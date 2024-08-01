Amazon è pronta a riportare ottimi risultati nel secondo trimestre

Amazon pubblicherà oggi i risultati finanziari per il secondo trimestre dopo la chiusura del mercato.

Si prevede che la società annunci un aumento significativo sia dei ricavi che degli utili per azione.

Si prevede che i ricavi aumenteranno dell’11% su base annua fino a raggiungere 148,76 miliardi di dollari, mentre si prevede che l’utile per azione (EPS) salirà di quasi il 60% a 1,03 dollari.

Gli investitori seguiranno da vicino la performance del business pubblicitario di Amazon, un segmento relativamente nuovo ma in rapida crescita, così come della sua divisione di cloud computing, Amazon Web Services (AWS).

Aspettative del mercato

Amazon ha costantemente superato le aspettative sugli utili negli ultimi sei trimestri. In effetti, in media, negli ultimi dieci anni l’azienda ha superato le stime degli analisti di ben il 70%. Più recentemente, la sorpresa media degli utili è stata pari a circa il 40%. Per mantenere questa tendenza, Amazon dovrebbe riportare un EPS di circa $ 1,40.

Allo stesso modo, la società ha superato le aspettative sui ricavi per sei trimestri consecutivi. Mentre il battito più recente è stato un più modesto 0,51%, la sorpresa media delle entrate di Amazon è stata storicamente dell'1,3%. Sulla base di ciò, si prevede che le entrate supereranno i 150 miliardi di dollari.

Aspettative di mercato per il secondo trimestre del 2024. Fonte: Amazon, Bloomberg, XTB

Aree chiave di interesse

Diversi fattori saranno sotto i riflettori. L'attività pubblicitaria di Amazon sta guadagnando terreno e contribuisce in misura crescente ai risultati complessivi. AWS, la divisione cloud computing dell'azienda, ha registrato una crescita del 17% nel primo trimestre, raggiungendo un fatturato di 25 miliardi di dollari. Anche le aspettative per la crescita di AWS nel secondo trimestre sono intorno al 17%. Il CEO di Amazon ha sottolineato l'impegno dell'azienda nei confronti della tecnologia e la convinzione che AWS sarà una pietra angolare dello sviluppo globale dell'intelligenza artificiale. L’acquisizione della startup AI Anthropic all’inizio di quest’anno sottolinea questo obiettivo.

Gli investitori saranno inoltre interessati a conoscere i progressi di Alexa, l'assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale di Amazon. Rapporti recenti suggeriscono che il prodotto è ancora in fase di sviluppo e l’eventuale mancanza di aggiornamenti o un lancio ritardato potrebbero smorzare il sentiment degli investitori.

Core business e sfide

La vendita al dettaglio online rimane l'attività principale di Amazon, sebbene la società si sia espansa nella consegna di cibo, che ha il potenziale per aumentare le entrate dei membri Prime (che ora ammontano a 200 milioni). Tuttavia, Amazon deve affrontare la crescente concorrenza dei giganti cinesi dell’e-commerce come Temu, Shein e AliExpress.

Altri indicatori chiave

Al di là dei profitti e dei profitti, gli investitori dovrebbero monitorare quanto segue:

Crescita di AWS: qualsiasi rallentamento nella crescita di AWS al di sotto del previsto 17% potrebbe deludere gli investitori, soprattutto considerando la forte performance di concorrenti come il business cloud di Alphabet.

Impatto della consegna di cibo : il contributo degli abbonamenti alla consegna di cibo alle vendite e alla redditività complessive sarà monitorato attentamente.

Risposta competitiva: la recente introduzione di sconti per i clienti cinesi da parte di Amazon potrebbe avere un impatto positivo sui risultati futuri, ma la capacità dell'azienda di competere efficacemente contro i rivali cinesi rimane una sfida chiave.

Andamento delle azioni

Il prezzo delle azioni di Amazon ha subito una recente correzione dopo aver raggiunto massimi superiori a 200 dollari per azione. Gli analisti hanno fissato un obiettivo di prezzo per 12 mesi di 223 dollari, il che implica un potenziale rialzo di circa il 7% rispetto al livello attuale di 185 dollari. I livelli chiave di supporto e resistenza sono identificati a 175$, 185$-190$ e 198$.