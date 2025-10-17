Indeks saham AS mencatatkan kenaikan tipis pada hari Jumat, dengan bank regional mulai pulih setelah tekanan dalam beberapa hari terakhir. US100 naik 0.1%, tetap berada di atas garis EMA 50 (warna oranye), menandakan stabilisasi teknikal di pasar setelah penurunan tajam minggu ini.

Sumber: xStation5

Saham Progyny Turun 13% Setelah Kebijakan IVF Trump. Inisiatif baru Presiden Donald Trump untuk memperluas akses terhadap prosedur in vitro fertilization (IVF) memicu reaksi beragam di pasar. Saham Progyny (PGNY.US) — penyedia layanan manfaat kesehatan terkait kesuburan — turun 13% pada Jumat pagi.

Administrasi Trump mengumumkan bahwa kebijakan baru ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan menekan biaya IVF, yang selama ini terbatas karena tingginya harga dan minimnya cakupan asuransi. Namun, investor menilai dampaknya masih belum jelas.

Menurut Bank of America, langkah ini secara teori bisa positif bagi Progyny, namun efeknya bisa “lebih bernuansa.” Analis Lutz menambahkan, “Rencana pemerintah belum memiliki detail teknis yang jelas, dan belum pasti apakah penurunan biaya akan mendorong peningkatan volume prosedur serta permintaan cakupan asuransi.”

Sebagai pemimpin pasar dengan jangkauan luas, Progyny tetap berpotensi diuntungkan dari kenaikan permintaan IVF di masa depan, tulis Lutz, sambil mempertahankan rekomendasi beli (buy rating) terhadap sahamnya.

Sumber: xStation5

Uranium Energy Corp. (UEC.US) turun lebih dari 10%, dan penurunan juga melanda sektor uranium global — termasuk Kazatomprom (KAP.UK) dari Kazakhstan dan Cameco (CCJ.US) dari Kanada.Selain faktor profit taking setelah lonjakan harga besar-besaran sebelumnya, pelemahan ini juga kemungkinan terkait kontak ulang antara Trump dan Putin, yang dipandang pasar sebagai indikasi tidak adanya sanksi ketat terhadap uranium Rusia. Jika benar demikian, pasokan global bisa meningkat, menekan harga spot uranium.



Sumber: xStation5