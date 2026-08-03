Anteprima SpaceX: è il momento di capire quanta parte della sua valutazione si basi sul business e quanta sulle prospettive future

Il debutto di SpaceX sul mercato azionario è stato uno degli eventi più attesi dagli investitori, ma le prime settimane di negoziazione hanno rapidamente dimostrato quanto possa essere difficile trasformare enormi ambizioni tecnologiche in una valutazione di mercato stabile. Il prezzo dell’IPO era pari a 135 dollari per azione. Successivamente, il titolo è salito oltre quota 200 dollari, prima di correggere fino agli attuali livelli intorno ai 110 dollari. Una volatilità così significativa non rappresenta soltanto una reazione alle notizie di breve periodo. Riflette soprattutto il tentativo degli investitori di rispondere a una domanda fondamentale: quanto del prezzo attuale delle azioni è sostenuto da un business già consolidato e quanto invece incorpora il valore attribuito a progetti che potrebbero generare i maggiori benefici solo tra diversi anni? La prossima pubblicazione dei risultati trimestrali rappresenterà il primo vero test per SpaceX come società quotata. Potrebbe non determinare ancora il valore di lungo periodo dell’azienda, ma potrebbe indicare se la valutazione attuale rimane giustificata dopo la forte correzione dai massimi. L’asticella delle aspettative è stata fissata molto in alto, sia da Elon Musk, che negli anni ha costruito una narrativa basata su tecnologie rivoluzionarie, sia dagli investitori, disposti a valutare la società ben al di sopra del prezzo dell’IPO. Nel caso di SpaceX, tuttavia, i risultati finanziari in sé potrebbero non essere il fattore più importante. Il mercato sarà molto più interessato al modo in cui il management descriverà: il percorso di crescita futuro della società;

la dimensione degli investimenti previsti;

il ritmo di sviluppo dei principali progetti. Il primo report trimestrale dovrà quindi rispondere non solo alla domanda su quanto l’azienda abbia guadagnato nell’ultimo trimestre, ma soprattutto se il business stia crescendo abbastanza rapidamente da giustificare le enormi aspettative sul futuro. Aspettative e dati chiave Prezzo IPO: 135 dollari per azione

135 dollari per azione Massimo post-IPO: quasi 200 dollari

quasi 200 dollari Prezzo attuale: circa 110 dollari

circa 110 dollari Ricavi attesi: 6,81 miliardi di dollari

6,81 miliardi di dollari Utile netto: negativo per 2 miliardi di dollari

negativo per 2 miliardi di dollari EPS: negativo per 0,23 dollari

negativo per 0,23 dollari Segmento connettività, Starlink: 3,95 miliardi di dollari

3,95 miliardi di dollari Margine lordo: 54%

54% Investimenti (CapEx): 13,2 miliardi di dollari Starlink rimane la base dell’intera storia di crescita Nella narrativa di crescita di lungo periodo di SpaceX, l’attenzione maggiore è rivolta a Starship, allo sviluppo delle infrastrutture spaziali e ai progetti legati all’intelligenza artificiale. Sono queste le iniziative che potrebbero aumentare significativamente la scala dell’azienda nel futuro. Tuttavia, il valore attuale della società non può basarsi esclusivamente su progetti di lungo termine. Gli investitori hanno bisogno di un business stabile, già in grado di generare ricavi, finanziare lo sviluppo e sostenere il ritmo degli investimenti. Questo ruolo è oggi svolto principalmente da Starlink. Il segmento della connessione satellitare rappresenta una delle attività più consolidate e commercialmente avanzate di SpaceX. La rapida crescita della base clienti, l’espansione della copertura e lo sviluppo di servizi per consumatori, aziende e istituzioni pubbliche potrebbero trasformare Starlink nella base finanziaria dell’intero gruppo. Nei prossimi anni, Starlink potrebbe diventare il motore di generazione di cassa in grado di finanziare gli altri progetti di SpaceX. Se il business continuerà a crescere rapidamente, i ricavi e i flussi di cassa prodotti potrebbero sostenere iniziative meno redditizie nel breve periodo, ma con un enorme potenziale futuro. Per questo motivo, gli investitori monitoreranno non solo la crescita dei ricavi di Starlink, ma anche: acquisizione di nuovi clienti;

espansione dei margini;

capacità del segmento di generare liquidità. Una forte crescita di Starlink dimostrerebbe che SpaceX possiede già un business reale e scalabile in grado di sostenere i progetti più ambiziosi. Al contrario, risultati più deboli aumenterebbero i dubbi sul fatto che la valutazione della società sia ancora basata principalmente su promesse future. Starship resta la maggiore opportunità ma anche la principale fonte di incertezza Starship potrebbe trasformare radicalmente la scala operativa di SpaceX. Il successo del programma potrebbe: ridurre i costi dei lanci spaziali;

aumentare la frequenza delle missioni;

aprire nuove applicazioni commerciali e strategiche. Una parte significativa della valutazione di lungo periodo della società si basa proprio sulle potenzialità di Starship. La difficoltà principale è che il potenziale del progetto è molto più facile da stimare rispetto alle tempistiche necessarie per realizzarlo. Eventuali ritardi potrebbero posticipare il momento in cui Starship raggiungerà una piena operatività commerciale, aumentando allo stesso tempo il capitale necessario per finanziare il programma. Per questo motivo, le indicazioni del management sulle prossime fasi di sviluppo di Starship potrebbero risultare più importanti dei dati finanziari del secondo trimestre. Gli investitori cercheranno informazioni su: progressi tecnici;

prossimi test;

ampliamento delle capacità operative;

prospettive di utilizzo commerciale del razzo. Se Elon Musk presenterà una roadmap precisa e credibile, potrebbe rafforzare la fiducia nella crescita futura dell’azienda. Se invece la comunicazione resterà vaga o prudente, il mercato potrebbe iniziare a prezzare un rischio maggiore di ritardi. L’intelligenza artificiale può rappresentare una grande opportunità, ma per ora richiede capitale I progetti legati all’intelligenza artificiale stanno diventando uno degli elementi più importanti della strategia di lungo periodo di SpaceX. La combinazione tra: infrastruttura satellitare;

grandi quantità di dati;

sistemi avanzati di calcolo;

collaborazione con altre società legate a Elon Musk; potrebbe creare nuove fonti di ricavi nel futuro. Tuttavia, nella fase attuale l’AI rappresenta principalmente un’area di investimento. Lo sviluppo delle infrastrutture necessarie richiede enormi spese per: data center;

hardware computazionale;

energia. Prima di generare ricavi significativi, questi progetti potrebbero aumentare i costi e pesare sui flussi di cassa per diversi trimestri. Questo crea una tensione centrale nella storia di investimento di SpaceX: Da una parte, l’AI potrebbe aumentare enormemente il potenziale futuro della società. Dall’altra, richiede capitali che potrebbero limitare la generazione di cassa libera nel breve e medio periodo. Per questo motivo gli investitori si aspettano informazioni precise su: dimensione degli investimenti;

tempistiche di sviluppo;

possibilità di monetizzazione. Dire semplicemente che SpaceX vuole partecipare alla corsa all’AI non sarà sufficiente: il mercato vorrà sapere quanto capitale sarà necessario e quando potranno emergere i primi benefici misurabili. Il livello record di CapEx metterà alla prova la pazienza degli investitori Secondo le aspettative di Wall Street, gli investimenti di SpaceX potrebbero raggiungere circa 13,2 miliardi di dollari nel secondo trimestre. Per l’intero 2026, il CapEx è stimato vicino ai 46 miliardi di dollari, prima di salire a quasi 87 miliardi nel 2027. Una crescita così rapida della spesa dimostra la portata delle ambizioni dell’azienda. SpaceX sta investendo contemporaneamente in: espansione di Starlink;

programma Starship;

infrastrutture tecnologiche;

progetti legati all’intelligenza artificiale. Ognuno di questi settori potrebbe diventare un importante business futuro, ma tutti richiedono ingenti quantità di capitale. Il mercato dovrà quindi valutare se questi elevati investimenti rappresentino una costruzione di vantaggi competitivi futuri oppure se stiano iniziando a creare una pressione finanziaria eccessiva. Per aziende tecnologiche mature, elevati CapEx possono essere accettabili se generano rapidamente maggiori ricavi. SpaceX, però, si trova in una situazione diversa: una parte significativa degli investimenti è destinata a progetti la cui piena monetizzazione potrebbe arrivare solo tra diversi anni. Le stime di consenso indicano inoltre un free cash flow negativo di circa 1,9 miliardi di dollari nel secondo trimestre. Un FCF negativo non rappresenta necessariamente un segnale negativo per una società impegnata in progetti così capital intensive. L’elemento più importante sarà capire se gli investitori riceveranno una roadmap credibile che colleghi la spesa attuale ai ricavi futuri. Il finanziamento resta un elemento fondamentale della storia SpaceX ha raccolto circa 86 miliardi di dollari attraverso l’IPO e, poche settimane dopo, ha aumentato ulteriormente la propria capacità finanziaria con circa 25 miliardi di dollari di debito. La quantità di capitale raccolto dimostra che gli investitori sono disposti a finanziare i piani ambiziosi dell’azienda. Allo stesso tempo, solleva interrogativi sulla futura necessità di ulteriori capitali. Se gli investimenti dovessero crescere secondo le previsioni attuali, il mercato potrebbe iniziare ad analizzare non solo i risultati attuali, ma anche: tempistiche di eventuali nuove raccolte di capitale;

possibile valutazione di future emissioni azionarie. Il primo report trimestrale potrebbe quindi fornire indicazioni non solo sulla seconda metà del 2026, ma anche sulla durata dell’attuale struttura finanziaria e sulla necessità di nuove fonti di capitale. La scadenza del lock-up potrebbe aumentare la volatilità Nei giorni successivi alla pubblicazione dei risultati inizierà lo sblocco graduale di ulteriori azioni soggette al periodo di lock-up. Questo non significa che tutte le azioni saranno immediatamente vendute sul mercato, ma aumenta il potenziale numero di titoli disponibili e potrebbe incrementare la volatilità nel breve periodo. La reazione del titolo ai risultati potrebbe quindi essere influenzata non solo dai dati finanziari e dai commenti di Elon Musk, ma anche dai timori legati all’aumento dell’offerta disponibile. Tuttavia, la natura graduale dello sblocco permetterà al mercato di assorbire progressivamente eventuali nuove vendite. È inoltre importante ricordare che la possibilità di vendere non implica necessariamente l’obbligo di farlo. Alcuni dipendenti e investitori iniziali potrebbero decidere di realizzare profitti o diversificare il portafoglio, mentre altri potrebbero mantenere le proprie posizioni. Elon Musk potrebbe contare più dei numeri stessi Il primo report trimestrale di SpaceX sarà anche il primo vero test della comunicazione della società con il mercato pubblico. Gli investitori conoscono Elon Musk come un leader capace di costruire visioni estremamente ambiziose e attirare capitali verso progetti che superano i confini tradizionali della tecnologia. Questa volta, però, la visione potrebbe non essere sufficiente. Dopo il forte rialzo iniziale e la successiva correzione del titolo, gli azionisti si aspettano informazioni più concrete. Gli elementi chiave saranno: sviluppo di Starlink;

calendario di Starship;

dimensione degli investimenti nell’AI;

disponibilità di chip;

prospettive future dei ricavi. I commenti di Musk potrebbero avere un impatto maggiore sul prezzo delle azioni rispetto a un piccolo superamento o mancato raggiungimento delle aspettative sugli utili. Il mercato valuterà soprattutto il livello di fiducia del management e la credibilità del percorso di crescita presentato. Tre possibili scenari Scenario positivo Lo scenario positivo prevede: forte crescita di Starlink;

aggiornamenti concreti sullo sviluppo di Starship;

strategia convincente per monetizzare i progetti AI. Se il management dimostrerà che gli elevati CapEx rispondono a una domanda crescente e contribuiscono alla creazione di nuove fonti di ricavi, il mercato potrebbe interpretare la recente correzione come un’opportunità di rivalutazione del titolo. Scenario neutrale Lo scenario neutrale prevede: risultati in linea con le aspettative;

continua crescita di Starlink;

conferma generale dei piani di lungo periodo. Un report di questo tipo potrebbe stabilizzare il sentiment degli investitori, ma potrebbe non essere sufficiente a generare un forte rimbalzo del titolo. Scenario negativo Lo scenario negativo comprende: rallentamento di Starlink;

ritardi nello sviluppo di Starship;

ulteriori aumenti del CapEx;

assenza di un percorso chiaro per monetizzare i progetti AI. In questo caso il mercato potrebbe concludere che anche un prezzo vicino ai 110 dollari rifletta ancora uno scenario di crescita troppo ambizioso. Il primo report trimestrale testerà la credibilità dell’intera storia SpaceX rimane una delle aziende tecnologiche più ambiziose al mondo. Possiede: vantaggi competitivi reali;

un business consolidato come Starlink;

l’enorme potenziale di Starship;

nuove opportunità di crescita nell’intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, una parte significativa della valutazione dell’azienda si basa su progetti il cui pieno potenziale economico rimane ancora lontano. Il primo report trimestrale sarà quindi molto più di una semplice pubblicazione finanziaria. Sarà il primo test per capire se il mercato dispone di sufficienti elementi concreti per continuare a valutare SpaceX come una delle principali società growth del futuro. Le domande chiave saranno: Starlink sta ancora crescendo abbastanza rapidamente?

Il segmento può generare la liquidità necessaria per finanziare gli altri progetti?

Qual è la tempistica reale di sviluppo di Starship?

Quanto saranno grandi gli investimenti futuri nell’AI?

Quando i progetti legati all’intelligenza artificiale inizieranno a generare ricavi?

Gli aumenti del CapEx sono ancora giustificati?

Per quanto tempo SpaceX potrà finanziare l’espansione mantenendo un free cash flow negativo?

La valutazione attuale riflette ancora uno scenario di crescita troppo ambizioso?

Come reagirà il mercato all’aumento delle azioni disponibili alla negoziazione? Punti chiave SpaceX si prepara alla pubblicazione del primo report trimestrale dopo un periodo caratterizzato da forte volatilità. Il titolo è salito dai 135 dollari dell’IPO fino a circa 200 dollari, prima di scendere verso quota 110 dollari. La valutazione attuale suggerisce che il mercato abbia iniziato a valutare con maggiore attenzione la velocità con cui i progetti più ambiziosi dell’azienda potranno trasformarsi in risultati finanziari concreti. Starlink rimane la base più importante della società. Una crescita rapida del segmento potrebbe dimostrare che SpaceX possiede già un business scalabile capace di finanziare progetti meno redditizi ma potenzialmente più rivoluzionari. Starship resta la maggiore opportunità di lungo periodo, ma anche una delle principali fonti di incertezza. Le indicazioni sulla roadmap potrebbero avere un impatto maggiore rispetto ai risultati finanziari del trimestre. L’intelligenza artificiale aumenta il potenziale futuro dell’azienda, ma richiede enormi investimenti. Le stime indicano circa 46 miliardi di dollari di CapEx nel 2026 e quasi 87 miliardi nel 2027, insieme a un free cash flow negativo previsto nel prossimo trimestre. Gli elevati investimenti potranno essere accettati dal mercato se SpaceX dimostrerà che stanno portando a: aumento dei ricavi;

crescita continua di Starlink;

nuove opportunità di espansione. Tuttavia, se gli investimenti dovessero crescere più rapidamente della capacità reale dell’azienda di monetizzare i propri progetti, il mercato potrebbe tornare a mettere in discussione la valutazione. Il primo report trimestrale di SpaceX non sarà quindi soltanto una valutazione dell’ultimo trimestre. Sarà soprattutto un test per capire se l’azienda può convincere gli investitori che una parte significativa del suo valore futuro poggia già su basi concrete e non soltanto su promesse. Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.