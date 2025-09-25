Baca selengkapnya

US Open: Wall Street Tertekan; Oracle -4% usai laporan 📉

21.06 25 September 2025

Indeks AS melemah seiring dolar menguat, didorong pertumbuhan GDP yang solid, pesanan barang tahan lama yang kuat, dan klaim pengangguran yang lebih rendah. Investor kini mempertanyakan apakah The Fed akan benar-benar melanjutkan pelonggaran tahun ini dengan “tempo cepat” seperti yang sebelumnya diperkirakan.

  • US500 turun >0,9%, US2000 nyaris -2%

  • Lithium Americas reli pada spekulasi pemerintah AS akan mengambil saham di perusahaan

  • Saham Oracle melemah setelah laporan Rothschild & Co Redburn

  • Dolar AS menguat dan yield Treasury naik setelah GDP Q2 tumbuh 3,8% y/y (vs 3,3%)

  • Klaim pengangguran turun ke 217K (vs 233K ekspektasi & 233K sebelumnya)

  • Belanja konsumen +2,5% di Q2 (vs 1,6% ekspektasi; 0,5% sebelumnya)

 

Tinjauan Teknis US500 (D1)

US500 diperdagangkan hampir -1% hari ini. Support kunci berada di area 6.500 (sekitar EMA 50D, garis oranye) yang telah teruji tiga kali dalam beberapa bulan terakhir. Resistance terdekat berada di 6.800, sesuai reaksi harga terbaru.

Sumber: xStation5

Sumber: xStation5

Berita Emiten

  • Immuneering Corp. (IMRX) setelah melaporkan overall survival 86% pada 9 bulan untuk pasien kanker pankreas yang diobati dengan atebimetinib + mGnP. Profit-taking terjadi meski datanya positif.

  • Jabil (JBL) -~9% meski hasil Q4 mengalahkan konsensus analis.

  • Lithium Americas (LAC) +~12% menyusul kabar pemerintahan Trump mempertimbangkan mengambil saham perusahaan.

  • Oracle (ORCL) -~5% di tengah pelemahan sektor teknologi. Rothschild & Co Redburn memulai cakupan dengan rating jual, menilai pasar terlalu melebihkan valuasi pendapatan cloud. Harga masih di atas EMA 50D tetapi menguji low lokal terbaru di bawah $300.

Sumber: xStation5

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
