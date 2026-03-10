Pasar saham Amerika Serikat kehilangan sebagian momentum kenaikannya setelah intelijen AS melaporkan adanya indikasi bahwa Iran mulai menempatkan ranjau laut di Selat Hormuz.

Persediaan ranjau negara tersebut diperkirakan berkisar antara 2.000 hingga 6.000 unit, terdiri dari ranjau produksi lokal, Rusia, dan China. Ranjau tersebut akan diangkut menggunakan kapal kecil yang mampu membawa dua hingga tiga ranjau sekaligus.

Berita ini menyebabkan harga minyak kembali naik di atas $88 per barel dalam beberapa menit terakhir, sementara indeks Wall Street kehilangan sebagian kenaikan hariannya.

Menariknya, menurut Axios, Amerika Serikat meminta Israel untuk menghentikan serangan terhadap fasilitas energi Iran, yang menjadi intervensi pertama Donald Trump dalam konflik Timur Tengah yang sedang berlangsung.

US100 saat ini naik 0,67%, US500 naik 0,55%, dan US2000 naik 0,9%.

Untuk ketiga kalinya dalam 10 bulan terakhir, US100 mempertahankan area EMA 200-hari, dan momentum kenaikan hari ini mendorong kontrak kembali di atas EMA 100-hari. Dalam jangka menengah, hal ini menunjukkan bahwa tren naik yang ditentukan oleh rata-rata pergerakan tersebut masih tetap bertahan.

Pasar perumahan residensial di Amerika Serikat memberikan kejutan positif dengan pertumbuhan pada bulan kedua tahun 2026 meskipun sebelumnya diperkirakan akan sedikit menurun. Meskipun sesekali turun di bawah 4 juta unit, permintaan di pasar tampaknya tetap stabil.

Pasar saham Eropa menutup perdagangan dengan kenaikan yang signifikan. Indeks DAX Jerman naik 2,25%, CAC40 Prancis 2,16%, FTSE100 Inggris 1,59%, dan WIG20 Polandia 2,16%.

Dolar Australia menjadi mata uang dengan kenaikan terbesar di pasar forex hari ini. Sementara itu, yen Jepang dan franc Swiss mengalami penurunan terbesar.

Saham Novo Nordisk (NVO.US) turun lebih dari 3% hari ini setelah FDA Amerika Serikat mengirimkan surat peringatan terkait pelanggaran prosedur pelaporan efek samping obat, termasuk untuk Ozempic. Menurut pernyataan tersebut, inspeksi FDA menemukan bahwa perusahaan gagal melaporkan beberapa kasus serius—termasuk dua kematian dan satu kasus bunuh diri—dalam batas waktu 15 hari yang diwajibkan.

Nvidia dilaporkan sedang mengembangkan lapisan perangkat lunak di sekitar teknologi AI. Menurut Wired, perusahaan tersebut tengah mengembangkan platform agen AI open-source bernama NemoClaw yang ditujukan terutama bagi pelanggan perusahaan. Platform ini akan memungkinkan perusahaan mendelegasikan tugas kompleks kepada agen AI atas nama karyawan mereka.

Seiring dengan rebound indeks Wall Street dan penurunan tajam harga minyak, kontrak indeks volatilitas CBOE VIX turun lebih dari 2,5% hari ini.

Pembacaan final GDP Jepang untuk kuartal keempat 2025 direvisi naik secara signifikan, menghapus pesimisme investor setelah penurunan sebelumnya yang dipicu oleh ketidakpastian kebijakan perdagangan AS pada 2025 dan lemahnya konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan kuartalan direvisi dari 0,1% menjadi 0,3% (atau 1,3% secara tahunan).

Untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu tahun, upah riil juga meningkat (+1,4%), yang mendorong konsumsi rumah tangga Jepang naik 0,3% secara bulanan dibandingkan perkiraan 0,1%.

Harga minyak Brent saat ini turun sekitar 1,3%, sementara minyak WTI turun sekitar 4,5%. Gas alam (NATGAS) juga melemah dengan penurunan lebih dari 2%.

Logam mulia dan logam industri kembali menguat. Emas saat ini naik sekitar 0,85% dan perak 0,77%. Kontrak tembaga naik sekitar 1,7% hari ini.