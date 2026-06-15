Le azioni di SpaceX guadagnano il 6% nel pre-mercato 📈

SpaceX continua il suo rally, guadagnando un ulteriore 6% nel pre-market e avvicinandosi alla soglia dei 170 USD per azione dopo l’IPO da record di venerdì scorso. La capitalizzazione di mercato della società ha già superato i 2.000 miliardi di USD, alimentando un acceso dibattito su quanto questa valutazione sia giustificata e su cosa attenda quello che è diventato il titolo più “caldo” del mercato. La realtà raggiungerà SpaceX? SpaceX ha chiuso il 2025 con perdite superiori a 5 miliardi di USD, mentre le spese in conto capitale continuano ad accelerare. Solo nel primo trimestre del 2026 la società ha speso 10,1 miliardi di USD, rispetto ai 4,1 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente. Una parte significativa di tali investimenti è stata destinata alle infrastrutture di intelligenza artificiale. I sostenitori del titolo sottolineano la leadership tecnologica dell’azienda e le barriere all’ingresso estremamente elevate del settore. Tuttavia, valutare oggi i profitti potenziali di un’azienda su un orizzonte di 15 o addirittura 20 anni introduce inevitabilmente un forte grado di speculazione. Per dare un’idea della scala, affinché le azioni SpaceX raddoppino dai livelli attuali, la capitalizzazione dovrebbe superare quella di Alphabet (Google), uno scenario difficile da giustificare considerando le dimensioni relativamente ridotte dell’attività attuale di SpaceX rispetto al colosso tecnologico. CFRA ha avviato la copertura su SpaceX con raccomandazione Sell e target price di 115 USD, implicando un potenziale ribasso di circa il 30% rispetto alla chiusura di venerdì. Secondo l’istituto, il mercato sta prezzando uno scenario di crescita estremamente aggressivo, sottovalutando i rischi di esecuzione e l’elevato fabbisogno di capitale. Morningstar è ancora più prudente, stimando un fair value di 63 USD per azione, che implicherebbe un downside di circa il 70% dai livelli attuali. Le domande chiave Le principali incertezze riguardano la capacità dell’azienda di trasformare progetti ambiziosi in flussi di cassa concreti. SpaceX continua a presentare visioni di lungo termine che non si riflettono ancora nei risultati finanziari. Particolare attenzione è rivolta ai piani per lo sviluppo di data center orbitali dedicati ai carichi di lavoro dell’AI. Gli investitori chiedono sempre più informazioni sulla tempistica di commercializzazione di queste iniziative. Alcuni analisti evidenziano inoltre la limitata trasparenza sui rischi operativi e sulla governance aziendale nel prospetto IPO. Con la crescita della valutazione, aumenteranno anche le richieste di maggiore trasparenza. Lo spazio è difficile da valutare Nonostante queste criticità, una parte del mercato ritiene che la valutazione attuale possa essere giustificata su un orizzonte estremamente lungo. NewStreet Research ha avviato la copertura su SpaceX con target price di 165 USD. Secondo gli analisti, l’azienda dovrebbe essere valutata su un orizzonte di 20–25 anni, piuttosto che secondo il ciclo tipico delle azioni tradizionali. Molti investitori entusiasti del settore “new space” condividono questa visione. In ultima analisi, i prezzi delle azioni sono determinati dagli investitori disposti a investire capitale, non dai soli report degli analisti. Le critiche da sole raramente bastano a interrompere un forte momentum, soprattutto quando il mercato riconosce un enorme potenziale di lungo periodo. Le attuali valutazioni incorporano un premio significativo legato alla posizione dominante di SpaceX nell’industria spaziale statunitense, un settore estremamente difficile da penetrare per via di costi, complessità tecnologica, rischi e anni di sviluppo necessari. Jeff Bezos ha recentemente ricevuto un promemoria di queste difficoltà dopo che il razzo New Glenn di Blue Origin — concorrente del Falcon Heavy — sarebbe esploso, causando probabilmente ritardi di diversi mesi al programma. Eventi di questo tipo evidenziano quanto sia complesso replicare le capacità di SpaceX. È altrettanto difficile attribuire un valore al know-how tecnologico, all’esperienza accumulata nei lanci e alle approvazioni regolamentari, che rappresentano vantaggi competitivi significativi. Secondo NewStreet, la maggior parte dei principali elementi necessari al successo futuro è già in fase di sviluppo, e i sostenitori del titolo ritengono che SpaceX resti sostanzialmente senza rivali nei lanci orbitali. Gli analisti stimano che il vantaggio tecnologico di SpaceX sui concorrenti possa arrivare fino a un decennio. Un vantaggio di questo tipo è difficile da quantificare e si traduce naturalmente in un premio di valutazione. Il razzo Starship dovrebbe aumentare in modo significativo la capacità di carico in orbita rispetto ai sistemi attuali. Una maggiore capacità di lancio potrebbe sostenere l’espansione della rete Starlink. I progetti di comunicazione satellitare direct-to-cell dipendono fortemente dalle capacità di lancio di SpaceX, così come i data center orbitali per l’AI richiederebbero una forte espansione dell’infrastruttura spaziale. Secondo NewStreet, SpaceX potrebbe arrivare a rappresentare il 90–95% della capacità globale di lancio nei prossimi 4–5 anni. Resta però incerto se queste stime includano pienamente il rapido sviluppo del programma spaziale cinese, che sta diventando un fattore sempre più rilevante nel lungo periodo. 📊 Grafico del titolo SPCX (M5) Fonte: xStation5

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