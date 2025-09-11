Baca selengkapnya

USD Melemah, Klaim Pengangguran Naik & CPI AS Sesuai Ekspektasi

19.32 11 September 2025

01:30 PM BST, Amerika Serikat – Data Inflasi Agustus:

 

  • CPI: aktual 0,4% MoM; perkiraan 0,3% MoM; sebelumnya 0,2% MoM
  • CPI: aktual 2,9% YoY; perkiraan 2,9% YoY; sebelumnya 2,7% YoY
  • Core CPI: aktual 0,3% MoM; perkiraan 0,3% MoM; sebelumnya 0,3% MoM
  • Core CPI: aktual 3,1% YoY; perkiraan 3,1% YoY; sebelumnya 3,1% YoY
     

 

EUR/USD menguat setelah rilis data, meskipun pasar sempat mengantisipasi hasil di bawah ekspektasi pasca kejutan PPI kemarin. Angka CPI sesuai konsensus, dan pemangkasan suku bunga oleh The Fed minggu depan kini hampir pasti terjadi. Namun, peluang untuk langkah lebih besar dari 25bp masih kecil.

01:30 PM BST, Amerika Serikat – Data Ketenagakerjaan Agustus:

  • Klaim Pengangguran Awal: aktual 263 ribu; perkiraan 235 ribu; sebelumnya 236 ribu

 

Reaksi pada EUR/USD lebih banyak dipicu oleh lonjakan tajam klaim pengangguran, level tertinggi sejak Oktober 2021. Dikombinasikan dengan data NFP dan ADP yang lebih lemah, gambaran ini memberi sinyal jelas bagi Fed untuk fokus pada mandat keduanya—stabilitas tenaga kerja. Data CPI yang sesuai ekspektasi saat ini tidak dianggap sebagai ancaman besar bagi pembuat kebijakan Fed.

Kini, trader sepenuhnya memproyeksikan tiga kali pemangkasan suku bunga Fed hingga akhir 2025.

 

 

