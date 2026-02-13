Setelah serangkaian data ekonomi penting AS yang memberikan gambaran terfragmentasi bagi Federal Reserve, pasar global memasuki periode ketenangan makroekonomi relatif. Amerika Serikat menjalani long weekend untuk peringatan Washington’s Birthday, sementara China memasuki perayaan Tahun Baru Imlek selama sepekan yang mengharuskan penutupan sebagian pasar. Di Brasil, tahap akhir perayaan Karnaval juga mengurangi likuiditas. Namun di balik ketenangan musiman ini, tetap terdapat katalis volatilitas yang signifikan: rilis notulen FOMC, data inflasi PCE, serta keputusan suku bunga berisiko tinggi di Selandia Baru. Investor perlu mencermati AUDNZD, US500, dan Aluminium.

AUDNZD

Pasangan AUDNZD telah naik ke level tertinggi sejak 2013, didorong reli logam mulia dan logam industri—di mana Australia merupakan salah satu produsen utama—serta perubahan sikap yang lebih hawkish dari Reserve Bank of Australia (RBA). Divergensi kebijakan ini akan diuji pada Rabu sesi Asia ketika Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) mengumumkan keputusan kebijakan terbarunya. Konsensus memperkirakan RBNZ akan mempertahankan suku bunga acuan di level relatif moderat 2,25%. Meskipun inflasi Selandia Baru kembali naik di atas 3%, kerapuhan struktural ekonomi telah membatasi ruang bank sentral untuk melakukan pengetatan agresif seperti yang terjadi di Australia. Pasar memperkirakan potensi kenaikan suku bunga pada musim gugur 2026, namun fokus jangka pendek tertuju pada panduan ke depan dari RBNZ. Jika bank sentral menyoroti risiko inflasi yang meningkat dan memberi sinyal pengetatan di fase akhir siklus, pasangan ini dapat mengalami koreksi taktis. Sebaliknya, sikap dovish yang berkelanjutan, disertai kenaikan harga logam, dapat mendorong AUDNZD menuju level 1,20.

US500

Pasar tunai AS akan tutup pada Senin, sementara kontrak berjangka Wall Street beroperasi dengan jadwal terbatas. Meskipun awal pekan sebelumnya cukup konstruktif, beberapa sesi terakhir ditutup di zona merah. Koreksi ini mencerminkan kekhawatiran multifaset: meningkatnya ketegangan geopolitik terkait kebijakan AS-Iran, serta meredanya “demam AI” yang mulai membebani saham pengembang perangkat lunak dan perusahaan media. Hambatan utama tetap pada ketidakjelasan arah kebijakan The Fed. Pasar tenaga kerja yang kuat mempersulit argumen pelonggaran suku bunga dalam waktu dekat, namun data CPI menunjukkan perlambatan yang lebih tajam dari perkiraan. Dua peristiwa krusial akan membentuk narasi pasar: rilis notulen FOMC pada Rabu yang memberikan gambaran rinci perdebatan internal komite, serta laporan PCE pada Jumat—indikator utama Federal Reserve dalam mengukur stabilitas harga.

Aluminum

Volatilitas di kompleks logam memuncak pada awal Februari, namun narasi kini bergeser menuju arus keluar modal spekulatif dari pasar berjangka. Aluminium tidak luput dari tekanan; harga turun kembali mendekati $3.000 per ton, menghapus seluruh kenaikan sepanjang 2026. Logam ini menghadapi dua ancaman utama. Secara musiman, Tahun Baru Imlek menyebabkan penghentian luas aktivitas industri di China, konsumen terbesar dunia. Secara struktural, pasar juga merespons laporan bahwa pemerintahan AS mempertimbangkan pelonggaran tarif baja dan aluminium. Hingga terdapat kejelasan terkait kebijakan perdagangan atau dorongan permintaan pasca-liburan dari Beijing, potensi kenaikan harga aluminium tampak terbatas secara struktural.

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.