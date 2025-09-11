01:30 PM BST, Amerika Serikat – Data Inflasi Agustus:

CPI: aktual 0,4% MoM; perkiraan 0,3% MoM; sebelumnya 0,2% MoM

CPI: aktual 2,9% YoY; perkiraan 2,9% YoY; sebelumnya 2,7% YoY

Core CPI: aktual 0,3% MoM; perkiraan 0,3% MoM; sebelumnya 0,3% MoM

Core CPI: aktual 3,1% YoY; perkiraan 3,1% YoY; sebelumnya 3,1% YoY



EUR/USD menguat setelah rilis data, meskipun pasar sempat mengantisipasi hasil di bawah ekspektasi pasca kejutan PPI kemarin. Angka CPI sesuai konsensus, dan pemangkasan suku bunga oleh The Fed minggu depan kini hampir pasti terjadi. Namun, peluang untuk langkah lebih besar dari 25bp masih kecil.

01:30 PM BST, Amerika Serikat – Data Ketenagakerjaan Agustus:

Klaim Pengangguran Awal: aktual 263 ribu; perkiraan 235 ribu; sebelumnya 236 ribu

Reaksi pada EUR/USD lebih banyak dipicu oleh lonjakan tajam klaim pengangguran, level tertinggi sejak Oktober 2021. Dikombinasikan dengan data NFP dan ADP yang lebih lemah, gambaran ini memberi sinyal jelas bagi Fed untuk fokus pada mandat keduanya—stabilitas tenaga kerja. Data CPI yang sesuai ekspektasi saat ini tidak dianggap sebagai ancaman besar bagi pembuat kebijakan Fed.

Kini, trader sepenuhnya memproyeksikan tiga kali pemangkasan suku bunga Fed hingga akhir 2025.