Penawaran saat ini berada dalam fase konsolidasi, dan penilaian pasar tetap hati-hati dibandingkan dengan potensi fundamental, yang mungkin menunjukkan ruang untuk perbaikan dalam jangka menengah.

Perusahaan menunjukkan stabilitas keuangan dan efisiensi operasional yang tinggi, dan hasilnya membuktikan ketahanan model bisnisnya bahkan selama perlambatan pasar.

Sejak awal tahun, saham Merck & Company Inc. melemah meskipun fundamental perusahaan tetap kuat dan stabil. Apakah pasar terlalu melebihkan risiko, atau justru muncul peluang unik untuk membeli aset undervalued di sektor farmasi? Perusahaan farmasi sering dianggap sebagai saham defensif, karena investor biasanya mengalihkan modal ke sektor ini saat ekonomi melambat. Artikel ini akan membahas tren pasar, kinerja keuangan, dan strategi pengembangan Merck untuk menilai apakah perusahaan farmasi raksasa ini layak mendapat valuasi lebih tinggi.

Merck & Co Inc. dalam Konteks Pasar Farmasi Global

Merck & Company Inc. merupakan salah satu pemain terbesar di pasar farmasi global. Dikenal di luar AS dan Kanada sebagai MSD, perusahaan ini mengembangkan obat, vaksin, dan terapi biologis inovatif. Produk unggulannya, Keytruda, menjadi game changer dalam pengobatan kanker dan pendorong utama pertumbuhan perusahaan.



Pasar farmasi global pada 2025 bernilai sekitar US$1,77 triliun, dan diperkirakan tumbuh hingga US$3,03 triliun dalam satu dekade. Pertumbuhan ini didorong oleh tiga tren besar: 1, Populasi menua yang meningkatkan permintaan obat kronis 2, Peningkatan prevalensi penyakit seperti diabetes dan kanker 3, Kemajuan bioteknologi dan kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan terapi personalisasi lebih efektif.



Merck terutama diuntungkan oleh dua megatrend utama yang mendorong pertumbuhan jangka panjang industri farmasi. Pertama, penuaan populasi global — jumlah penduduk berusia di atas 65 tahun meningkat lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi ini menciptakan permintaan yang semakin besar terhadap obat-obatan untuk menangani penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Kedua, angka kejadian kanker terus meningkat setiap tahun. Peningkatan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti gaya hidup, polusi lingkungan, kemajuan teknologi diagnostik yang memungkinkan deteksi penyakit lebih dini, serta faktor genetik dan demografis.

Situasi ini menjadi peluang ideal bagi Merck. Portofolio perusahaan mencakup terapi onkologi unggulan seperti Keytruda, yang secara langsung menjawab kebutuhan tersebut dan dapat memperoleh manfaat besar dari pertumbuhan pasar ini. Dengan kombinasi inovasi dan teknologi riset modern, Merck berada pada posisi strategis untuk memanfaatkan tren ini dan tumbuh lebih cepat daripada rata-rata pasar.



Selain Keytruda, perusahaan juga menawarkan vaksin HPV, obat diabetes generasi lanjut, serta terapi untuk penyakit infeksi dan sistem imun. Merck terus berinvestasi dalam penelitian ilmiah dengan memanfaatkan potensi kecerdasan buatan (AI) dan analitik data canggih. Pendekatan ini mempercepat proses penemuan obat serta memungkinkan terciptanya terapi personalisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap pasien.

Analisis Keuangan

Merck & Co Inc. merupakan contoh perusahaan yang tidak hanya berhasil melewati masa transisi yang sulit, tetapi juga muncul lebih kuat dan efisien secara operasional. Meskipun menghadapi tantangan pasar yang terjadi secara berkala, Merck menunjukkan stabilitas bisnis dan ketahanan jangka panjang. Perusahaan mampu dengan cepat bangkit dari periode sulit, mencerminkan kematangan dan kekuatan model bisnisnya.



Data keuangan menunjukkan bahwa Merck memiliki fundamental yang solid, dengan pendapatan yang terus tumbuh, margin sehat, serta portofolio produk yang terdiversifikasi — memungkinkan perusahaan tetap kompetitif bahkan dalam kondisi pasar yang menantang.



Analisis pendapatan memperlihatkan bahwa segmen farmasi tetap menjadi pendorong utama kinerja perusahaan. Pendapatan di segmen ini bertahan kuat di kisaran US$12,1 miliar hingga lebih dari US$15 miliar per kuartal. Selain itu, tren kenaikan terlihat jelas dalam beberapa kuartal terakhir, dengan proyeksi untuk paruh kedua 2025 menunjukkan potensi pertumbuhan lanjutan — menegaskan posisi kuat Merck di bidang obat-obatan inovatif dan terapi modern.





Segmen Animal Health, meski lebih kecil, tetap menjadi bisnis yang stabil dengan pertumbuhan ringan. Pendapatannya berkisar US$1,2–1,6 miliar per kuartal, menunjukkan efektivitas strategi diversifikasi sumber pendapatan. Sementara itu, segmen “Other” berukuran lebih kecil dan volatil, namun berfungsi sebagai bisnis pelengkap yang fleksibel menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar.

Pendorong pertumbuhan paling penting dalam portofolio Merck adalah segmen onkologi, yang dipimpin oleh Keytruda. Produk ini terus mencatat pertumbuhan penjualan dua digit, melebihi 10% year-on-year, menegaskan dominasinya dalam terapi kanker. Produk onkologi lain seperti Lynparza dan Welireg juga menunjukkan pertumbuhan dinamis, dengan Welireg mencatat lonjakan signifikan dalam beberapa kuartal terakhir. Hal ini menegaskan bahwa terapi onkologi inovatif menjadi pilar utama stabilitas dan pertumbuhan Merck.

Di segmen lain, kinerjanya lebih bervariasi. Vaksin seperti Gardasil dan Pneumovax 23 mengalami penurunan, segmen kardiologi mempertahankan pertumbuhan moderat, sementara virologi dan diabetologi menghadapi penurunan signifikan — menandakan perlunya revisi strategi dan langkah optimalisasi lebih lanjut.





Meskipun menghadapi kesulitan sementara, Merck tetap menunjukkan pondasi keuangan yang kuat. Walau margin sempat turun pada beberapa kuartal, secara keseluruhan profitabilitas perusahaan tetap tinggi, dengan margin operasi dan laba bersih berada di kisaran 25–35%. Hal ini membuktikan efektivitas langkah korektif dan ketahanan model bisnis perusahaan.





Sejak awal tahun, saham Merck tertinggal dibanding pasar yang lebih luas, termasuk indeks S&P 500 dan Nasdaq, yang menandakan potensi undervaluation. Terlepas dari fundamental yang solid dan prospek pertumbuhan yang stabil, valuasi pasar saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kualitas dan potensi Merck. Ini bisa menjadi peluang menarik bagi investor yang mencari perusahaan dengan fundamental kuat dan potensi pertumbuhan jangka panjang.





Merck adalah contoh perusahaan yang mampu memanfaatkan krisis jangka pendek untuk memperkuat efisiensi dan profitabilitasnya. Margin tinggi, pertumbuhan pendapatan yang stabil, dan arus kas yang dapat diprediksi menjadi keunggulan utama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Perkembangan pesat terapi onkologi — terutama Keytruda — menjadi fondasi pertumbuhan berikutnya dan memperkuat posisi Merck sebagai pemimpin global dalam terapi kanker inovatif. Ini adalah bisnis yang solid, stabil, dan berpotensi besar untuk jangka panjang, menarik bagi investor yang mencari stabilitas dan prospek positif.

Proyeksi Pengembangan Merck & Co (2023–2029)

Setelah periode pertumbuhan stabil dengan fundamental keuangan yang kuat, tantangan utama Merck ke depan adalah mempertahankan laju pertumbuhan dinamis di tengah kompetisi yang meningkat.

Belanja global untuk obat terus meningkat, dan permintaan terhadap terapi inovatif tetap tinggi. Namun, berakhirnya masa paten dan tekanan dari produk generik dapat memperlambat laju pertumbuhan di masa depan. Merck tetap beroperasi di segmen onkologi yang menjanjikan, dengan Keytruda sebagai pendorong utama, serta mengembangkan terapi baru seperti Lynparza dan Welireg.

Segmen Pharmaceutical dan Animal Health juga memberikan diversifikasi pendapatan yang menambah stabilitas dan ketahanan terhadap perubahan kondisi pasar.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, disusun tiga skenario realistis pertumbuhan pendapatan Merck dalam beberapa tahun mendatang:

Skenario dasar (baseline): Pertumbuhan pendapatan stabil, mempertahankan posisi kuat di segmen utama terutama onkologi. Pendapatan diperkirakan naik dari sekitar US$65 miliar pada 2025 menjadi hampir US$79 miliar pada 2029. Skenario ini mencerminkan keseimbangan antara tren pasar positif, kematangan industri, dan tekanan kompetitif.

Skenario optimistis: Pertumbuhan lebih cepat berkat ekspansi ke pasar baru, keberhasilan investasi riset & pengembangan, serta pertumbuhan tinggi berkelanjutan di onkologi. Termasuk kemungkinan peluncuran produk inovatif baru yang meningkatkan pangsa pasar global Merck Pendapatan berpotensi melampaui US$82 miliar pada 2029, menunjukkan potensi pertumbuhan kuat dan kemampuan memanfaatkan peluang pasar.

Skenario konservatif: Mempertimbangkan risiko lebih tinggi seperti berakhirnya paten utama , meningkatnya kompetisi generik , dan tantangan regulasi . Pertumbuhan pendapatan melambat hingga sekitar US$74 miliar pada akhir periode proyeksi. Namun, Merck tetap tangguh berkat diversifikasi portofolio dan manajemen biaya yang efisien.

Apa pun skenarionya, Merck tetap menunjukkan fundamental kuat, margin sehat, dan potensi pertumbuhan jelas, khususnya di bidang onkologi.

Valuasi Merck & Co

Valuasi dilakukan dengan metode Discounted Cash Flow (DCF) dan bersifat informasi saja, bukan saran investasi.

Analisis didasarkan pada skenario baseline dengan asumsi pertumbuhan pendapatan stabil dan profitabilitas operasi yang sehat. Model menggunakan Weighted Average Cost of Capital (WACC) sebesar 6%, sesuai karakter industri farmasi yang memiliki arus kas stabil, volatilitas rendah, dan profil risiko defensif.

Pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve dalam beberapa kuartal mendatang berpotensi menurunkan biaya modal, sehingga meningkatkan nilai kini arus kas masa depan.

Bagi Merck, dampak ini akan positif secara moderat mengingat utang rendah dan dominasi pembiayaan melalui ekuitas, yang memperkuat ketahanan terhadap perubahan makroekonomi.



Tingkat pertumbuhan terminal ditetapkan sebesar 2%, sementara parameter keuangan lainnya dihitung berdasarkan rata-rata kinerja lima tahun terakhir.

Berdasarkan analisis ini, nilai wajar saham Merck & Co diperkirakan sekitar US$116,67 per lembar, dibandingkan harga pasar saat ini US$87,56 — menunjukkan potensi kenaikan sekitar 33%. Dengan fundamental kuat, margin tinggi, portofolio terdiversifikasi, dan dominasi di segmen onkologi, valuasi pasar saat ini belum mencerminkan potensi sesungguhnya. Merck tetap menjadi bisnis defensif yang stabil, dengan kemampuan menghasilkan arus kas konsisten — menarik bagi investor jangka panjang.

Tinjauan Teknis Saham (Technical Chart Outlook)

Harga saham saat ini berkonsolidasi di kisaran US$85–95. Dari perspektif teknikal, harga mulai menembus tren turun jangka panjang, membentuk kanal naik (rising channel). Indikator EMA(30), EMA(50), dan EMA(100) mulai menyatu dan bergerak naik — mengindikasikan potensi pembalikan tren positif. Menjaga harga di atas US$88–90 memperkuat skenario bullish, sementara tembus di atas US$92–96 membuka peluang menuju level US$100.

Merck mempertahankan karakter defensif dan volatilitas rendah, sehingga kelemahan harga saat ini kemungkinan bersifat sementara. Dengan fundamental kuat, arus kas solid, dan kebijakan dividen konsisten, Merck & Co tetap menjadi salah satu pemain utama industri farmasi global, memperkuat posisinya melalui inovasi di terapi onkologi.