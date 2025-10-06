Saham Meta naik 22% sepanjang 2025, namun bukan berarti sudah terlalu mahal. Pasar masih belum sepenuhnya menghargai potensi Meta. Jadi, berapa nilai wajar saham Meta sebenarnya?

Bisnis Meta

Meta membagi bisnisnya menjadi dua lini utama:

Family of Apps (FoA): mencakup aplikasi sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads, dan Messenger, yang menyumbang 99% pendapatan (98% di antaranya berasal dari iklan). Reality Labs: segmen sekunder yang mencakup investasi dalam teknologi eksperimental seperti metaverse dan perangkat realitas virtual Meta Quest. Meski mencatat kerugian besar, area ini memiliki potensi tinggi di masa depan, terutama setelah peluncuran kacamata Ray-Ban dengan AI terintegrasi.

Di antara aplikasi-aplikasi Meta, Instagram menjadi motor pertumbuhan utama. Format video pendek Reels kini mencatat 2,25x lebih banyak jangkauan dibandingkan posting foto tunggal dan 1,36x lebih tinggi dari carousel, menurut studi Buffer. Dari hanya 20% waktu penggunaan di 2022, kini Reels mencakup 50% waktu penggunaan Instagram di Q1 2024 — tren yang diyakini terus meningkat.

Meta memiliki jejaring sosial paling populer dengan total 3,48 miliar pengguna aktif harian, mewakili lebih dari 60% populasi global dengan akses internet. Jika kita mengecualikan Tiongkok—yang memiliki WeChat dan tidak mengizinkan akses ke platform sosial lainnya—angka tersebut naik menjadi sekitar 76,5% populasi pengguna internet dan 42,74% dari total populasi dunia (atau 49,5% tanpa Tiongkok).

Secara geografis, Amerika Serikat dan Kanada masih menjadi sumber pendapatan utama Meta, meskipun wilayah seperti Eropa dan “Rest of the World” mulai mengambil porsi lebih besar karena pertumbuhan pendapatan yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Investasi AI dan Kunci Pertumbuhan Meta

ARPU (Average Revenue Per User) di seluruh platform Meta terus tumbuh dari kuartal ke kuartal dan menunjukkan rebound signifikan pada kuartal kedua 2025. Namun, kami menilai ini baru awal dari tren pertumbuhan baru Meta.

Pertumbuhan harga rata-rata per iklan kini kembali kuat setelah beberapa kuartal mengalami penurunan. Kenaikan harga mendekati dua digit dan pertumbuhan jumlah pengguna menjadi faktor utama di balik pertumbuhan dua digit pendapatan Meta. Satu-satunya wilayah yang mencatat pertumbuhan harga iklan yang masih rendah adalah Asia-Pasifik, namun kami menilai potensi jangka panjangnya sangat besar. Kawasan ini mencakup India, yang semakin menarik bagi merek global dan diperkirakan menjadi pendorong utama pertumbuhan ARPU.

Pertumbuhan jumlah impresi iklan memang melambat, yang kami kaitkan dengan penurunan waktu rata-rata pengguna di media sosial secara global. Ini adalah variabel penting karena harga iklan bergantung pada jumlah interaksi dan impresi yang diterima. Namun, pada kuartal terakhir, kami melihat rebound kuat, menandakan AI mulai menunjukkan dampaknya.

AI adalah komponen utama dalam tesis investasi Meta. Pendapatan Meta ditentukan oleh tiga faktor: jumlah pengguna, interaksi pengguna dengan iklan, dan harga iklan itu sendiri. Untuk meningkatkan interaksi dan harga, Meta perlu menampilkan iklan yang paling relevan bagi setiap pengguna. Perusahaan kini menggunakan model AI canggih untuk mengenali pola perilaku pengguna dan memahami konten yang menghasilkan keterlibatan tertinggi. Dengan cara ini, Meta dapat menampilkan iklan yang paling sesuai bagi tiap pengguna, meningkatkan peluang interaksi, serta memberikan ROI lebih tinggi bagi pengiklan, yang pada akhirnya akan menaikkan harga iklan dan pendapatan Meta.

Selain itu, pada tahun 2026, proses periklanan akan semakin otomatis berkat Advantage+, alat berbasis AI dari Meta untuk pengiklan. Fitur ini memungkinkan bisnis mengatur anggaran dan sistem AI secara otomatis membuat kampanye lengkap dengan gambar dan video. Hal ini menghasilkan penghematan biaya besar bagi pengiklan, yang dapat mengurangi staf internal atau biaya agensi eksternal. Ini membuka pasar baru senilai lebih dari US$400 miliar per tahun, yang sebelumnya belum tergarap karena Meta hanya menjadi pelengkap, bukan pengganti layanan pemasaran digital.

Keunggulan Kompetitif Meta

Meta memiliki dua keunggulan utama yang memungkinkan perusahaan menjaga margin tinggi dan tetap mampu berinvestasi dalam proyek-proyek jangka panjang yang belum menguntungkan berkat kekuatan arus kas dari bisnis intinya.

Efek Jaringan: Semakin banyak orang yang bergabung ke dalam jaringan sosial, semakin tinggi nilainya bagi pengguna lain — dan bagi pengiklan. Karena Meta mengelola jejaring sosial terbesar di dunia, seperti Facebook dan Instagram, efek jaringan ini memberikan keuntungan kompetitif besar yang sulit disaingi.

Skala Ekonomi: Seiring pertumbuhan pengguna, biaya operasional per pengguna menurun, sehingga meningkatkan margin keuntungan perusahaan.

Biaya Pindah (Switching costs): Meskipun saat ini belum terlalu tinggi, biaya pindah bisa meningkat signifikan ketika otomatisasi kampanye berbasis AI diterapkan. Ketika sistem AI Meta membuat kampanye lebih efisien, pengiklan akan enggan berpindah ke platform lain meskipun biaya sedikit lebih murah.

Valuasi Meta: Berapa Target Harga Sahamnya?

Untuk menghitung valuasi, kami mengembangkan tiga skenario berdasarkan tiga variabel utama: ARPU, belanja R&D, dan capex. Skenario dasar (base case) mencerminkan penerapan teknologi AI baru Meta yang meningkatkan jumlah impresi, memperluas pangsa pasar dari agensi pemasaran, dan meningkatkan profitabilitas pengiklan. Selain itu, Meta mulai monetisasi WhatsApp, dan kami memperkirakan ekspansi ini akan terus berkembang. Kami juga mengasumsikan pendapatan Reality Labs (RL) tetap konstan meskipun biaya meningkat.

Kami menggunakan tingkat diskonto (discount rate) sebesar 8% dan tarif pajak (tax rate) sebesar 18%.

Skenario dasar (base case) menunjukkan adanya potensi diskon hampir 50% pada arus kas, namun hanya 26,4% diskon pada valuasi multipel.

Hasil valuasi akhir memberikan target harga saham Meta sebesar US$1.045,7, yang mencerminkan potensi kenaikan lebih dari 40%.

Meskipun CAGR (Compound Annual Growth Rate) tidak terlalu tinggi, kami menilai bahwa Meta tetap merupakan perusahaan unggulan dengan keunggulan kompetitif yang kuat. Faktor-faktor ini memungkinkan Meta untuk tetap menjadi salah satu perusahaan terbaik di dunia dan terus memperluas bisnisnya secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, tesis investasi Meta bukan untuk memanfaatkan kondisi pasar jangka pendek, melainkan untuk membeli perusahaan berkualitas tinggi dengan harga wajar dan manajemen yang memiliki komitmen nyata (skin in the game) terhadap kesuksesan perusahaan.

Skenario optimistis memberikan target harga US$1.232,7, yang berarti potensi kenaikan sebesar 68%.

Sementara itu, skenario pesimistis menghasilkan target harga US$561,3, dengan potensi penurunan sekitar −23%.