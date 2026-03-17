Ancora Volatilitá

- UsdJpy ancora sopra i 159
- Titoli di Stato, possibile inversione?
- Si attendono le banche centrali, nel frattempo le vendite pendenti di case in Usa e gli Adp settimanali
- UsdJpy ancora sopra i 159
- Titoli di Stato, possibile inversione?
- Si attendono le banche centrali, nel frattempo le vendite pendenti di case in Usa e gli Adp settimanali
Ancora nulla sul fronte UsdJpy che rimane sopra i 159, nel frattempo i titoli di Stato vedono un calo significativo dei rendimenti in intraday nella giornata di ieri, un buon presagio per un'inversione di tendenza per i prossimi giorni dopo i forti rialzi dei rendimenti dovuti alla volatilitá generale. I mercati azionari, ancora nel pieno della volatilitá, oscillano alla ricerca di un'inversione al rialzo di breve termine. Si attendono palesemente le banche centrali di domani e giovedí.
UsdJpy in attesa delle banche centrali
Il cambio piú importante al momento sul Forex risulta ancora su livelli elevati, UsdJpy si trova ancora a ridosso dei 159 e sembra puntare i 160 dopo la giornata negativa di ieri. La dinamica tecnica potrebbe cambiare proprio questa settimana, ma attualmente la forza é ancora al rialzo. Un superamento di area 160 potrebbe essere decisivo, il rialzo potrebbe far scattare la BoJ che sicuramente non tollera uno yen troppo debole, soprattutto ora in presenza di un petrolio che risulta effettivamente molto piú costoso rispetto a dicembre, un grande problema per l'economia giapponese che é grande importatrice soprattutto dall'area di Hormuz. Per il momento al situazione richiede ancora uno stretto monitoraggio e un eventuale intervento BoJ potrebbe essere molto influente su tutti gli altri cambi.
Titoli di Stato verso l'inversione?
I titoli di Stato hanno visto ieri un ribasso generalizzato dei rendimenti, un movimento interessante in questo periodo dove vediamo un rialzo dei rendimenti dovuto al panico generale dove si é venduto tutto, sia azionario che obbligazionario. Al momento i titoli di Stato si stanno muovendo in netta controtendenza rispetto ai fondamentali, l'inflazione di fatto non sappiamo se salirá, i tassi molto probabilmente non verranno ritoccati al rialzo in queste condizoni, quindi al momento il movimento che vediamo é puramente panico. Non possiamo dare per scontato un movimento al rialzo dell'inflazione cosí come fu per i dazi di Trump, sui quali in molti attendevano un rialzo dell'inflazione che non é mai avvenuto. Ovviamente la situazione, cosí come per UsdJpy, richiede ancora tempo per vedere un'evoluzione, ma il movimento di ieri é significativo a livello tecnico per vedere un'inversione al ribasso dei rendimenti.
I dati Usa di oggi
Abbiamo dei dati provenienti dagli Usa interessanti, soprattutto qualora dovessero discostarsi dalle stime. Le vendite pendenti di case sono sicuramente importanti in quanto influiscono sull'inflazione, un calo significativo potrebbe indicare un rallentamento, cosí come avvenuto di recente. Abbiamo anche la variazione dell'occupazione Adp su base settimanale, altro dato che la Fed peró non utilizza ma che riguarda il mercato del lavoro, dato quindi importante per la lettura macro generale. Un calo dell'occupazione di Adp andrebbe a confermare il pessimo stato di salute segnalato dalle buste paga del settore non agricolo visto ad inizio mese, dato passato in sordina per via delle news sulla questione geopolitica.
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