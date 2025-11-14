Pasar saham AS mencoba rebound sekitar satu jam setelah pembukaan perdagangan, berupaya menghentikan tekanan jual besar dalam beberapa hari terakhir. Pada grafik US100, tampak dua bullish candles kuat, dengan pembeli kembali masuk di area support teknikal kunci di 24.600 poin. Sektor perangkat lunak dan semikonduktor ikut menguat. Nvidia (NVDA.US) menghapus kerugian awal dan naik lebih dari 1%, sementara Micron (MU.US) melonjak ke zona all-time high (ATH).

Swiss berkomitmen menginvestasikan $200 miliar di AS dalam kesepakatan dagang baru, sebagai imbalan atas penurunan tarif menjadi 15%.

Sementara itu, anggota The Fed Schmid menyatakan kebijakan moneter saat ini masih sesuai.

Departemen Perdagangan AS juga merilis jadwal data ekonomi mendatang, termasuk inflasi PCE Oktober yang akan diterbitkan pada 26 November pukul 13:30 BST.

Sumber: xStation5

Berita Emiten

Avadel Pharma (AVDL.US) naik 21% di premarket setelah menerima tawaran akuisisi dari H. Lundbeck A/S senilai hingga $23 per saham.

Cidara Therapeutics (CDTX .US ) melonjak 104% setelah Merck setuju membeli perusahaan tersebut senilai $9,2 miliar atau $221,50 per saham tunai.

MicroStrategy (MSTR.US -5.8%) dan Coinbase (COIN.US -5%) melemah karena Bitcoin turun di bawah $100.000 , mencerminkan pergeseran ke risk-off sentiment.

Gap Inc. (GAP .US ) naik 1,4% setelah Jefferies meningkatkan rating dari hold menjadi buy.

Globant (GLOB.US) turun 3% akibat pandangan bisnis yang hati-hati, meski analis menilai ada tanda stabilisasi awal.

Home Depot (HD.US) turun 1% setelah Stifel menurunkan rating dari buy menjadi hold dan memangkas target harga dari $440 menjadi $370.

Scholar Rock (SRRK.US) naik 14% setelah fasilitas manufaktur mitranya dijadwalkan untuk reinspeksi akhir 2025.

Saham AI seperti Palantir (PLTR.US -5%) , Crucial Wave (CRWV.US -5%) , dan Bloom Energy (BE.US -8%) melemah, menandakan koreksi sektor AI bisa berlanjut.

StubHub (STUB.US) anjlok 20% karena tidak memberikan panduan kuartalan , yang dipandang negatif oleh pasar.

TripAdvisor (TRIP.US) naik tipis setelah Mizuho Securities meningkatkan rating dari underperform menjadi neutral.

Saham maskapai AS terus melemah: Delta (DAL.US -2.4%) , United (UAL.US -2.2%) , dan American Airlines (AAL.US -1.8%) , di tengah kekhawatiran penutupan pemerintah AS yang berkepanjangan.

Nvidia (Grafik Harian)

Nvidia (NVDA.US) kembali memantul dari area $185, mendekati garis EMA50, dan berupaya melanjutkan tren naik menjelang laporan keuangan pada 19 November.

Sumber: xStation5

Micron Capai Rekor Tertinggi Berkat Lonjakan Harga DRAM

Morgan Stanley secara signifikan menaikkan target harga saham Micron Technology (MU) menjadi $325 dari sebelumnya $220, level tertinggi sepanjang masa. Peningkatan ini didorong oleh lonjakan luar biasa harga memori DDR5, yang tiga kali lipat hanya dalam satu bulan — sesuatu yang belum terjadi sejak tahun 1990-an. Menurut Morgan Stanley, kondisi harga ini menciptakan peluang langka bagi Micron untuk mencetak kinerja keuangan rekor.

Bank tersebut memperkirakan harga DRAM akan terus naik hingga paruh pertama 2026 , dengan potensi kenaikan tambahan 15–20% , dan beberapa transaksi spot bahkan sudah diperdagangkan dengan premi hingga 50% di atas harga pasar standar. Pendorong utama kenaikan ini adalah permintaan eksplosif dari pusat data AI , yang kini menyerap porsi besar produksi DRAM global. Karena produsen lebih memprioritaskan High Bandwidth Memory (HBM) untuk akselerator AI, pasokan DDR5 untuk PC dan perangkat konsumen menjadi semakin terbatas.

Para analis juga menekankan bahwa siklus kali ini berbeda dari kekurangan pasokan sebelumnya. Tidak seperti tahun 2018, saat produsen memori kesulitan mempertahankan profitabilitas, Micron kini memasuki fase pertumbuhan dengan margin dan laba tertinggi dalam sejarahnya , menjadikannya berada di “wilayah baru” dalam potensi kenaikan keuntungan.

Meskipun perusahaan seperti Samsung dan SK Hynix sedang memperluas kapasitas produksi, permintaan masih melampaui pasokan. Bahkan setelah harga saham Micron naik 180% sejak awal tahun, Morgan Stanley menilai potensi kenaikan belum berakhir, karena permintaan berkelanjutan terhadap DRAM dan HBM yang didorong oleh infrastruktur AI diperkirakan akan menjaga momentum hingga fase berikutnya dari siklus pertumbuhan ini.

Sumber: xStation5

Sumber: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.