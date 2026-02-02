Anteprima Palantir: la perfezione è già nel prezzo?

Punti chiave L’azienda ha costantemente registrato una crescita dei ricavi molto significativa insieme a una profittabilità eccezionalmente alta .

Uno dei leader di valutazione tra le aziende tecnologiche e nel settore AI pubblicherà i suoi risultati dopo la chiusura della sessione di trading di lunedì negli Stati Uniti. Palantir, un fornitore controverso di soluzioni di analisi dei dati e sorveglianza basate su AI per governi e grandi aziende, si appresta a un altro rilascio di bilancio impegnativo. Dallo scorso picco, il titolo ha registrato un calo di oltre il 25%. Nonostante ciò, con una capitalizzazione di mercato superiore a 340 miliardi di dollari, il suo P/E ratio rimane sopra 300. Con aspettative e valutazioni spinte a livelli così estremi, anche la minima delusione potrebbe scatenare una significativa ondata di vendite. L’azienda ha superato le stime di consenso del mercato sia sull’EPS che sui ricavi per nove trimestri consecutivi, ma ciò non si è sempre tradotto in guadagni sul prezzo delle azioni. Questo riflette le dinamiche che emergono quando i multipli di valutazione raggiungono livelli così elevati. Per il Q4 2025, il mercato si aspetta un EPS di circa 0,23$ e ricavi superiori a 1,30 miliardi di dollari. Come è tipico per Palantir, queste aspettative sono di alcuni punti percentuali superiori rispetto al trimestre precedente. Sarà inoltre cruciale per l’azienda rispettare l’impegno di una crescita dei ricavi su base annua del 61%. L’azienda affronta tante opportunità quanto rischi. A supporto della valutazione vi sono metriche solide di customer retention e un mix bilanciato tra contratti commerciali e governativi. Allo stesso tempo, anche un lieve rallentamento della crescita in uno dei segmenti chiave, di appena 1–2%, potrebbe rivelarsi devastante per la valutazione. La fiducia degli alleati statunitensi nei software provenienti dalla Silicon Valley sta inoltre diminuendo, il che potrebbe influire sul ritmo di adozione dei prodotti al di fuori degli Stati Uniti. Le previsioni future (forward guidance) e i commenti del management saranno altrettanto importanti quanto i dati finanziari stessi. Qualsiasi dichiarazione che suggerisca un rallentamento della crescita potrebbe innescare una forte reazione di mercato. Al contrario, il sentiment potrebbe rapidamente spostarsi nella direzione opposta. Previsioni di crescita significativamente superiori alle attuali aspettative, accelerazione nei cicli di implementazione o un aumento del valore del portafoglio ordini (order backlog) potrebbero aiutare l’azienda a recuperare i precedenti massimi di valutazione. Particolare attenzione sarà anche rivolta a nuove iniziative legate alle forze armate, come il programma in corso di sviluppo software per la US Navy. L’azienda continua a dimostrare una crescita su una scala e con una costanza raramente viste nella storia dei mercati finanziari. Indipendentemente dall’opinione personale sulla società, si tratta di una delle poche aziende a Wall Street che comprende pienamente l’AI, le sue applicazioni strategiche e che esegue la propria strategia con disciplina notevole. PLTR.US (D1) Il titolo sta attualmente trattando all’interno di una zona chiave di supporto intorno a 145$. Il momentum delle medie mobili EMA continua a supportare il trend rialzista, mentre l’RSI segnala condizioni di ipercomprato estremo. Il MACD rimane invece nella zona negativa.

Il prossimo livello di supporto importante si trova vicino a 100$. Fonte: xStation5

