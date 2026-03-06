This group contains cookies that are necessary for our websites to work. They take part in functionalities like language preferences, traffic distribution or keeping user session. They cannot be disabled.
|
Cookie name
|
Description
|SERVERID
|userBranchSymbol
|Expiration date 1 day
|test_cookie
|Expiration date 1 hour
|adobe_unique_id
|Expiration date 364 days
|__hssc
|Expiration date 1 hour
|SESSID
|Expiration date 1 day
|__cf_bm
|Expiration date 1 hour
|intercom-id-iojaybix
|Expiration date 270 days
|intercom-session-iojaybix
|Expiration date 6 days
|xtbCookiesSettings
|Expiration date 364 days
|TS5b68a4e1027
|countryIsoCode
|xtbLanguageSettings
|Expiration date 364 days
|userPreviousBranchSymbol
|Expiration date 364 days
|intercom-device-id-iojaybix
|Expiration date 270 days
|__cfruid
|_cfuvid