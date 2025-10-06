AMD sale sull'onda dell'accordo con OpenAI. Le contrattazioni pre-mercato mostrano un aumento del 25% delle azioni

Punti chiave AMD ha firmato un accordo con OpenAI per fornire i chip Instinct MI450 , aumentando così la sua quota nel mercato dell’intelligenza artificiale.

, aumentando così la sua quota nel mercato dell’intelligenza artificiale. OpenAI potrà acquistare fino a 160 milioni di azioni AMD, sottolineando la natura strategica della partnership.

L’accordo tra AMD e OpenAI rappresenta un momento cruciale non solo per l’azienda stessa, ma anche per l’intero mercato dell’intelligenza artificiale. Fornendo i potenti chip Instinct MI450 con una capacità totale di 6 gigawatt, AMD dimostra di essere pronta a competere con Nvidia, l’attuale leader nel settore dei chip per l’AI.

Questa collaborazione consentirà ad AMD di aumentare in modo significativo la propria quota nel segmento in rapida crescita dell’infrastruttura AI, accelerando al contempo lo sviluppo di soluzioni avanzate di intelligenza artificiale a livello globale. Inoltre, AMD ha emesso warrant a favore di OpenAI per un massimo di 160 milioni di azioni, che verranno attivati al raggiungimento di specifici obiettivi tecnici e finanziari. La possibilità per OpenAI di acquistare azioni a condizioni preferenziali indica chiaramente che questa partnership ha una natura strategica e di lungo periodo, con potenziali benefici reciproci. Per AMD, ciò significa la prospettiva di una crescita significativa dei ricavi, soprattutto considerando che il valore dell’accordo potrebbe raggiungere decine di miliardi di dollari all’anno.

La collaborazione con un leader nel campo dell’intelligenza artificiale conferma inoltre che AMD non solo sta sviluppando tecnologie avanzate, ma è anche in grado di costruire relazioni strategiche di alto livello in modo efficace. Sam Altman, cofondatore e CEO di OpenAI, ha sottolineato che la partnership con AMD è fondamentale per aumentare la capacità di calcolo necessaria a sbloccare pienamente il potenziale dell’intelligenza artificiale. L’accordo si inserisce nella più ampia tendenza di espansione dell’infrastruttura AI a livello globale, in cui le aziende stanno investendo massicciamente nello sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale generativa.

Ad esempio, Nvidia ha recentemente annunciato piani per investire fino a 100 miliardi di dollari in OpenAI per sviluppare congiuntamente data center basati sui propri sistemi. Nel contesto del mercato dei semiconduttori, questo accordo potrebbe cambiare gli equilibri di potere, soprattutto alla luce della crescente domanda di chip per l’intelligenza artificiale trainata dallo sviluppo dell’AI generativa e dalla diffusione di queste tecnologie in diversi settori economici.

Per gli investitori, si tratta di un chiaro segnale che AMD sta ampliando dinamicamente il proprio portafoglio e ha il potenziale per competere efficacemente sul mercato globale, con un impatto positivo atteso sui risultati finanziari nei prossimi anni. Inoltre, dall’inizio dell’anno, le azioni AMD hanno guadagnato circa il 20% di valore, superando indici di riferimento come S&P 500 e NASDAQ. Il titolo dell’azienda rimane in un forte trend rialzista, confermando il crescente interesse e l’ottimismo degli investitori riguardo al futuro della società. Questo accordo rappresenta non solo un successo per AMD, ma anche un passo importante verso un mercato dei semiconduttori più competitivo e innovativo, in cui le partnership strategiche svolgono un ruolo fondamentale.

Sarà interessante seguire l’evoluzione di questa collaborazione e capire in che modo influenzerà il futuro del settore dell’intelligenza artificiale.

