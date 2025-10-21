UnitedHealth Group terus mempercepat transformasi digital sektor kesehatan dengan meluncurkan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) bernama Optum Real. Solusi ini dirancang untuk menyederhanakan proses klaim medis, salah satu aspek paling kompleks dan mahal dalam industri kesehatan. Sistem ini kini diuji di 12 rumah sakit milik Allina Health, dan hasil awal menunjukkan perbaikan signifikan — klaim yang ditolak menurun, proses persetujuan manfaat lebih cepat, serta prosedur administratif lebih efisien. Optum Real mampu menganalisis aturan asuransi secara real-time, mendeteksi kekurangan dokumen, dan mengurangi risiko sengketa mahal antara penyedia layanan kesehatan dan perusahaan asuransi.

Saat ini, alat ini masih digunakan secara internal oleh UnitedHealthcare, tetapi perusahaan berencana untuk meluncurkannya secara lebih luas ke pasar, mencakup perusahaan asuransi dan penyedia layanan kesehatan lainnya. Fungsi dasar akan disediakan secara gratis, sementara pendapatan akan diperoleh dari layanan digital tambahan dan analitik lanjutan.

Dari sudut pandang investor, langkah ini menandakan bahwa UnitedHealth tidak hanya berfokus pada efisiensi biaya, tetapi juga sedang mengembangkan sumber pendapatan baru berbasis teknologi. Optum Real berpotensi memberikan penghematan biaya besar di segmen asuransi sekaligus membuka peluang pendapatan tambahan dari solusi teknologi di masa depan. Ini dapat meningkatkan margin operasi dan nilai bagi pemegang saham, tanpa perlu ekspansi besar-besaran atau investasi agresif.

Sepanjang 2025, saham UnitedHealth turun hampir 30%, akibat kenaikan biaya layanan kesehatan, tantangan regulasi, dan ketidakpastian profitabilitas. Meski harga saham telah mundur dari level tertinggi historisnya, kondisi ini di sisi lain membuka peluang investasi jangka panjang. Implementasi dan ekspansi Optum Real dapat menjadi katalis utama untuk pemulihan sentimen pasar. Proses klaim yang lebih efisien, pengurangan biaya operasional, dan potensi pendapatan baru dari teknologi digital bisa mendorong peningkatan kinerja keuangan sekaligus daya tarik saham UnitedHealth di mata investor institusional maupun ritel.