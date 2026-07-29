Risultati di SK Hynix: il mercato ha venduto eccessivamente?

Il fornitore sudcoreano di memorie DRAM e principale concorrente di Micron ha pubblicato i risultati relativi al secondo trimestre 2026. Nonostante una crescita degli utili estremamente significativa, la società ha subito un calo della valutazione di mercato fino al 9%. Metriche principali Ricavi:

Il mercato si aspettava circa 84 miliardi di won, ma la società ha registrato “solo” 79,3 miliardi di won.

Nonostante la delusione, il dato rappresenta comunque una crescita del 257% su base annua. Utile operativo:

Il management ha comunicato un utile operativo pari a 60,54 miliardi di won, contro aspettative di circa 64 miliardi di won.

Si tratta di un aumento impressionante del 557% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ma comunque inferiore di circa il 5% rispetto alle stime di consenso. Margine:

L'unico elemento chiaramente positivo per gli investitori è stato il margine operativo, che ha comunque raggiunto le aspettative, attestandosi al 76,3% (in aumento di circa 5 punti percentuali rispetto al trimestre precedente). Nonostante alcune leggere delusioni nei principali dati finanziari, i dati sulle vendite offrono motivi di ottimismo. Le vendite di memorie DRAM e NAND (su base trimestrale) sono aumentate da diversi punti percentuali fino alla doppia cifra bassa, con incrementi medi dei prezzi compresi tra il 30% e il 50%, a seconda del segmento. Le vendite di SSD per il settore enterprise sono raddoppiate rispetto al trimestre precedente. L'area più incerta è anche quella con il maggiore potenziale: le memorie HBM4. Secondo quanto dichiarato dal management, la società si trova ancora nella “fase finale” prima dell'avvio della produzione di massa. I ritardi in questo segmento stanno chiaramente pesando sui risultati e sul sentiment degli investitori. Un altro elemento percepito come problematico potrebbe essere la posizione di cassa della società, non per le sue dimensioni, ma per la mancanza di trasferimenti di valore agli azionisti. Il management ha promesso un piano di distribuzione della liquidità agli azionisti entro la fine dell'anno, senza però fornire dettagli specifici. Previsioni future (Guidance) Per il terzo trimestre, il management prevede: una crescita del 10% dei volumi DRAM su base trimestrale;

su base trimestrale; un aumento simile per le memorie NAND ;

; un'accelerazione della produzione di HBM4 ;

; investimenti (CAPEX) non superiori a 50 miliardi di won. Queste indicazioni risultano leggermente inferiori alle aspettative degli investitori, ma suggeriscono comunque una pressione sui prezzi solo moderata. Conclusione I risultati della società sono stati oggettivamente positivi, se non addirittura molto positivi. Tuttavia, nell'attuale contesto di mercato, risultati “buoni” potrebbero non essere sufficienti. Un concetto fondamentale per valutare le società caratterizzate da una crescita molto elevata, come attualmente SK Hynix e Micron, è il cosiddetto valore terminale. Quando le aspettative di crescita raggiungono livelli di centinaia di punti percentuali e le valutazioni di mercato incorporano multipli elevati, anche una piccola deviazione negativa rispetto alle previsioni può generare nel tempo differenze sempre più ampie nel valore terminale implicito della società. Il principale limite di questo concetto, e al tempo stesso una sorta di elemento di consolazione per gli azionisti, è che questo meccanismo non sembra più spiegare completamente la reazione del titolo ai risultati pubblicati. Questo potrebbe indicare una natura irrazionale del ribasso, guidato più dal sentiment o dalla speculazione che da reali problemi operativi o strategici. Sarebbe estremamente ottimistico, se non ingenuo, aspettarsi che la società mantenga gli attuali ritmi di crescita per diversi anni. Tuttavia, il prezzo attuale del titolo sembra già incorporare un livello significativo di rischio relativo alla qualità dei futuri risultati finanziari. Prezzo SK Hynix vs aspettative sugli utili per azione (EPS) Osservando la relazione tra il consenso di mercato sugli utili per azione (EPS) e il prezzo del titolo, si può notare che la quotazione è già tornata ai livelli di fine marzo/inizio aprile, nonostante i risultati siano attualmente multipli rispetto a quelli precedenti e dovrebbero, almeno per un certo periodo, continuare a crescere a ritmi molto elevati. Analisi tecnica e valutazione Il P/E (Price/Earnings) attuale è pari a circa 13 .

attuale è pari a circa . Il P/E prospettico (Forward P/E) è attualmente poco inferiore a 4 .

è attualmente poco inferiore a . Il PEG (rapporto tra P/E e crescita prevista degli utili per azione) si attesta intorno a 0,1. Come riferimento, valori inferiori a 1 indicano generalmente un titolo considerato “economico” rispetto al proprio tasso di crescita atteso. Dal punto di vista tecnico, un RSI intorno a 35 indica condizioni di ipervenduto.

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