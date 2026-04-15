Analisi di mercato: il lusso sotto pressione, l'intelligenza artificiale determina una divergenza di mercato

Le azioni europee restano tra le principali sottoperformer in seguito alla guerra con l’Iran e al conseguente shock energetico. Tuttavia, emergono segnali crescenti che la pressione di vendita nella regione potrebbe avvicinarsi a un punto di esaurimento nel breve termine. Ciò nonostante, indipendentemente dal fatto che il conflitto si concluda con un cessate il fuoco ora o in una fase successiva, le sue conseguenze sono destinate a lasciare un’impronta duratura sull’economia europea. Prezzi dell’energia più elevati potrebbero pesare sulle aspettative di crescita degli utili aziendali, mantenendo al contempo l’inflazione su livelli elevati e spingendo le banche centrali a mantenere un orientamento monetario più prudente. Di conseguenza, le previsioni di crescita globale continuano a deteriorarsi. La performance odierna dei principali indici europei riflette questo contesto misto. Il FTSE 100 del Regno Unito è in rialzo di circa lo 0,1%, il CAC 40 francese è in calo dello 0,6%, il DAX tedesco è sostanzialmente invariato rispetto alla chiusura di ieri, mentre l’IBEX 35 spagnolo perde anch’esso circa lo 0,6%. I risultati societari odierni evidenziano una chiara divergenza tra settori. Alcune aree del mercato — in particolare i beni di lusso — stanno affrontando forti pressioni e revisioni al ribasso delle aspettative, mentre tecnologia e semiconduttori continuano a beneficiare del forte trend legato all’intelligenza artificiale. Di conseguenza, le condizioni di mercato restano altamente selettive, con la rotazione settoriale che continua a svolgere un ruolo chiave nel plasmare il sentiment degli investitori. Kering: la società e l’intero settore del lusso sono sotto forte pressione dopo risultati del primo trimestre più deboli del previsto, innescando vendite diffuse nel comparto (inclusi LVMH e Hermès). La principale preoccupazione resta l’indebolimento della domanda per i marchi premium, in particolare Gucci, sollevando dubbi sulla sostenibilità della ripresa del settore. Hermès: pur essendo considerata uno degli operatori più solidi nel lusso, anche il titolo sta registrando forti ribassi mentre gli investitori reagiscono a risultati deludenti e a una rivalutazione negativa dell’intero settore. Il mercato sta sempre più trattando anche i nomi di fascia alta come parte di una più ampia correzione del sentiment sui beni di lusso. ASML: i risultati supportano la narrativa di un continuo boom dei semiconduttori guidato dall’intelligenza artificiale, in contrasto con la debolezza di altri settori. L’azienda segnala una domanda sostenuta per le infrastrutture legate ai chip, rafforzando la forza relativa del comparto tecnologico rispetto al mercato più ampio. Sono stati inoltre pubblicati dati macroeconomici su inflazione in Francia e produzione industriale nell’area euro, entrambi indicativi di segnali di relativa stabilizzazione. In Francia, l’inflazione di marzo è risultata leggermente superiore alle attese su base mensile, mentre il tasso annuo HICP è salito al 2,0% rispetto all’1,9% previsto. Nonostante ciò, l’inflazione resta complessivamente stabile e vicina all’obiettivo della Banca Centrale Europea, il che — alla luce delle precedenti preoccupazioni legate ai prezzi dell’energia — riduce la probabilità di un orientamento più restrittivo della politica monetaria. Nell’area euro, la produzione industriale ha sorpreso positivamente, aumentando dello 0,4% su base mensile rispetto allo 0,2% atteso, mentre il calo su base annua si è attenuato a -0,6% rispetto al -1,4% previsto. Ciò suggerisce che l’attività manifatturiera resta debole ma non si sta più deteriorando al ritmo precedentemente atteso, indicando piuttosto una stabilizzazione su livelli bassi anziché un ulteriore peggioramento. In senso più ampio, questo supporta la visione dell’Europa come mercato difensivo, ma non in una nuova fase di deterioramento recessivo. Sul mercato delle materie prime, il petrolio Brent resta sopra i 95 dollari al barile, riflettendo i persistenti rischi geopolitici e le tensioni lato offerta. Prezzi del petrolio elevati continuano a rappresentare un importante fattore inflazionistico, con potenziali implicazioni per le aspettative di politica monetaria e per la crescita globale. Nel comparto dei metalli preziosi, si osservano prese di profitto dopo i recenti rialzi, indicando un raffreddamento della domanda di beni rifugio nel breve termine.

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