Grafico del giorno 🚨Il petrolio sale del 5% mettendo pressione a Wall Street

I futures sul Brent crude oil (OIL) stanno salendo di quasi il 5% oggi, superando gli 81 dollari al barile e avvicinandosi ai livelli più alti da gennaio 2025.
Donald Trump ha dichiarato che i più grandi attacchi all’Iran devono ancora arrivare, mentre le forze IRGC iraniane hanno sottolineato ieri che lo Stretto di Hormuz rimane chiuso e che non permetteranno il libero transito del petrolio dalla regione — né attraverso lo Stretto né tramite le infrastrutture di pipeline.
Sebbene gli Stati Uniti negano che l’Iran abbia la capacità di bloccare questa via di transito strategica, le navi mostrano chiaramente riluttanza a entrare nello Stretto. Secondo i dati di Ocean Network Express, più di 100 petroliere sono attualmente ancorate vicino all’ingresso dello Stretto, e il numero potrebbe aumentare.
A seguito dell’escalation militare nella regione, il mercato sta prezzando il rischio di un conflitto prolungato. Questa mattina, Donald Trump ha dichiarato di essere pronto a uno scenario del genere, e ieri non ha escluso un’operazione di terra in Iran. Per il mercato petrolifero, ciò significa che il rischio di un aumento dei prezzi verso il livello “simbolico” di 100 dollari al barile è diventato concreto. Il Brent dovrebbe salire di circa un ulteriore 25% per raggiungere tale soglia.
Il forte aumento dei prezzi del petrolio sta incrementando i rischi inflazionistici e aggiungendo ulteriore pressione sugli asset rischiosi, incluse le azioni statunitensi — per le quali si erano recentemente create aspettative di tagli significativi dei tassi nel corso dell’anno. Prezzi del petrolio più elevati implicano una pressione inflazionistica persistente nel breve termine, combinata con il rischio di rallentamento dell’attività economica.
I futures sugli indici statunitensi sono in calo oggi, con US100 in ribasso di oltre l’1,5%, mentre i futures sul VIX registrano un rialzo superiore al 5%. I mercati stanno ruotando nuovamente verso il dollaro USA e i rendimenti obbligazionari in aumento stanno ulteriormente sottraendo capitali a Wall Street.
OIL (D1)
Fonte: xStation5
Grafico del giorno: l'EURUSD lotta per difendere un supporto chiave prima dei verbali della BCE 💶 🇪🇺 (05.03.2026)
Calendario economico: Banche centrali e rischi globali per l'inflazione (05.03.2026)
Notizie del mattino (05.03.2026)
"Falso recupero" del Nikkei
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.