Narasi pasar berubah drastis pada hari Senin. Setelah reli kuat yang membantu saham AS dan Eropa membalikkan kerugian awal dan menutup November dengan kenaikan kecil, kini kontrak berjangka saham di AS dan Eropa berada di zona merah setelah sentimen pasar terpukul oleh penurunan tajam di pasar crypto.

Bitcoin turun lebih dari 5% pada hari Senin dan kembali berada di bawah 90,000 dolar. Tidak ada berita atau pemicu jelas untuk penurunan ini, yang semakin cepat selama sesi Asia. Kontrak Eurostoxx menunjukkan potensi penurunan 0.3% pagi ini, sementara futures AS mencatat kerugian yang lebih besar.

Tidak ada pemicu yang jelas, namun penurunan volatilitas tajam pekan lalu—VIX turun di bawah rata-rata 12 bulan—mungkin membuat sebagian investor gelisah karena masih ada ketidakpastian menuju akhir tahun. Bitcoin saat ini cenderung menjadi indikator awal sentimen risiko, dan penurunannya bukan pertanda baik bagi saham di awal bulan ini.

Tidak ada lonjakan permintaan aset safe haven—apakah pelemahan ini akan bertahan?

Meski risk-off meningkat, tidak terlihat peningkatan permintaan besar untuk aset safe haven. Emas turun 2 dolar sejauh pagi ini, dan meskipun yen menjadi mata uang G10 dengan performa terbaik hari ini, penguatannya terhadap USD hanya 0.3%. Tanpa pemicu jelas yang mengubah sentimen pasar, pertanyaannya adalah: apakah pelemahan ini berkelanjutan? Pasar menilai peluang pemotongan suku bunga Fed pekan depan mencapai 80%. Selama probabilitas ini tidak turun drastis—misalnya karena data ekonomi AS yang sangat kuat atau sinyal bahwa penjualan Black Friday begitu tinggi hingga mengancam kemungkinan pemotongan suku bunga—maka penurunan pasar dapat bersifat sementara.

Pembalikan hari Senin terjadi setelah sentimen meningkat di berbagai kelas aset pekan lalu. Emas kembali di atas 4,200 dolar, perdagangan AI kembali menguat, “American exceptionalism” bangkit, dan pasar tampak tenang meski ada kekhawatiran soal prospek ekonomi Inggris setelah anggaran yang tidak populer. Jika tekanan jual berlanjut, pasar obligasi akan menjadi perhatian, terutama apakah UK Gilts akan menghapus sebagian kenaikan pekan lalu. Di pasar komoditas, minyak naik hampir 2% setelah OPEC+ mengkonfirmasi jeda kenaikan produksi mulai tahun depan.

Kinerja mingguan yang kuat menyelamatkan November

Reli besar di pasar global pada akhir November sangat kuat: S&P 500 naik 4.75%, Nasdaq lebih dari 5%; FTSE 100 menguat hampir 2% meski OBR menurunkan proyeksi pertumbuhan Inggris. Saham AS mencatat kenaikan lima hari berturut-turut, dan hampir 80% perusahaan di S&P 500 naik pada hari Jumat. Likuiditas, momentum, dan pertumbuhan menjadi tiga faktor utama yang mendorong pasar pekan lalu.

Perdagangan AI kembali, dalam bentuk berbeda

Top performer akhir pekan lalu termasuk Intel, yang naik 10% pada hari Jumat setelah seorang analis menyatakan bahwa Intel akan menjadi pemasok penting bagi Apple dengan menyediakan node teknologi canggih. Meski bukan bagian dari “Magnificent 7”, kapitalisasi pasar Intel mencapai 197 miliar dolar dan dianggap sebagai saham growth. Google mencatat November yang luar biasa, valuasinya kini lebih dari 3.8 triliun dolar, naik 1.3 triliun dolar sejak awal September. Saham Google naik 7% pekan lalu, dibandingkan penurunan 2.3% pada Nvidia. Pergeseran komposisi kepemimpinan AI trade ini positif bagi pasar karena menyegarkan kembali tema AI, terlihat dari indeks Philly Semiconductor yang naik 10% pekan lalu. Sekarang, ketika sentimen melemah di awal Desember, Google dan saham terkait AI lainnya bisa saja terkoreksi kembali.

Narasi bullish terbentuk memasuki bulan terakhir tahun ini

Meskipun sentimen tergelincir di awal Desember, narasi bullish tetap terbentuk. Kekhawatiran bubble AI mereda. Bahkan gangguan CME—yang menutup banyak bursa selama beberapa jam pekan lalu—tidak mampu merusak mood pasar. Reli bisa berlanjut selama tekanan jual hari Senin tidak berkelanjutan. Pasar menanti pemotongan suku bunga dari Fed dan Bank of England dalam beberapa minggu ke depan, yang mendukung likuiditas dan sentimen. Revisi naik untuk proyeksi earnings juga membantu. Pasar komoditas pun kuat pekan lalu, dengan kenaikan emas, perak, tembaga, dan minyak, meski kinerja bulanan bervariasi.

Eropa kembali menunjukkan kekuatan di 2025, harapan tinggi untuk 2026

Tahun 2025 mungkin ditutup dengan kembalinya tema AI, tetapi kinerja kuat pasar saham Eropa menunjukkan bahwa ini bukan satu-satunya pendorong pasar. Banyak indeks Eropa mengungguli AS. Misalnya, IBEX Spanyol naik lebih dari 40%, FTSE MIB Italia naik lebih dari 26%. Setelah disesuaikan mata uang, FTSE 100, DAX, CAC 40, dan Eurostoxx 50 mengungguli Nasdaq 100 dan S&P 500.

Saham Eropa didorong oleh sektor perbankan, pertahanan, dan energi terbarukan, dan setiap kali muncul keraguan atas keberlanjutan reli saham AS, pasar Eropa mendapatkan keuntungan karena tidak didominasi saham teknologi. Meskipun tema AI masih kuat, investor tampaknya membutuhkan alternatif solid di luar AS untuk jangka menengah, sehingga potensi reli akhir tahun dapat mendorong kenaikan bersamaan antara AS dan Eropa.

Memasuki pekan baru, perhatian beralih ke data ekonomi penting menjelang periode blackout Fed sebelum keputusan suku bunga 12 Desember. Berikut adalah tiga peristiwa utama yang dapat menggerakkan pasar dalam beberapa hari ke depan.

1. Survei PMI Global

Survei PMI global untuk November akan dirilis pekan ini. Para ekonom memperkirakan kinerja ekonomi AS akan terus unggul, baik pada survei sektor manufaktur maupun jasa. Pertumbuhan bisnis di Zona Euro terus membaik dan berada pada salah satu laju pertumbuhan terkuat dalam 2.5 tahun terakhir. Demikian pula, hasil survei sentimen sektor swasta Jepang berada di salah satu level tertingginya sepanjang tahun. Hal ini menjadikan Inggris sebagai outlier, karena pembacaan awal PMI November menunjukkan bahwa ekonominya stagnan bulan lalu akibat ketidakpastian anggaran yang membebani sektor swasta.

Sekarang anggaran telah dirilis, apakah survei PMI Inggris akan membaik? Kami menilai terlalu dini bagi pembacaan November untuk menunjukkan perubahan tersebut, sehingga laporan Desember akan menjadi kunci. Namun, PMI mengukur aktivitas sektor swasta — sektor yang paling dirugikan oleh kebijakan anggaran. Tarif pajak penghasilan meningkat, dan OBR menilai bahwa langkah-langkah dalam anggaran ini, termasuk kenaikan besar dalam belanja kesejahteraan, tidak akan mendongkrak pertumbuhan. Dengan demikian, sentimen negatif terhadap Inggris dan manajemen ekonominya terus berlanjut dan dapat membebani hasil PMI untuk beberapa waktu mendatang.

Sejauh ini, pasar relatif tenang terhadap anggaran Inggris; imbal hasil obligasi Inggris turun 10 bps pekan lalu, dan pound menjadi mata uang berkinerja kelima terbaik dalam kelompok G10. Namun, jika data ekonomi mulai menunjukkan tekanan pada ekonomi Inggris, volatilitas dapat meningkat di pasar obligasi dan menekan nilai pound.

Pembacaan kuat lainnya untuk survei PMI AS dapat memperkuat narasi “American exceptionalism” yang mendorong reli kuat saham AS bulan lalu. Prospek pemangkasan suku bunga Fed juga kemungkinan akan meningkatkan sentimen.

Chart 1: Pembacaan PMI AS, Zona Euro dan Inggris; Inggris menjadi outlier yang jelas karena ekonominya melambat.

Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.

Sumber: XTB and Bloomberg

2. Data Konsumen AS dan Pembaruan PCE

Fokus hari Senin kemungkinan pada kenaikan 4.1% penjualan Black Friday di AS dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun angka awal ini belum disesuaikan inflasi, kenaikan ini lebih tinggi dari 3.4% pada 2024. Ini menunjukkan konsumen AS tetap kuat dan menutup 2025 dengan daya beli yang solid. Hal ini dapat meredakan kekhawatiran tentang ketahanan ekonomi AS jelang akhir tahun.

Tanda awal menunjukkan bahwa konsumen muda menjadi pendorong utama penjualan, sementara keluarga tetap beradaptasi dengan tekanan biaya hidup. Pembaruan resmi dari perusahaan ritel akan tersedia awal tahun depan, tetapi tanda-tanda penjualan kuat dapat mendorong kenaikan proyeksi earnings Q4, meningkatkan sentimen saham dalam beberapa minggu ke depan.

Data utama lainnya yang harus diperhatikan pekan ini adalah rilis tertunda untuk pembacaan PCE bulan September. Core PCE merupakan indikator inflasi favorit The Fed, dan akan menjadi salah satu rilis data ekonomi penting terakhir sebelum pertemuan The Fed minggu depan. Pasar memperkirakan pembacaan PCE akan moderat, dengan core PCE diproyeksikan berada di 2.8% untuk September. Meskipun ini adalah data lama, tetap memiliki relevansi. Jika digabungkan dengan pembacaan ekspektasi inflasi University of Michigan, data ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap bagi The Fed tentang kondisi inflasi AS menjelang pertemuan mereka pada 12 Desember. Data tersebut juga dapat membantu pasar menentukan apakah pemangkasan suku bunga kemungkinan terjadi. Tanda-tanda moderasi inflasi pada dasarnya akan memberikan lampu hijau untuk pemangkasan suku bunga berikutnya di AS. Namun, pasar Fed Fund Futures sudah memperhitungkan peluang pemangkasan suku bunga sebesar 83%. Dengan demikian, risiko yang lebih besar justru muncul jika tekanan inflasi tetap tinggi atau bahkan meningkat. Skenario tersebut dapat memicu penyesuaian cepat terhadap ekspektasi pemangkasan suku bunga dan dapat menekan sentimen terhadap saham maupun aset berisiko lainnya.



3. CPI Zona Euro

Pembacaan awal CPI Zona Euro untuk November akan dirilis Selasa. Pasar memperkirakan inflasi utama dan inti tetap stabil di 2.1% dan 2.4%, dengan kontraksi bulanan -0.3%.

Data ini kemungkinan tidak mengubah arah kebijakan ECB dalam waktu dekat, dan bank sentral diperkirakan mempertahankan suku bunga pada pertemuan bulan ini. Euro menjadi fokus minggu ini setelah menutup pekan lalu di atas 1.16. Pair ini berada jauh di atas SMA 200 hari, dengan resistance berikutnya di 1.1645 (SMA 100 hari). Penutupan di atas level tersebut dapat menjadi sinyal bullish dan membuka peluang menuju 1.20 akhir tahun, terutama jika Fed memangkas suku bunga sementara ECB menahan diri. Euro menjadi mata uang utama berkinerja terbaik tahun 2025, mencatat kenaikan lebih dari 10% terhadap USD dan yen, serta naik 5.5% terhadap pound. Dipadukan kinerja saham Eropa dan prospek pertumbuhan 2026 yang membaik, aset Eropa dapat memasuki tahun 2026 dengan posisi kuat.

OECD akan merilis proyeksi pertumbuhan pada 2 Desember, sehingga investor akan mengamati bagaimana prospek Zona Euro di 2026 dan apakah kesenjangan pertumbuhan dengan AS dapat menyempit.