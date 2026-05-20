Tidak ada data makro penting yang dirilis hari ini (rilis berikutnya — PMI Mei — dijadwalkan besok).

Tidak ada data makro penting yang dirilis hari ini (rilis berikutnya — PMI Mei — dijadwalkan besok).

Tidak ada data makro penting yang dirilis hari ini (rilis berikutnya — PMI Mei — dijadwalkan besok).

Tidak ada data makro penting yang dirilis hari ini (rilis berikutnya — PMI Mei — dijadwalkan besok).

Tidak ada data makro penting yang dirilis hari ini (rilis berikutnya — PMI Mei — dijadwalkan besok).

Tidak ada data makro penting yang dirilis hari ini (rilis berikutnya — PMI Mei — dijadwalkan besok).

Semua ini terjadi meskipun tidak ada perubahan besar pada lingkungan makroekonomi maupun geopolitik.

Semua ini terjadi meskipun tidak ada perubahan besar pada lingkungan makroekonomi maupun geopolitik.

Semua ini terjadi meskipun tidak ada perubahan besar pada lingkungan makroekonomi maupun geopolitik.

Semua ini terjadi meskipun tidak ada perubahan besar pada lingkungan makroekonomi maupun geopolitik.

Semua ini terjadi meskipun tidak ada perubahan besar pada lingkungan makroekonomi maupun geopolitik.

Semua ini terjadi meskipun tidak ada perubahan besar pada lingkungan makroekonomi maupun geopolitik.

Intel, Micron, AMD, Marvell Technology, dan ARM Holdings juga mencatat kenaikan lebih besar, didukung rencana aksi mogok pekerja di Samsung, salah satu kompetitor terbesar mereka.

Intel, Micron, AMD, Marvell Technology, dan ARM Holdings juga mencatat kenaikan lebih besar, didukung rencana aksi mogok pekerja di Samsung, salah satu kompetitor terbesar mereka.

Intel, Micron, AMD, Marvell Technology, dan ARM Holdings juga mencatat kenaikan lebih besar, didukung rencana aksi mogok pekerja di Samsung, salah satu kompetitor terbesar mereka.

Intel, Micron, AMD, Marvell Technology, dan ARM Holdings juga mencatat kenaikan lebih besar, didukung rencana aksi mogok pekerja di Samsung, salah satu kompetitor terbesar mereka.

Intel, Micron, AMD, Marvell Technology, dan ARM Holdings juga mencatat kenaikan lebih besar, didukung rencana aksi mogok pekerja di Samsung, salah satu kompetitor terbesar mereka.

Intel, Micron, AMD, Marvell Technology, dan ARM Holdings juga mencatat kenaikan lebih besar, didukung rencana aksi mogok pekerja di Samsung, salah satu kompetitor terbesar mereka.

Karena perusahaan sangat bergantung pada hanya lima perusahaan utama — Microsoft, Amazon, TSMC, Alphabet, dan Meta — yang menyumbang lebih dari 50% pendapatannya, prediktabilitas pendapatan NVIDIA sedikit lebih tinggi dibanding banyak perusahaan lain.

Karena perusahaan sangat bergantung pada hanya lima perusahaan utama — Microsoft, Amazon, TSMC, Alphabet, dan Meta — yang menyumbang lebih dari 50% pendapatannya, prediktabilitas pendapatan NVIDIA sedikit lebih tinggi dibanding banyak perusahaan lain.

Karena perusahaan sangat bergantung pada hanya lima perusahaan utama — Microsoft, Amazon, TSMC, Alphabet, dan Meta — yang menyumbang lebih dari 50% pendapatannya, prediktabilitas pendapatan NVIDIA sedikit lebih tinggi dibanding banyak perusahaan lain.

Karena perusahaan sangat bergantung pada hanya lima perusahaan utama — Microsoft, Amazon, TSMC, Alphabet, dan Meta — yang menyumbang lebih dari 50% pendapatannya, prediktabilitas pendapatan NVIDIA sedikit lebih tinggi dibanding banyak perusahaan lain.

Karena perusahaan sangat bergantung pada hanya lima perusahaan utama — Microsoft, Amazon, TSMC, Alphabet, dan Meta — yang menyumbang lebih dari 50% pendapatannya, prediktabilitas pendapatan NVIDIA sedikit lebih tinggi dibanding banyak perusahaan lain.

Karena perusahaan sangat bergantung pada hanya lima perusahaan utama — Microsoft, Amazon, TSMC, Alphabet, dan Meta — yang menyumbang lebih dari 50% pendapatannya, prediktabilitas pendapatan NVIDIA sedikit lebih tinggi dibanding banyak perusahaan lain.

Meski dampak pergerakan ini terhadap pasar saham sejauh ini masih relatif kecil, tekanan diperkirakan dapat meningkat signifikan apabila tren tersebut terus berlanjut.

Meski dampak pergerakan ini terhadap pasar saham sejauh ini masih relatif kecil, tekanan diperkirakan dapat meningkat signifikan apabila tren tersebut terus berlanjut.

Meski dampak pergerakan ini terhadap pasar saham sejauh ini masih relatif kecil, tekanan diperkirakan dapat meningkat signifikan apabila tren tersebut terus berlanjut.

Meski dampak pergerakan ini terhadap pasar saham sejauh ini masih relatif kecil, tekanan diperkirakan dapat meningkat signifikan apabila tren tersebut terus berlanjut.

Meski dampak pergerakan ini terhadap pasar saham sejauh ini masih relatif kecil, tekanan diperkirakan dapat meningkat signifikan apabila tren tersebut terus berlanjut.

Meski dampak pergerakan ini terhadap pasar saham sejauh ini masih relatif kecil, tekanan diperkirakan dapat meningkat signifikan apabila tren tersebut terus berlanjut.

US100 (D1)

Sumber: xStation (20.05.2026)

US100 bergerak dalam upward channel yang sangat curam dan dinamis setelah rebound kuat dari level terendah pertengahan Maret 2026. Setelah mencetak level tertinggi baru, pasar kini mulai mengalami fase konsolidasi. Harga saat ini sedang menjalani koreksi lokal, namun masih bertahan di bagian atas channel. Jika koreksi semakin dalam, level support penting pertama berada pada Fibonacci 23,6% di sekitar 28.000 poin. Pola keseluruhan masih jelas bullish. Harga telah bergerak sangat jauh dari moving average, terutama SMA 50, yang mengonfirmasi momentum kuat tetapi sekaligus menjadi sinyal peringatan bahwa pasar mulai terlihat overheating dalam jangka pendek.

Micron Technology (MU.US): Saham Micron naik lebih dari 3,5%, didorong perpindahan investor dari produsen Asia di tengah laporan potensi aksi mogok di pabrik Samsung. Perusahaan juga baru memulai pengiriman sampel modul memori server DDR5 256GB inovatif dan mulai melakukan deployment massal SSD 245TB berperforma tinggi. Kedua produk ini menjadi komponen penting untuk scaling fisik infrastruktur AI global.

Target (TGT.US): Raksasa retail AS ini melaporkan hasil Q1 2026 yang jauh melampaui ekspektasi pasar baik dari sisi laba maupun penjualan. Adjusted EPS mencapai USD 1,71 (konsensus USD 1,46), sementara pendapatan naik 6,7% YoY menjadi USD 25,4 miliar. Pertumbuhan didorong oleh traffic toko yang kuat (+4,4%) dan lonjakan hampir 9% pada penjualan digital, didukung layanan same-day delivery baru mereka, Target Circle 360. Meski menaikkan proyeksi penjualan tahunan, saham Target justru turun lebih dari 5%. Investor khawatir terhadap penurunan operating margin dari 6,2% menjadi 4,5% YoY, terutama akibat kenaikan biaya penjualan dan administrasi.

Lowe's (LOW.US): Pemimpin pasar home improvement AS ini membukukan hasil Q1 2026 yang solid dan melampaui ekspektasi Wall Street baik dari sisi laba maupun pendapatan. Adjusted EPS mencapai USD 3,03 dibanding ekspektasi USD 2,97. Kejutan positif terbesar datang dari pertumbuhan same-store sales sebesar 0,6%, menandai kuartal keempat berturut-turut dengan pertumbuhan positif. Keberhasilan ini didorong lonjakan e-commerce sebesar 15,5% serta permintaan stabil dari kontraktor profesional dan pasar alat rumah tangga besar. Manajemen juga mempertahankan seluruh proyeksi tahunan. Meski demikian, saham perusahaan tetap diperdagangkan sedikit lebih rendah (-0,5%).