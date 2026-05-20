🔑 Faktor Utama yang Membentuk Volatilitas Pasar

Faktor utama yang mendorong pergerakan pasar hari ini tampaknya adalah penurunan harga komoditas energi. Minyak Brent saat ini diperdagangkan di bawah USD 105 per barel, turun 6% dibanding harga pembukaan. Gas alam TTF juga mengalami penurunan serupa. Hal ini membatasi kenaikan lanjutan yield obligasi, yang sebelumnya mencapai level tertinggi di AS sejak Januari 2025, saat Presiden Trump dilantik.

Pasar kini menantikan laporan keuangan NVIDIA yang dijadwalkan dirilis pukul 22:30 malam. Sektor semikonduktor mencatat penguatan besar hari ini, sebagian didorong pengumuman aksi mogok pekerja Samsung. Penguatan signifikan tercatat pada saham Intel (5,6%) dan Micron (3,4%).

🌍 Geopolitik

Penurunan harga komoditas energi tersebut sebagian dipicu pernyataan Presiden Trump hari ini bahwa negosiasi dengan Iran telah memasuki “tahap akhir”. Namun ia juga menegaskan bahwa apabila Iran gagal memenuhi tuntutan AS, maka negara tersebut harus bersiap menghadapi dimulainya kembali serangan. Pernyataan Trump yang cenderung tidak konsisten dan sulit diprediksi membuat pasar belum berani meningkatkan ekspektasi terhadap tercapainya kesepakatan damai secara cepat dan signifikan. Probabilitas tercapainya kesepakatan sebelum akhir Juni menurut platform Polymarket meningkat hari ini dari 28% menjadi 37%, mencerminkan perubahan sentimen pasar.

Grafik 1: Probabilitas tercapainya kesepakatan permanen antara AS dan Iran sebelum akhir Juni menurut Polymarket (18 April - 20 Mei)

Sumber: Polymarket via Bloomberg (20.05.2026)

📊 Data Makro

Data inflasi CPI Inggris hari ini memberikan kejutan positif dengan angka yang lebih rendah dari ekspektasi. Core inflation turun ke level terendah sejak Juli 2021 di 2,5%, memberikan sentimen positif bagi investor dan secara signifikan mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga dari Bank of England. Dua kali kenaikan suku bunga sebelum akhir tahun kini tidak lagi sepenuhnya dipricing-in pasar, sementara probabilitas kenaikan suku bunga pada Juli kini hanya setara dengan lemparan koin. Investor kini mulai mengalihkan perhatian pada rilis data PMI Mei untuk ekonomi utama dunia yang dijadwalkan besok. Sementara itu, pasar juga sedang mencerna risalah rapat FOMC terbaru.

📈 Indeks

Menjelang laporan keuangan NVIDIA, S&P 500 naik 0,8%, sementara NASDAQ Composite menguat 1,2%. Pasar Eropa bahkan mencatat kenaikan lebih kuat. DAX Jerman naik 1,4%, CAC 40 Prancis menguat 1,7%, dan EuroStoxx 50 naik 2,1%.

💼 Saham

Sekali lagi, perusahaan dalam ekosistem AI mencatat performa kuat. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, sebagian saham mendapat dukungan dari rencana dimulainya aksi mogok pekerja Samsung pada hari Kamis. Namun fokus utama pasar tetap pada laporan keuangan NVIDIA, yang akan membantu menentukan arah sentimen berikutnya terhadap sektor AI. Di antara saham dengan kenaikan terbesar hari ini adalah:

AMD (+9,8%)

Intel (+5,6%)

Micron (+3,4%)

🛢️ Komoditas

Meningkatnya harapan terhadap penyelesaian konflik Timur Tengah memicu penurunan tajam harga minyak dan gas hari ini. Baik minyak Brent maupun gas TTF Belanda turun lebih dari 6%. Penurunan yield obligasi pemerintah yang mengikuti pergerakan tersebut kemudian mendukung penguatan perak (+3,0%) dan emas (+1,0%).

₿ Cryptocurrencies

Sentimen pasar saat ini mendukung Bitcoin dan Ethereum, dengan keduanya naik sekitar 1% hari ini.