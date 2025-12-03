ADP e PMI in USA

- Variazione Occupazione ADP prevista a 5k unitá
- Variazione Occupazione ADP prevista a 5k unitá
- Pmi del Settore dei Servizi in Usa
- Bitcoin rimbalza sui supporti a 84000
- Azionario al test tecnico delle resistenze di breve
Oggi usciranno i dati americani sulla variazione dell'occupazione di Adp e dopo l'apertura del cash sará la volta dei Pmi del settore dei servizi, dati interessanti dal punto di vista macro. La giornata di oggi si concentra sui test tecnici dei livelli giornalieri, cosi come é stato per il Nikkei questa notte che ha venduto i livelli minimi delle giornate di giovedí e venerdí. Bitcoin rimbalza sui supporti in area 84000, minimo di sabato 22 novembre.
Attesa per la Variazione dell'Occupazione in USA
Il dato Adp é solitamente poco impattante, ma nei casi in cui vediamo dei dati estremamente positivi o negativi il dato si fa sicuramente sentire, soprattutto acquisisce importanza nella lettura generale dello stato di salute del mercato del lavoro. Il dato di oggi dovrebbe passare da 42k unitá a sole 5k, in pratica in calo brusco che é in linea con quanto abbiamo visto nel corso degli scorsi mesi dove si evidenzia un rallentamento marcato del mercato del lavoro, in linea con quanto vediamo con il report Challenger e i Nonfarm Payrolls. Il problema di questo dato, cosí come per il report Challenger, é che la Fed tende a non valutare assolutamente i dati di enti privati, pertanto il dato é utile solamente per avere una sorta di anticipazione per quanto riguarda l'uscita dei dati Nfp e Tasso di Disoccupazione che usciranno invece il 16 dicembre, tra due settimane.
Rimbalzo Bitcoin
L'area tra 84000-87000, minimi del 22 novembre, é stata utilizzata da Bitcoin per effettuare un rimbalzo tecnico importante. L'area dei minimi viene sentita e per il momento il trend ribassista rimane ancora intatto, rendendo la discesa faticosa sui minimi. Nella notte sono stati violati al rialzo anche i massimi visti nella giornata del 28 novembre aprendo l'ipotesi di un rialzo di breve in controtendeza con la dinamica lunga dei grafici settimanali. Una vera e propria pausa del ribasso ma che di fatto, almeno momentaneamente, non conferma una ripresa di Bitcoin di lungo termine. La dinamica rimane ancora ribassista, i prossimi test sono i massimi settimanali della settimana del 17 novembre in area 96.000.
Grafico a timeframe giornaliero del Bitcoin e i livelli di supporto e resistenza tra 84000 e 96000 - Fonte: XStation - Studio: David Pascucci, XTB
Test Tecnico per l'Azionario
Nikkei prova il rimbalzo ma viene fermato bruscamente dai livelli minimi visti tra giovedí e venerdí scorso. L'area tra i 50000-50200 é sicuramente uno scoglio importante sul quale i prezzi potranno effettivamente stazionare per testare la bontá del movimento di ritracciamento che ha preso vita 4 settimane fa. Il livello di 50200 coincide poi con l'area dei massimi della scorsa settimana, pertanto la zona tecnica é rilevante e le reazioni dei prezzi potrebbero essere evidenti.
Grafico a timeframe 4 ore del Nikkei e i livelli di resistenza per le prossime ore - Fonte: XStation - Studio: David Pascucci, XTB
Questa dinamica si ripercuote anche su altri indici come ad esempio il Nasdaq che tra i 25700-25900 trova dei livelli parecchio battuti nel corso degli scorsi giorni. La dinamica del Nasdaq é piú aggressiva al rialzo, con la rottura rialzista dei massimi delle scorse due settimane, pertanto si potrebbe configurare una dinamica di rimbalzo che richiede ovviamente di essere testata proprio sui livelli segnalati. L'area infatti corrisponde a livelli massimi giornalieri visti tra il 5 e il 13 novembre, livelli che potrebbero essere appunto rilevanti per l'innesco di vendite a conferma della dinamica ribassista che vediamo anche sulla chiusura mensile di novembre, una chiusura negativa dopo il test dei massimi assoluti dell'anno.
Grafico a timeframe giornaliero del Nasdaq e i livelli di resistenza per le prossime ore - Fonte: XStation - Studio: David Pascucci, XTB
