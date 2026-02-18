Futures indeks AS bergerak lebih tinggi setelah pembukaan pasar tunai, mengindikasikan kembalinya minat beli setelah koreksi terbaru. Sentimen juga didukung oleh nada konstruktif di pasar saham di luar AS. Futures Nasdaq 100 naik lebih dari 1%. Sinyal risk-on terkuat terlihat di sektor finansial, perbankan, dan pasar minyak, sementara di antara Big Tech, Nvidia dan Amazon menjadi penguat utama.

Sumber: xStation5

US100 telah dua kali bereaksi terhadap support di exponential moving average 200-sesi (EMA200, garis merah) dan hari ini kembali melanjutkan kenaikan. Pergerakan kembali di atas 25.500 poin dapat mengindikasikan pergeseran sentimen yang lebih berkelanjutan menuju bias bullish.

Sumber: xStation5

Magnificent Seven – Nvidia Paling Kuat

Nvidia (NVDA.US): +1,7% – menguat setelah laporan bahwa Meta berencana mengerahkan “jutaan” prosesor Nvidia dalam beberapa tahun ke depan, menegaskan percepatan investasi AI dan memperkuat hubungan antara pemain utama di sektor ini.

Amazon (AMZN.US): +1.6%

Microsoft (MSFT.US): +0.5%

Tesla (TSLA.US): +0.4%

Alphabet (GOOGL.US): +0.3%

Apple (AAPL.US): +0.2%

Meta Platforms (META.US): -0.5%

Top gainers

Global-e Online (GLBE.US): +24% – hasil Q4 melampaui ekspektasi dan panduan kuat.

Rush Street (RSI.US): +20% – pendapatan Q4 dan adjusted EBITDA melampaui konsensus.

Mister Car Wash (MCW.US): +17% – Leonard Green & Partners akan mengambil alih perusahaan secara privat di harga $7 per saham.

Wingstop (WING.US): +13% – hasil solid dan pertumbuhan penjualan same-store di AS melampaui proyeksi.

BioAge Labs (BIOA.US): +13% – dinaikkan ke “buy”; investor memperhitungkan potensi terapi utama perusahaan.

Verisk Analytics (VRSK.US): +11% – hasil Q4 melampaui ekspektasi.

Madison Square Garden Sports (MSGS.US): +9% – dewan menyetujui evaluasi pemisahan bisnis Knicks dan Rangers menjadi dua entitas terpisah.

Moderna (MRNA.US): +8,1% – FDA menerima aplikasi peninjauan vaksin flu musiman kandidat perusahaan.

Goosehead Insurance (GSHD.US): +7,8% – laba Q4 disesuaikan melampaui konsensus.

Constellium (CSTM.US): +6,8% – pendapatan Q4 naik 28% YoY berkat permintaan kuat di kemasan dan otomotif.

Caesars Entertainment (CZR.US): +6% – adjusted EBITDA same-store lebih baik dari perkiraan.

Palantir (PLTR.US): +5% – dinaikkan peringkatnya setelah kenaikan kuat dan margin membaik.

Pitney Bowes (PBI.US): +5% – hasil melampaui perkiraan dan prospek 2026 kuat.

Upwork (UPWK.US): +5% – mengumumkan program buyback saham senilai $300 juta.

New York Times (NYT.US): +1,7% – saham naik setelah Berkshire Hathaway mengungkapkan kepemilikan.

Top decliners

Northern Dynasty Minerals (NAK.US): -34% – reaksi negatif setelah laporan aktivitas Departemen Kehakiman AS terkait kasus federal proyek Pebble (Alaska).

SimilarWeb (SMWB.US): -21% – hasil Q4 di bawah ekspektasi dan panduan mengecewakan.

Axcelis Technologies (ACLS.US): -13% – panduan Q1 lebih lemah dari perkiraan.

Palo Alto Networks (PANW.US): -7% – panduan Q3 dan laba disesuaikan tahunan lebih lemah.

MKS Instruments (MKSI.US): -6,7% – pasar bereaksi negatif terhadap hasil dan prospek.

ICL Group (ICL.US): -4,3% – laba dan pendapatan Q4 di bawah konsensus.

Crocs (CROX.US): -1% – penurunan peringkat menyebut melemahnya permintaan domestik.

Workday (WDAY.US): -0,8% – diturunkan ke peringkat netral.

Saham Nvidia naik hampir 2% dan telah bergerak di atas exponential moving average 50-sesi (EMA50), mengindikasikan kembalinya momentum bullish.

