Wall Street menunjukkan optimisme yang jelas hari ini, dengan indeks-indeks utama bergerak naik selama sesi. S&P 500 menguat 0.2%, sementara Nasdaq naik 0.3%. Dow Jones mempertahankan tren positif, terutama didukung oleh sektor teknologi dan industri.
Kenaikan hari ini sebagian besar didorong oleh ekspektasi potensi pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve (Fed) pada Desember. Saat ini, pasar menilai lebih dari 80% probabilitas bahwa pertemuan Desember akan menghasilkan pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin, yang semakin mendukung sentimen bullish dan menopang kenaikan pasar saham. Momentum positif juga didorong spekulasi mengenai calon pengganti Ketua Fed yang berpotensi lebih dovish, yang kebijakannya akan mendukung pelonggaran moneter, menurunkan biaya pendanaan, dan terus mendorong ekonomi serta pasar modal.
Sektor teknologi tetap menjadi penerima manfaat utama dari optimisme pasar hari ini, didorong oleh tingginya kemungkinan pemangkasan suku bunga Desember. Kebijakan moneter yang lebih akomodatif mendorong peningkatan selera risiko, sehingga permintaan terhadap saham teknologi meningkat.
Elemen ketidakpastian tetap ada di latar belakang: data ekonomi utama, termasuk indeks harga PCE yang menjadi acuan utama Fed, baru akan dirilis minggu depan. Keterlambatan akibat penutupan pemerintahan AS baru-baru ini berarti Fed akan memiliki informasi terbatas pada pertemuan Desember. Meski demikian, sesi hari ini menunjukkan bahwa pasar memanfaatkan likuiditas tipis di musim liburan untuk menutup bulan dengan catatan positif.
Futures S&P 500 menguat hari ini, dengan pembeli kembali mengambil kendali setelah koreksi terbaru, menandakan kembalinya optimisme pasar. Berita positif mengenai potensi pemangkasan suku bunga Desember semakin mendukung sisi permintaan, mendorong aktivitas pasar. Kenaikan ini juga didorong ekspektasi bahwa suku bunga lebih rendah akan menopang pemulihan ekonomi dan pendapatan perusahaan, memberikan prospek momentum lanjutan dalam beberapa sesi ke depan.
Berita Emiten:
Alphabet (GOOGL.US) telah menarik kembali gugatan antitrust di Uni Eropa terhadap praktik cloud milik Microsoft (MSFT.US), seminggu setelah regulator meluncurkan penyelidikan mereka sendiri. Sebelumnya, Google menuduh Microsoft melakukan praktik anti-persaingan dengan membatasi klien di platform Azure. Penarikan gugatan dilakukan setelah Komisi Eropa memulai peninjauan independen atas praktik cloud tersebut. Meski begitu, penyelidikan UE tetap berlanjut, menjaga Microsoft dalam pengawasan regulator, sementara Google dapat fokus mengembangkan layanan cloud-nya sendiri.
Nvidia (NVDA.US) melemah setelah laporan bahwa perusahaan teknologi Tiongkok, termasuk Alibaba dan ByteDance, melatih model AI mereka di pusat data luar negeri untuk menghindari pembatasan ekspor chip AS. Perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan pusat data milik entitas non-Tiongkok, memungkinkan mereka tetap mengakses chip Nvidia tingkat lanjut meskipun ada pembatasan. Situasi ini menyoroti ketegangan geopolitik di sektor semikonduktor dan menambah ketidakpastian sementara pada valuasi saham Nvidia, meskipun permintaan jangka panjang untuk chip AI tetap kuat.
Saham Intel (INTC.US) naik 4% selama sesi, meskipun terjadi penggerebekan di rumah insinyur Wei-Jen Lo di Taiwan terkait dugaan bahwa ia mungkin telah mentransfer teknologi sensitif keamanan nasional dari perusahaan sebelumnya. Lo sebelumnya bekerja di Taiwan Semiconductor dan direkrut oleh Intel, yang kini sedang melakukan penyelidikan internal terkait potensi pengambilan rahasia dagang.
Saham Oracle (ORCL.US) turun hampir 2% pada sesi hari ini. Pasar tetap skeptis terhadap proyeksi pendapatan besar perusahaan dan mengkhawatirkan besarnya beban utang yang dimiliki.
