Kita memasuki sesi perdagangan hari Rabu di pasar keuangan global.

Pasar saham: Saham Asia menguat moderat, didukung sentimen investor yang relatif stabil. Indeks Kospi naik 0.8%, sementara Hang Seng bertambah 0.3%.

Jepang: Meskipun pasar tunai tutup karena hari libur perbankan, yen tetap menguat meski tanpa katalis baru yang jelas.

Amerika Serikat: Pernyataan pejabat The Fed, Hammack dan Logan, cenderung bernada hawkish dan melemahkan narasi pelonggaran kebijakan yang cepat. Hari ini, perhatian pasar tertuju pada data Non-Farm Payrolls (NFP) yang akan dirilis pukul 14:30 GMT.

China: Data inflasi menunjukkan pertumbuhan CPI yang lebih lemah dan deflasi produsen yang masih berlanjut, sementara yuan relatif stabil berkat intervensi PBoC. Inflasi Januari 2026 mencatat CPI naik 0.2% y/y (di bawah perkiraan 0.4% dan setelah 0.8% di Desember), sementara PPI turun 1.4% y/y (sedikit lebih baik dari ekspektasi -1.5% dan setelah -1.9% di Desember).

Australia: Dolar Australia mencapai level tertinggi baru terhadap mata uang utama setelah komentar hawkish dari RBA dan ekspektasi kenaikan suku bunga lanjutan. Pejabat RBA Hauser menegaskan inflasi masih terlalu tinggi dengan kendala pasokan yang terlihat jelas. Setelah kenaikan suku bunga ke 3.85% pekan lalu, pasar memperkirakan peluang 70% kenaikan lanjutan ke 4.10% pada Mei.

Sejumlah perusahaan merilis laporan kuartalan sebelum pembukaan pasar Eropa:

ABN Amro (Q4 2025): Pendapatan €2.26 miliar di bawah perkiraan (€2.29 miliar), laba €410 juta di bawah ekspektasi (€497 juta), NII €1.67 miliar di atas estimasi, proyeksi NII 2026 sebesar €6.4 miliar di bawah konsensus.

Heineken (FY 2025): Laba operasional disesuaikan €4.39 miliar sedikit di atas ekspektasi (€4.37 miliar), volume bir -1.2% lebih baik dari perkiraan (-2.48%), dividen €1.90 sesuai estimasi, proyeksi pertumbuhan laba operasional 2026 di kisaran +2% hingga +6%.

Dassault Systèmes (Q4 2025): Pendapatan non-IFRS €1.68 miliar di bawah ekspektasi (€1.74 miliar), pertumbuhan ex-FX +1% vs perkiraan +3.49%, margin operasional 37% mendekati estimasi (37.3%), panduan Q1 2026 ex-FX +1–5%.

Siemens Energy (Q1 2026): Pendapatan €9.68 miliar di bawah perkiraan (€9.83 miliar), laba sebelum item non-rutin €1.16 miliar di atas ekspektasi (€992 juta), pesanan €17.61 miliar jauh di atas estimasi (€14.17 miliar), konfirmasi proyeksi pertumbuhan penjualan FY +11–13%.

Commerzbank (Q4 2025): Pendapatan €3.14 miliar di atas perkiraan (€3.07 miliar), laba bersih €737 juta lebih baik dari ekspektasi (€629 juta), laba operasional €1.07 miliar di atas estimasi (€1.01 miliar), NII €2.05 miliar sesuai proyeksi, target laba bersih 2026 di atas €3.2 miliar.

Di pasar Forex, dinamika serupa dengan sesi sebelumnya masih terlihat. Yen Jepang menjadi mata uang dengan kinerja terbaik, menguat terhadap sebagian besar mata uang global. Mata uang Antipodean juga menunjukkan penguatan relatif. Dolar AS tetap berada di bawah tekanan.

Logam mulia mencatat kenaikan moderat. Silver naik 2.1% dan emas menguat 0.66%.

Bitcoin turun 2.3% pada saat penulisan dan diperdagangkan di kisaran £67,000.

Peta panas volatilitas yang saat ini terlihat di pasar Forex. Sumber: xStation



