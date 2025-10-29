Anteprima Microsoft: cosa aspettarsi dagli utili del terzo trimestre?

Punti chiave Il mercato si aspetta ricavi intorno a 75,5 miliardi di dollari, con una crescita anno su anno di circa il 14% e un utile per azione (EPS) di 3,66 dollari.

Le performance di Copilot e dei servizi Cloud saranno cruciali.

Gli investitori presteranno molta attenzione a eventuali riferimenti ai concorrenti e a possibili accordi legati all’IA.

Le indicazioni future potrebbero “fare o distruggere” il sentiment del mercato.

Microsoft è uno dei pilastri dell’economia digitale globale e un marchio che permea quasi ogni aspetto del software. I risultati finanziari dell’azienda diventano spesso un indicatore della domanda di tecnologia e degli investimenti in infrastrutture dati e intelligenza artificiale. Oggi, dopo la chiusura dei mercati azionari negli Stati Uniti, l’azienda presenterà il suo report relativo all’ultimo trimestre. Non conteranno solo i dati della tabella dei risultati, ma anche l’interpretazione delle tendenze nelle singole linee di business e le indicazioni per i mesi a venire. Il mercato si aspetta ricavi intorno a 75,5 miliardi di dollari, il che rappresenterebbe una crescita anno su anno di circa il 14% e un utile per azione (EPS) di 3,66 dollari. Oltre a raggiungere questi valori, sarà importante come l’azienda descriverà la situazione dei suoi principali segmenti e se confermerà la sostenibilità della domanda per i servizi cloud e le soluzioni basate sull’intelligenza artificiale. Gli investitori confronteranno la dinamica dei ricavi e dei margini negli ultimi trimestri per valutare se l’attuale tasso di crescita sia sostenibile. Cloud

Le operazioni cloud saranno al centro dell’attenzione. Il segmento Intelligent Cloud rappresenta attualmente circa il 40% dei ricavi dell’azienda. Le aspettative di mercato prevedono che i ricavi cloud di Microsoft crescano di oltre il 20% anno su anno, raggiungendo circa 46 miliardi di dollari. Particolare attenzione sarà riservata alla dinamica della piattaforma Azure, che riflette la migrazione verso il cloud. Indicatori importanti potrebbero includere anche i tassi di utilizzo dei servizi server, la base clienti e il rapporto tra crescita e costi di espansione dei data center. Copilot

La seconda protagonista della serata sarà Copilot, un insieme di funzionalità assistite dall’IA nei prodotti Office. Gli investitori puntano a mantenere un elevato tasso di crescita degli utenti e, soprattutto, a un chiaro aumento della monetizzazione.

I dati chiave includeranno i tassi di conversione dai periodi di prova ai piani a pagamento, i ricavi per utente e l’espansione della disponibilità di Copilot nei diversi livelli dell’ecosistema, dalle suite Office agli strumenti di sviluppo software e alle soluzioni per il contatto con i clienti. Aspettative

Oltre ai numeri, conta anche il tono della comunicazione e le previsioni. Microsoft è tra i leader negli investimenti in infrastrutture di calcolo e storage, e il mercato si aspetta prove chiare che queste spese si tradurranno in una crescita sostenibile del flusso di cassa. Le valutazioni rimangono elevate, quindi il margine di errore è ridotto. I partecipanti al mercato potrebbero attendersi un aumento delle previsioni di profitto per i prossimi trimestri. Segnali troppo conservativi o commenti cauti da parte del management potrebbero raffreddare il sentiment. Un filo conduttore importante saranno i riferimenti alla concorrenza, con particolare attenzione ai servizi cloud. Una sorpresa positiva, tuttavia, potrebbe essere l’annuncio di nuove collaborazioni con un’azienda fortemente coinvolta nello sviluppo dell’IA, rafforzando così il messaggio sui vantaggi dell’“ecosistema” Microsoft e consolidando le aspettative di ulteriore espansione nei servizi cloud e assistiti dall’intelligenza artificiale. MSFT.US (D1)

Fonte: xStation5

