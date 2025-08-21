Read more

US OPEN: Indeksy osuwają się przed Jackson Hole

2:47 PM 21 August 2025

Amerykański rynek pozostaje pod presją wysokich wycen, rozczarowujących wyników oraz polityki FED. Indeksy giełdy amerykańskiej osuwają się w dół kolejny dzień z rzędu. US500 traci na otwarciu ok. 0,5%.

Największy pracodawca w USA - Walmart (WMT.US) opublikował wyniki za drugi kwartał 2025. Detalista kolejny raz z rzędu rozczarował inwestorów pod względem EPS, mijając się z oczekiwaniami. Pomimo pobicia oczekiwań w wiekszości pozostałych kategori, spółka traci ponad 3% przed otwarciem rynku. 

  • EPS : 0,68 wobec oczekiwanych 0,73 
  • Przychody: 177,4 miliarda wobec oczekiwanych 175,9 miliardów. 
  • Sprzedaż: wzrost 4,8 wobec oczekiwanych 4.21%
  • Marża brutto : wzrost do 22.8% wobec oczekiwanych 24.8% 
  • Podniesiono przewidywany wzrost sprzedaży na koniec roku, z przedziału 3-4% na 3,75%-4,75%

Morgan Stanley podnosi Rating dla Hewlett Packard (HPE.US). Nowa cena docelowa wgl. analityków banku to 28$ co implikuje wzrost z obecnych poziomów o 33%. Spółka rośnie w fazie przed otwarciem 2,8%.

Boeing (BA.US) jest coraz bliżej zabezpieczenia umowy z Chinami na dostawę do 500 nowych samolotów. W świetle tych informacji, cena spółki rośnie w fazie przed otwarciem o ok. 2%. 

Dane makroekonomiczne: 

  • Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA wzrosła o 235 tysiące wobec oczekiwanych. 
  • Odczyt PMI dla Usług wskazuje 55,4 wobec oczekiwanych 54,2. 
  • Odczyt PMI dla przemysłu wskazuje 53,3 wobec oczekiwanych 49,5.

US500 (H4)

 

 

Na wykresie H4, obroniony został poziom 6366 na którym znajdowało się dolne ograniczenie kanału wzrostowego. Wsparcie na linii trendu wzmacniane jest dodatkowo przez szczyty i dołki z początku tygodnia. Poniżej linii trendu bardzo blisko znajduje się średnia EMA200 której przełamanie może doprowadzić do dalszych przecen. Obawy o trwałość obrony kursu budzić również może fakt iż obecnie, znajduje się on poniżej swoich średnich 25,50 i 100 okresowych. Współczynniki RSI , wskazuje iż indeks jest już wyprzedany. 

Niepewność otacza FED 

W Minutkach FOMC wybrzmiało wyraźnie zagrożenie powrotu inflacji, i co ważniejsze, że ryzyko inflacji jest większe niż zagrożenia dla rynku pracy. Wspomniano również o bardzo wysokich wskaźnikach wyceny aktywów. Komentarz ten może budzić dodatkowy niepokój w perspektywę sympozjum z Jackson Hole w ten piątek. Warto przypomnieć że na dzień dzisiejszy rynek wycenia 80% prawdopodobieństwa na obniżkę stóp procentowych we wrześniu. 

Atmosfery otaczającej w ostatnich tygodniach FED nie rozładowuje prezydent USA. Donald Trump żąda dymisji Lisy Cook. Oskarża on ją o fałszerstwo. W przypadku odwołania/dymisji Gubernator Cook, prezydent zbliżył by się do przejęcia większości w FOMC. Prezydent Donald Trump jest obecnie jednym z najbardziej zajadłych krytyków polityki utrzymywania stóp procentowych na obecnym poziomie.


 
Share:
Back

Market News

22.08.2025
19:01

Daily summary: Dovish Jackson Hole drives EURUSD and gold 📈Optimism on Wall Street

U.S. indexes had a stellar session. The Nasdaq 100 and S&P 500 gained around 1.7%, while the small-cap Russell 2000 jumped nearly 4%. The driver...

 18:43

CHN.cash jumps 2.5% testing this year highs 📈Chinese stocks on the rise

Chinese stock indexes are rising on a wave of global market optimism, weakness in the U.S. dollar (which boosts interest in emerging markets), strong gains...

 17:45

Ethereum jumps 11% amid 'dovish' Jackson Hole and rebound on Wall Street 📈

The dovish remarks from the Fed Chair are supporting valuations of risk assets, including cryptocurrencies. The shift in sentiment is fuelling gains in...
More news

Join over 1 700 000 XTB Group Clients from around the world

Start trading Download the app Download the app
The financial instruments we offer, especially CFDs, can be highly risky. Fractional Shares (FS) is an acquired from XTB fiduciary right to fractional parts of stocks and ETFs. FS are not a separate financial instrument. The limited corporate rights are associated with FS.
This page was not created for investors residing in Brazil. This brokerage is not authorized by the Comissão de Valores Mobiliários (CVM) or the Brazilian Central Bank (BCB). The content of this page should not be characterized as an investment offer in Brazil or for investors residing in that country.
Losses can exceed deposits