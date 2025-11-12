Selama sesi perdagangan Eropa pada Rabu, optimisme pasar tetap terasa, mendorong sentimen risiko global. Indeks saham Eropa kembali mencatat penguatan solid, meskipun FTSE 100 sedikit tertahan dan mencatat penurunan tipis. Futures saham AS menunjukkan potensi pembukaan lebih tinggi, terutama di sektor teknologi yang diperkirakan akan menguat pada perdagangan sore waktu setempat.

Harapan Berakhirnya Shutdown AS Meningkat

Prospek berakhirnya penutupan pemerintahan (shutdown) AS hari ini mendorong permintaan terhadap aset berisiko. Berakhirnya shutdown akan menjadi katalis positif bagi pasar keuangan, karena akan membuka akses terhadap data ekonomi penting yang tertunda. Beberapa analis memperkirakan data inflasi (CPI) dan pasar tenaga kerja yang tertunda akan dirilis minggu depan — keduanya krusial untuk menilai kekuatan ekonomi AS. Investor tampaknya berspekulasi positif terhadap data ini, meskipun konfirmasi nyata masih diperlukan. Artinya, rilis data AS mendatang akan menjadi momen penting dengan potensi dampak besar bagi pasar global.

Ketahanan FTSE 100 di Tengah Risiko Domestik

Meskipun FTSE 100 sedikit tertahan hari ini, indeks Inggris tersebut telah menunjukkan resiliensi luar biasa sepanjang tahun 2025. Sektor komunikasi, konsumsi diskresioner, dan properti menjadi penekan utama indeks hari ini. Kekhawatiran terhadap pertumbuhan ekonomi Inggris meningkat setelah Taylor Wimpey, pengembang properti di FTSE 250, memperingatkan bahwa perubahan pajak dalam anggaran negara dapat menekan penjualan rumah.

Biasanya, pelemahan sektor properti menjadi indikator awal perlambatan ekonomi, yang dapat membatasi potensi kenaikan FTSE 100 dalam jangka pendek. Namun secara keseluruhan, FTSE 100 masih mengungguli S&P 500 dan Eurostoxx 50, bahkan menyamai performa Nasdaq. Secara tahun berjalan (YTD), indeks ini naik lebih dari 21% dalam dolar AS dan 26% setelah disesuaikan dengan kurs — pencapaian kuat di tengah narasi negatif tentang ekonomi Inggris.

Volatilitas Meningkat Selama Shutdown

Selama periode shutdown, volatilitas pasar saham meningkat, meski indeks VIX tetap di bawah rata-rata 12 bulan terakhir di level 17. Kurangnya pendorong utama membuat saham-saham teknologi besar menunjukkan kinerja tidak merata. Momentum yang sebelumnya menjadi motor utama kenaikan saham AS kini justru menjadi hambatan, sehingga S&P 500 belum mencetak rekor baru sejak akhir Oktober. Fokus investor kini tertuju pada proses pembukaan kembali pemerintah AS, yang dapat menghidupkan kembali momentum pasar dan mendorong indeks AS ke level rekor baru.

Chart 1: The Vix index

Source: XTB and Bloomberg

Tanpa adanya momentum, pasar saham kesulitan membentuk tren jangka panjang, dan inilah alasan mengapa S&P 500 belum mencapai rekor tertinggi baru sejak akhir Oktober. Fokus investor kini tertuju pada pembukaan kembali pemerintahan AS, untuk melihat apakah hal tersebut dapat menghidupkan kembali momentum di pasar saham dan memungkinkan indeks-indeks AS kembali mencetak rekor tertinggi.

Reaksi Pasar Obligasi Inggris terhadap Isu Politik

Aset Inggris juga menjadi sorotan pagi ini, termasuk pasar obligasi (UK Gilts). Obligasi pemerintah Inggris tercatat sebagai yang terlemah di Eropa sejauh ini setelah muncul laporan pada Selasa malam bahwa potensi kudeta internal di Partai Buruh bisa terjadi untuk menggulingkan Perdana Menteri Keir Starmer, kemungkinan setelah pengumuman Budget. Pagi ini, Wes Streeting, yang disebut-sebut sebagai kandidat utama pengganti Starmer, membantah tudingan bahwa ia berusaha menjadi perdana menteri berikutnya.

Imbal hasil obligasi Inggris naik tipis akibat gejolak politik ini — yield tenor 10 tahun naik 2,7 basis poin, sementara yield tenor 2 tahun naik 1,7 basis poin. Kenaikan ini relatif kecil dibandingkan “tantrum obligasi” pada musim panas lalu, ketika beredar rumor bahwa Menteri Keuangan Rachel Reeves akan diberhentikan. Lonjakan yield pada Juli lalu justru membantu Reeves mempertahankan posisinya, dan kini muncul pertanyaan baru: apakah reaksi pasar yang tenang terhadap potensi tergulingnya Starmer justru akan mendorong para pesaingnya untuk lebih berani?

Kebijakan Reeves dan Starmer yang condong ke kiri, terutama terkait kenaikan pajak dan pengeluaran publik, sejauh ini masih diterima dengan baik oleh pasar obligasi, karena kenaikan pajak dapat menciptakan surplus anggaran struktural bagi Inggris, meskipun berisiko menekan pertumbuhan ekonomi. Namun ironisnya, kondisi ini bisa membuat posisi Reeves dan Starmer justru semakin tidak aman, karena kekacauan politik kembali mengancam stabilitas Inggris.

Pound Jadi Korban Isu Politik di Inggris

Pound sterling masih belum diminati investor. Pelemahan ekonomi dan kekacauan politik terus menekan kinerja mata uang Inggris ini, yang kini menjadi mata uang terlemah kedua di antara G10 pada Rabu. Bulan November sejauh ini menjadi periode yang berat bagi pound — GBP/USD turun 1,5% dalam sebulan terakhir, menandakan kombinasi berbahaya antara kekhawatiran anggaran, perlambatan pertumbuhan, dan ketidakpastian politik bagi investor valas.

Sementara itu, investor global kini berfokus penuh pada hasil pemungutan suara di Dewan Perwakilan AS terkait berakhirnya shutdown pemerintah. Penundaan apa pun dalam proses ini dapat dengan cepat menekan sentimen risiko di pasar global.