NextEra Energy (NEE) dan Dominion Energy (D) mengumumkan pada 18 Mei bahwa kedua perusahaan akan bergabung melalui transaksi all-stock senilai sekitar $67 miliar. Jika disetujui, merger ini akan menciptakan perusahaan utilitas listrik teregulasi terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar, dengan enterprise value gabungan sekitar $420 miliar, kapasitas pembangkit 110 gigawatt, dan sekitar 10 juta akun pelanggan di Florida, Virginia, North Carolina, dan South Carolina. Kesepakatan ini merupakan akuisisi utilitas terbesar dalam sejarah dan transaksi korporasi keempat terbesar yang pernah tercatat. Pada intinya, ini adalah langkah strategis untuk menguasai pasar energi AI: Dominion menguasai koridor data center di Northern Virginia, yang merupakan yang terbesar di dunia, dengan 51 gigawatt kapasitas data center terkontrak dalam pipeline-nya.

Skala Besar Bertemu Jaringan Listrik AI

Logika strategisnya cukup jelas: permintaan listrik meningkat lebih cepat dari yang pernah terjadi dalam beberapa dekade terakhir, dan saat ini yang menjadi hambatan utama dalam pembangunan infrastruktur AI bukan lagi chip, melainkan tenaga listrik. PJM Interconnection, operator jaringan listrik terbesar di AS yang mencakup koridor Washington hingga Chicago, mencatat lonjakan biaya listrik wholesale sebesar 75,5% secara year-over-year menjadi $136,53 per megawatt-hour di Q1 2026. Harga kapasitas di pasar PJM melonjak dari $28,92 per megawatt-day menjadi $329,17, yaitu batas maksimum yang disetujui FERC. PJM memproyeksikan pertumbuhan beban puncak sebesar 32 gigawatt antara 2024 dan 2030, di mana 94% di antaranya didorong oleh kebutuhan data center. Dominion berada tepat di pusat kurva permintaan tersebut, melayani Northern Virginia yang menampung sekitar 70% lalu lintas internet dunia melalui klaster data center-nya.

Perusahaan gabungan ini akan menjadi pemimpin dunia dalam energi terbarukan dan penyimpanan baterai, pemimpin AS dalam pembangkit gas alam, dan operator tenaga nuklir terbesar kedua di negara tersebut. CEO NextEra John Ketchum, yang akan memimpin entitas gabungan, mengatakan perusahaan berencana membangun lebih dari 30 hub energi data center di seluruh AS dan melihat peluang pengembangan pembangkit dan penyimpanan baru sebesar 115 hingga 150+ gigawatt hingga 2032. CEO Dominion Robert Blue akan menjabat sebagai presiden dan CEO untuk bisnis utilitas teregulasi. Kedua perusahaan akan mempertahankan kantor pusat ganda di Juno Beach, Florida dan Richmond, Virginia, dengan kantor pusat operasional Dominion tetap berada di Cayce, South Carolina.

Reaksi Pasar dan Langkah Selanjutnya

Reaksi awal pasar menggambarkan siapa yang diuntungkan dan siapa yang menanggung risiko. Saham Dominion melonjak 9,4% ke $67,56, mencerminkan premium 23% di atas harga penutupan sebelumnya serta pembayaran tunai satu kali sebesar $360 juta kepada pemegang saham. Sementara itu, NextEra turun 4,6% ke $89,04, menghapus $9,9 miliar dari kapitalisasi pasarnya, yang merupakan fenomena klasik di mana saham perusahaan pengakuisisi mengalami tekanan dalam transaksi yang dibiayai oleh saham. Efek bersihnya adalah penurunan nilai gabungan sebesar $5 miliar pada Hari Pertama, menunjukkan bahwa Wall Street sudah memperhitungkan risiko eksekusi dan regulasi yang signifikan.

Bagi investor, kesepakatan ini membentuk ulang sektor utilitas di sekitar satu tesis utama: perusahaan yang mampu membangun infrastruktur energi paling cepat akan menangkap gelombang permintaan AI, dan skala adalah faktor penentu kecepatan. Jika merger ini lolos semua persetujuan, entitas gabungan akan menargetkan pertumbuhan EPS yang disesuaikan sebesar 9%+ dan pertumbuhan regulatory capital employed sebesar 11% hingga 2032. Morgan Stanley menaikkan target harga NEE menjadi $115 dari $107 setelah pengumuman ini, dengan mempertahankan rating Overweight. Konsensus target analis berada di sekitar $96,73. Apakah kesepakatan ini pada akhirnya menciptakan atau menghancurkan nilai akan sepenuhnya bergantung pada apakah tenaga listrik, bukan chip, benar-benar menjadi sumber daya langka dalam ekonomi AI.