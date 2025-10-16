- Laba Q3 TSMC yang kuat mendukung sentimen pasar saham.
- Laba Q3 TSMC yang kuat mendukung sentimen pasar saham.
- Tingkat pengangguran di Australia naik.
- Pasar menunggu laporan laba emiten AS hari ini.
Indeks saham AS menutup sesi kemarin di zona hijau, meski sebagian besar kenaikan tergerus pada paruh kedua perdagangan di Wall Street. Hari ini, futures indeks AS menguat setelah hasil kuartalan kuat dari Taiwan Semiconductor (TSMC), sementara fokus investor beralih ke komentar bank sentral karena rilis PPI September dibatalkan akibat shutdown. Emiten yang melaporkan laba hari ini antara lain Intuitive Surgical, Charles Schwab, Infosys, U.S. Bancorp, Travelers, dan BNY Mellon.
TSMC Taiwan melaporkan laba bersih >NT$452 miliar pada Q3 (vs ekspektasi NT$405 miliar; +39% YoY), gross margin 59,5% (vs 57,1% ekspektasi; 58,6% Q2), dan operating margin 50,6% (vs 47,3% estimasi). Pendapatan tumbuh 30% YoY ke NT$989 miliar (vs NT$967 miliar konsensus). Capex 3Q YTD mendekati US$29,4 miliar.
Beige Book The Fed untuk September menunjukkan kenaikan upah di seluruh distrik. Salah satu laporan regional menyoroti risiko penurunan pertumbuhan jika shutdown berkepanjangan. Aktivitas ekonomi agregat relatif datar: tiga distrik tumbuh tipis, lima tanpa perubahan, dan empat sedikit melemah dibanding laporan sebelumnya.
Pada sesi Asia, Hang Seng melemah hampir 0,8%, sementara Nikkei naik >1,2%. ASX Australia menguat hampir 0,9% setelah data tenaga kerja campuran. Pengangguran Australia September naik ke 4,5% (vs 4,3% ekspektasi; 4,2% sebelumnya), namun pekerjaan bertambah 14,9 ribu (vs perkiraan -5,4 ribu). Di Belanda, pengangguran naik ke 4,0% (vs 3,9% ekspektasi dan sebelumnya).
EUR/USD naik moderat dan bertahan di sekitar 1,166, sedangkan emas mendatar di atas rekor ~US$4.200/oz; perak -0,5%. Mantan Presiden Trump menyebut PM India Modi sepakat menghentikan impor minyak Rusia. Usai komentar tersebut, Brent dan WTI sempat naik, meski hari ini Brent (OIL) kembali turun menuju US$62/barel.
Trump mendukung tarif dalam pidato kemarin dan menegaskan AS sedang dalam perang dagang dengan China. Presiden AS menyatakan seluruh program Demokrat yang tidak diperlukan akan dihentikan permanen. Menyapa India, Trump menambahkan negara tersebut akan segera berhenti membeli minyak Rusia. Trump juga mengatakan akan mendukung Israel jika Hamas melanggar gencatan senjata di Gaza. Pejabat Departemen Keuangan AS menegaskan biaya shutdown AS US$15 miliar per minggu, bukan per hari; Scott Bessent melakukan koreksi perhitungan kemarin.
