IBM va controcorrente: tre volte più dipendenti entry-level

Negli ultimi mesi, le prime pagine sono state dominate da rapporti successivi e sempre più preoccupanti sul mercato del lavoro, soprattutto per chi è all’inizio della carriera e/o per chi lavora nel settore IT. Si stima che solo nel 2025 circa 250.000 persone negli Stati Uniti abbiano perso il lavoro nell’ambito di iniziative di ottimizzazione dei costi del personale. In questo contesto, l’annuncio di IBM risalta in modo particolarmente significativo. Nonostante oltre 120 anni di storia, l’azienda rimane un attore di rilievo sul mercato. IBM è, di fatto, responsabile della creazione dell’industria IT e, se si ripercorre la storia di quasi qualsiasi soluzione oggi utilizzata nell’informatica e nell’elaborazione dei dati, prima o poi ci si imbatte in IBM. La strategia di IBM è sempre stata pragmatica, metodica e orientata ai risultati. L’azienda sta portando questo approccio pragmatico anche nel campo dell’Intelligenza Artificiale. Alcuni criticano IBM per essere conservatrice; altri lodano l’azienda per la sua prudenza. Questa prudenza emerge chiaramente in un nuovo annuncio relativo alla politica di assunzioni. Parlando senza mezzi termini della politica di reclutamento del settore durante una conferenza a New York, la Chief HR Officer di IBM, Nickle LaMoureux, ha dichiarato: “Sì, sono tutti quei ruoli che ci avevano detto che l’IA avrebbe sostituito.” I rappresentanti dell’azienda sostengono che la domanda di ruoli entry-level non sta scomparendo; cambia solo la loro natura. IBM sta andando controcorrente. Le assunzioni sono previste in aumento “su tutta la linea”, anche se i rappresentanti hanno preferito non fornire cifre. È importante sottolineare che la politica descritta non rappresenta la continuazione di una tendenza, ma una sua inversione. Secondo i dati di Makrotrends, l’azienda ha ridotto il personale per anni, e l’ultimo anno “positivo” risale al 2019. Solo nel 2023, IBM avrebbe dovuto ridurre oltre il 10% della sua forza lavoro, entrando nel 2026 con circa 290.000 dipendenti. Dal contesto delle dichiarazioni dei rappresentanti, si potrebbe ipotizzare che i decisori dell’azienda siano stati “bruciati” da tentativi troppo ottimistici di implementare l’IA nei processi, e che le problematiche emerse debbano essere affrontate attraverso un incremento delle assunzioni. L’azienda ha superato due guerre mondiali e diverse grandi crisi economiche. La maggior parte dei concorrenti di IBM, al contrario, probabilmente faticherebbe a resistere anche solo a pochi trimestri di tassi di interesse più alti. IBM.US (D1) L’azienda ha subito una forte fase di vendita nonostante si trovasse recentemente vicino ai massimi storici. La struttura delle medie mobili esponenziali (EMA) rimane rialzista, ma un ritorno sopra il livello FIBO 61,8 è fondamentale per confermare la domanda. Fonte: xStation5

