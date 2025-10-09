Pembukaan bursa saham Amerika Serikat hari ini berlangsung dalam suasana hati-hati. Setelah euforia kemarin, investor kini lebih waspada, menganalisis laporan kinerja perusahaan dan situasi makroekonomi di tengah penutupan sebagian pemerintahan federal AS. Sebagian besar indeks dibuka mendekati level penutupan kemarin. Kontrak berjangka pada US100 turun sekitar 0,20%.

Sumber: Bloomberg Finance Lp

Sektor pertambangan dan keuangan menjadi yang berkinerja terbaik hari ini, sementara sektor teknologi dan ritel masih tertinggal.

Sesi perdagangan kemarin membawa rekor tertinggi baru pada indeks utama. Publikasi risalah pertemuan terakhir The Fed ditafsirkan pasar sebagai sinyal kebijakan moneter yang dovish. Pelaku pasar melihat isi risalah sebagai indikasi bahwa The Fed berencana memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan berikutnya.

Sementara itu, government shutdown masih berlanjut, menyebabkan sebagian besar data makro penting tidak diterbitkan. Ketua The Fed, Jerome Powell, juga tidak hadir di konferensi yang telah dijadwalkan — menghilangkan salah satu sumber sinyal penting terkait arah kebijakan moneter ke depan. Minimnya komunikasi dari otoritas moneter di tengah keterbatasan data dapat meningkatkan ketidakpastian investor.

Pada level korporasi, laporan kuartalan dari PepsiCo dan Delta Air Lines menarik perhatian investor. Kedua perusahaan mencatat hasil di atas ekspektasi, memberikan gambaran penting tentang kondisi konsumen AS di tengah keterbatasan transparansi makroekonomi.

Laporan Delta disambut positif setelah CEO menegaskan bahwa shutdown pemerintahan tidak mempengaruhi operasional perusahaan — hal ini mendukung perdagangan saham Delta di sesi pra-pembukaan.

US500 (D1)

Sumber: Xstation5

Harga indeks US500 (D1) kini sangat dekat dengan level tertinggi sepanjang masa. Ini berarti ruang untuk koreksi potensial masih terbuka lebar. Berdasarkan kisaran koreksi sebelumnya, penurunan bisa mencapai batas bawah kanal pertumbuhan (garis merah) di sekitar 6.700 poin. Namun, untuk skenario ini terjadi, dibutuhkan penembusan jelas pada area support lokal di sekitar 6.750 poin. Faktor tambahan yang mendukung tekanan jual adalah posisi RSI yang tinggi di kisaran 70 poin — menandakan kondisi overbought dan potensi koreksi jangka pendek.

Berita Emiten:

Nvidia (NVDA.US) - Perusahaan chip terbesar dunia naik sekitar 1% di pembukaan. Kenaikan ini dipicu kabar positif bahwa Nvidia mulai menjual chip AI di Uni Emirat Arab sebagai bagian dari inisiatif perdagangan baru oleh Presiden AS.

US Rare Metals (USAR.US) - Perusahaan yang terkait dengan penambangan dan pemurnian logam tanah jarang naik lebih dari 6% di pembukaan. Lonjakan ini dipicu oleh pembatasan baru dari Tiongkok, yang mendorong peningkatan produksi di negara-negara maju.

Apogee Therapeutics (APGE.US) - Perusahaan bioteknologi ini turun lebih dari 6% di awal perdagangan. Penilaian penawaran publik pada $41 dianggap terlalu tinggi oleh pasar.

PepsiCo (PEP.US) - Produsen minuman ringan ini mencatat hasil yang sedikit di atas perkiraan: EPS $2,29 (vs ekspektasi $2,26) dan pendapatan $23,94 miliar (vs $23,86 miliar). Dalam konferensi earnings, CEO menyampaikan rencana pemangkasan biaya untuk meningkatkan margin dan menyebut permintaan dari Asia sebagai faktor positif.

Freeport (FCX.US) - Perusahaan pertambangan tembaga naik sekitar 2% di pembukaan, didorong oleh sentimen positif terhadap logam industri dan proyeksi pertumbuhan harga dalam beberapa tahun mendatang.

Diginex Inc (DGNX.US) - Perusahaan perangkat lunak ini melonjak sekitar 30% untuk sesi kedua berturut-turut. Lonjakan disebabkan oleh ekspansi strategis ke arah cryptocurrency, tokenization, dan AI.

Delta Airlines (DAL.US) - Maskapai penerbangan terbesar di AS ini juga melampaui ekspektasi pasar. Laporan ini penting karena memberi gambaran tentang kekuatan bisnis dan konsumen AS di tengah keterbatasan data makro. Saham Delta naik lebih dari 5% di pembukaan setelah CEO menegaskan bahwa shutdown pemerintah tidak berdampak pada hasil kinerja dan bahwa perusahaan mencatat pendapatan operasional rekor berkat permintaan dari pelanggan premium.