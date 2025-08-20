Read more

BREAKING: Eurozone final CPI in line with expectations

10:01 AM 20 August 2025

Eurozone CPI YoY Final: 2% (Forecast 2%, Previous 2%)

  • MoM Final: 0% (Forecast 0%, Previous 0.3%)

Eurozone Core CPI YoY Final: 2.3% (Forecast 2.3%, Previous 2.3%)

21.08.2025
16:03

Walmart's good results did not satisfy the market

Walmart (WMT.US) released its results for the second quarter of 2025. Investors were left somewhat disappointed. The growth rate is underwhelming, valuation...

 15:34

BREAKING: NATGAS gains after EIA data 📣

EIA Natural Gas Change BCF Actual 13B (Forecast 18B, Previous 56B)      

 15:07

BREAKING: US existing home sales stronger than expected

US Existing Home Sales report (July) came in 4.01M vs 3.92M and 3.93M previously, signalling 2% monthly growth vs -0.25% exp. and -2.7% previously
