun menjadi 28% karena biaya pajak satu kali di Brasil. Di sisi positif, Netflix memberikan panduan Q4 di atas konsensus, memproyeksikan pendapatan $11,96 miliar dengan margin 29% di 2025. Perusahaan menyebut keterlibatan pengguna tetap “sehat,” dengan pertumbuhan ke depan yang akan didorong oleh bisnis iklan.

Kepala ekonom ECB, Philip Lane, memperingatkan bahwa bank-bank di kawasan euro masih menghadapi risiko dari potensi pengetatan pendanaan dolar AS, yang menyumbang hingga 28% dari total liabilitas mereka. Meskipun likuiditas telah meningkat, kekurangan dolar secara tiba-tiba dapat menekan kredit, sehingga Lane menyerukan pemantauan lebih ketat terhadap eksposur USD.

Sentimen di kawasan Asia-Pasifik tercampur akibat aksi ambil untung di sektor teknologi. CHN.cash dan HK.cash turun masing-masing 0,3% dan 0,4%, sementara JP225 naik tipis 0,8%.

Ekspor Jepang naik 4,2% YoY pada September (konsensus Bloomberg: 4,6%, sebelumnya: -0,1%). Hasil yang sedikit di bawah ekspektasi ini terutama disebabkan oleh penurunan ekspor ke AS sebesar 13,3% akibat tarif baru, meski diimbangi oleh lonjakan ekspor ke Asia (+9,2%), China (+5,8%), dan Uni Eropa (+5,0%) karena meningkatnya permintaan produk IT dan semikonduktor. Impor naik 3,3%, dipimpin oleh mesin dan peralatan listrik, menandakan investasi modal yang tetap kuat. Meski masih mencatat defisit perdagangan, data ini mendukung pemulihan ekonomi Jepang dan memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh BoJ.

India dan AS dilaporkan hampir menyelesaikan kesepakatan perdagangan baru yang akan memangkas tarif impor barang India dari 50% menjadi sekitar 15–16%. Sebagai bagian dari perjanjian ini, India akan secara bertahap mengurangi impor minyak dari Rusia dan membuka izin impor jagung GMO. Kesepakatan ini kemungkinan akan ditandatangani pada KTT APEC dan diperkirakan menjadi katalis positif bagi pasar saham India.

Di pasar valuta asing (FX), dolar AS mengalami koreksi luas dengan aliran modal keluar dari aset safe haven seperti yen dan franc menuju mata uang berisiko. Mata uang G10 terkuat hari ini adalah AUDUSD (+0,25%) dan NZDUSD (+0,3%). EURUSD naik tipis 0,1% ke level 1,1615, setelah empat sesi penurunan berturut-turut.

Logam mulia utama kembali menguat setelah aksi jual di awal sesi, mencerminkan profit-taking dan kekhawatiran valuasi yang mulai mereda. Emas naik 0,3% ke $4.136/oz, sementara perak menguat 0,5% ke $48,98/oz. Kinerja kuat Wall Street mungkin masih membatasi permintaan aset safe haven.