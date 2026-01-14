Analisi tecnica - Ethereum (14.01.2026)

Punti chiave Cosa riserva il futuro per il prezzo di Ethereum❓

Sul grafico D1, i prezzi di Ethereum si sono chiaramentе mossi al rialzo durante la sessione di ieri. Il prezzo è riuscito a superare la principale resistenza di breve periodo, rappresentata dalla media delle ultime 100 periodi, indicata sul grafico con una linea blu. Se il prezzo dovesse mantenersi al di sopra di questa media, è possibile un movimento verso la resistenza in area 3.544 dollari, dove si trova il limite superiore della geometria 1 a 1. La rottura di questo livello potrebbe aprire la strada a ulteriori rialzi. Al contrario, un rapido ritorno dei prezzi al di sotto della media a 100 periodi potrebbe determinare una nuova fase di ribasso, con un possibile movimento verso la zona di supporto in area 2.850 dollari. Ethereum – intervallo D1 | Fonte: xStation 5 Sul timeframe inferiore H4, in linea con l’analisi di ieri, lo scenario rialzista ha iniziato a concretizzarsi dopo il rimbalzo dalla zona di supporto in area 3.075 dollari. Nonostante la precedente violazione della geometria locale, il prezzo è riuscito a segnare un nuovo massimo, suggerendo la presenza di un trend rialzista locale a partire da metà dicembre. Affinché questo scenario venga invalidato, il prezzo dovrebbe tornare al di sotto dei 3.075 dollari, ipotesi che al momento non rappresenta lo scenario di base. Ethereum – Intervallo H4 | Fonte: xStation5

