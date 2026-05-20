- Pasar AS dibuka lebih tinggi hari ini.
- Stabilisasi yield obligasi menjadi faktor utama yang mendorong rally pasar.
- Setelah pengumuman aksi mogok pekerja di Samsung, saham Micron dan AMD memimpin penguatan sektor semikonduktor.
- Sementara itu, NVIDIA diperdagangkan tanpa arah yang jelas menjelang laporan keuangan yang akan dirilis malam ini.
- Pasar AS dibuka menguat hari ini, mengikuti pergerakan positif bursa Eropa.
- Baik S&P 500 (+0,7%) maupun NASDAQ Composite (+1,3%) diperdagangkan lebih tinggi.
- Saham-saham mendapat dukungan dari penurunan harga energi sebesar 4%, yang membantu memperlambat kenaikan yield obligasi.
- Yield obligasi Treasury AS tenor 10 tahun naik di atas 4,68% kemarin, mencapai level tertinggi sejak Januari 2025 ketika Presiden Trump dilantik.
- Hal ini merepresentasikan kenaikan kumulatif yield lebih dari 70 basis poin sejak Februari.
- Meski dampak pergerakan ini terhadap pasar saham sejauh ini masih relatif kecil, tekanan diperkirakan dapat meningkat signifikan apabila tren tersebut terus berlanjut.
- Stabilisasi hari ini memungkinkan investor sepenuhnya fokus pada laporan keuangan NVIDIA malam nanti.
- Karena perusahaan sangat bergantung pada hanya lima perusahaan utama — Microsoft, Amazon, TSMC, Alphabet, dan Meta — yang menyumbang lebih dari 50% pendapatannya, prediktabilitas pendapatan NVIDIA sedikit lebih tinggi dibanding banyak perusahaan lain.
- Karena itu, perhatian pasar kini lebih tertuju pada detail laporan.
- Di antaranya adalah perkembangan produk baru seperti Rubin, Vera CPU, dan DGX Spark.
- Saham NVIDIA naik 2% menjelang laporan yang dijadwalkan dirilis pukul 21:30 waktu Inggris.
- Intel, Micron, AMD, Marvell Technology, dan ARM Holdings juga mencatat kenaikan lebih besar, didukung rencana aksi mogok pekerja di Samsung, salah satu kompetitor terbesar mereka.
- AMD juga tampak diuntungkan oleh kenaikan target harga dari beberapa analis.
- Semua ini terjadi meskipun tidak ada perubahan besar pada lingkungan makroekonomi maupun geopolitik.
- Tidak ada data makro penting yang dirilis hari ini (rilis berikutnya — PMI Mei — dijadwalkan besok).
- Pasar juga tidak menerima pengumuman spesifik dari Donald Trump, yang terus melanjutkan retorika tidak menentunya terkait perang Iran.
Analisis Teknikal
US100 (D1)
Sumber: xStation (20.05.2026)
US100 bergerak dalam upward channel yang sangat curam dan dinamis setelah rebound kuat dari level terendah pertengahan Maret 2026. Setelah mencetak level tertinggi baru, pasar kini mulai mengalami fase konsolidasi. Harga saat ini sedang menjalani koreksi lokal, namun masih bertahan di bagian atas channel. Jika koreksi semakin dalam, level support penting pertama berada pada Fibonacci 23,6% di sekitar 28.000 poin. Pola keseluruhan masih jelas bullish. Harga telah bergerak sangat jauh dari moving average, terutama SMA 50, yang mengonfirmasi momentum kuat tetapi sekaligus menjadi sinyal peringatan bahwa pasar mulai terlihat overheating dalam jangka pendek.
Berita Perusahaan
Micron Technology (MU.US): Saham Micron naik lebih dari 3,5%, didorong perpindahan investor dari produsen Asia di tengah laporan potensi aksi mogok di pabrik Samsung. Perusahaan juga baru memulai pengiriman sampel modul memori server DDR5 256GB inovatif dan mulai melakukan deployment massal SSD 245TB berperforma tinggi. Kedua produk ini menjadi komponen penting untuk scaling fisik infrastruktur AI global.
Target (TGT.US): Raksasa retail AS ini melaporkan hasil Q1 2026 yang jauh melampaui ekspektasi pasar baik dari sisi laba maupun penjualan. Adjusted EPS mencapai USD 1,71 (konsensus USD 1,46), sementara pendapatan naik 6,7% YoY menjadi USD 25,4 miliar. Pertumbuhan didorong oleh traffic toko yang kuat (+4,4%) dan lonjakan hampir 9% pada penjualan digital, didukung layanan same-day delivery baru mereka, Target Circle 360. Meski menaikkan proyeksi penjualan tahunan, saham Target justru turun lebih dari 5%. Investor khawatir terhadap penurunan operating margin dari 6,2% menjadi 4,5% YoY, terutama akibat kenaikan biaya penjualan dan administrasi.
Lowe's (LOW.US): Pemimpin pasar home improvement AS ini membukukan hasil Q1 2026 yang solid dan melampaui ekspektasi Wall Street baik dari sisi laba maupun pendapatan. Adjusted EPS mencapai USD 3,03 dibanding ekspektasi USD 2,97. Kejutan positif terbesar datang dari pertumbuhan same-store sales sebesar 0,6%, menandai kuartal keempat berturut-turut dengan pertumbuhan positif. Keberhasilan ini didorong lonjakan e-commerce sebesar 15,5% serta permintaan stabil dari kontraktor profesional dan pasar alat rumah tangga besar. Manajemen juga mempertahankan seluruh proyeksi tahunan. Meski demikian, saham perusahaan tetap diperdagangkan sedikit lebih rendah (-0,5%).
Hasbro (HAS.US): Produsen mainan dan game asal AS ini mencatat awal 2026 yang sangat kuat dengan pendapatan melampaui USD 1 miliar, jauh di atas ekspektasi pasar sebesar USD 963,9 juta. EPS mencapai USD 1,47 (konsensus USD 1,13). Pendorong utama keuntungan datang dari segmen Wizards dan Digital Gaming yang tumbuh 26%. Game mobile Monopoly Go! menyumbang tambahan laba sebesar USD 41 juta. Namun optimisme pasar tertutupi oleh proyeksi EBITDA tahunan yang sedikit lebih lemah dari ekspektasi serta penurunan pendapatan segmen entertainment sebesar 24%. Hal ini menyebabkan saham perusahaan turun lebih dari 8%.
