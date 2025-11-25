Alibaba dopo i guadagni: la strategia divergente darà i suoi frutti?

Alibaba, molto simile ad Amazon, è stata per la maggior parte della sua attività una forza dominante nell’e-commerce. Tuttavia, negli ultimi trimestri, entrambe le aziende sono sempre più associate dagli investitori all’AI e al Cloud, anche se il loro business principale rimane principalmente la vendita online. Alibaba, conosciuta come la “Amazon cinese”, ha pubblicato ieri risultati accolti con entusiasmo dal mercato. Il titolo è salito di oltre il 4% prima dell’apertura della borsa americana.

Questo è particolarmente significativo nelle ultime settimane, dato che il sentiment verso le aziende tech e AI è peggiorato notevolmente, rendendo interessante esaminare come la strategia di Alibaba stia attirando gli investitori.

I ricavi hanno sorpreso positivamente a 247 miliardi di yuan rispetto alle aspettative di 243 miliardi, segnando un aumento del 5% su base annua, con una crescita delle “vendite comparabili” fino al 15%.

Tuttavia, l’azienda non ha soddisfatto le aspettative sull’EPS, risultato significativamente inferiore rispetto ai ~5,7 attesi, fermandosi a 4,36. Il profitto operativo è crollato dell’85% e l’EBITDA rettificato è diminuito del 78%.

La delusione riguardo alla redditività dell’azienda deriva principalmente da due fattori. Primo, l’azienda, essendo una delle forze trainanti nella corsa cinese all’AI, sta investendo enormi somme in infrastrutture e ricerca. Basandosi sui flussi di cassa, l’aumento della spesa in AI può essere stimato oltre l’85%. Un altro fattore che contribuisce al profitto relativamente debole è rappresentato dai costi di marketing e vendite: Alibaba sta conducendo una campagna intensiva, migliorando la qualità dell’esperienza cliente e attuando un sistema di sussidi per conquistare una quota di mercato maggiore.

Tuttavia, i ricavi non vanno considerati solo in termini di dimensione totale. Dove Alibaba ottiene un vantaggio significativo su Amazon, la società statunitense più comparabile, è nel tasso di crescita dei ricavi e dei profitti da Cloud e AI, soprattutto considerando i costi sostenuti.

I ricavi di Alibaba Cloud Intelligence sono cresciuti del 34%, l’EBIT rettificato è aumentato del 35%, mantenendo un margine del 35%. Un aspetto positivo per l’azienda è che, nonostante spese in capitale e oneri finanziari significativamente inferiori rispetto ad Amazon, riesce a far crescere il segmento più rapidamente. Dove Alibaba mostra limiti è nelle operazioni “core”: il gigante cinese ottiene margini e ricavi significativamente più bassi dalle attività operative, il che significa che in caso di fallimento o ritardi nel segmento Cloud e AI, manca di un cuscinetto di sicurezza.

Nonostante alcuni punti oscuri nel report dei risultati, gli investitori sembrano conferire ad Alibaba e alla sua strategia un ulteriore voto di fiducia.

BABA.US (D1)



Fonte: xStation5