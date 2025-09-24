Pidato Ketua The Fed Jerome Powell kemarin mendinginkan sentimen. Ucapannya bahwa harga aset “relatif tinggi” dan bahwa bank sentral akan hati-hati dengan pemangkasan lanjutan mendorong indeks melemah; S&P 500, Nasdaq, dan Dow menutup sesi sedikit lebih rendah. Hari ini, pasar mencoba memulihkan sebagian—futures sempat naik tipis saat pembukaan, namun sulit mempertahankan kenaikan.

Pasar masih mencerna komentar Powell dan pejabat The Fed lainnya yang menegaskan kehati-hatian terhadap pelonggaran kebijakan ke depan. Sentimen tetap berubah-ubah, dan pelaku pasar menanti pemicu baru dari data makro pekan ini dan rilis pekan depan yang bisa menentukan arah indeks serta ekspektasi keputusan The Fed berikutnya.

Sumber: Bloomberg Finance LP

Hari ini, sektor properti, kesehatan, dan teknologi tertekan. Indeks ditopang oleh pertambangan dan consumer goods.

Data Makroekonomi:

Pukul 16:00, rilis penjualan rumah baru di AS:

Penjualan rumah baru (September): 800k (Ekspektasi: 650k, Sebelumnya: 652k)

Data ini mengejutkan pasar—permintaan perumahan tetap tinggi meski KPR masih mahal. Ini menandakan posisi keuangan rumah tangga relatif kuat dan ekonomi tetap tangguh.

Namun, pembacaan yang kuat dapat memperkuat kekhawatiran soal tekanan inflasi yang lengket dan mengurangi ekspektasi pemangkasan suku The Fed dalam waktu dekat—berpotensi menekan saham namun mendukung dolar.

US500 (D1)

Sumber: xStation

Indeks menembus kanal naik sebelumnya di sisi atas dan membentuk kanal yang lebih curam. Dengan RSI “overbought”, buyer bisa kesulitan menjaga tempo. Jika breakdown dari kanal baru terjadi, uji support sekitar $6.660 mungkin terjadi. Jika support jebol, skenario paling mungkin adalah konsolidasi di sekitar $6.500.

Berita Emiten:

Lithium Americas (LAC.US) - Melonjak >50% saat pembukaan setelah pengumuman pemerintah AS membeli 10% saham sebagai bagian dari kontrol strategis sektor.

Adobe (ADBE.US) - Turun ~1,5% setelah Morgan Stanley menurunkan proyeksi untuk perusahaan.

Alibaba (BABA.US) - Raksasa e-commerce Tiongkok menaikkan anggaran pengembangan AI menjadi $50 miliar; saham naik >8% saat pembukaan.

Micron (MU.US) - Menerbitkan proyeksi penjualan optimistis di tengah permintaan AI; saham naik >2%.