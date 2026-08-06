Apertura mercati USA: l'S&P 500 mostra forza mentre il settore dei semiconduttori resta indietro 🚩

La sessione di giovedì a Wall Street è iniziata in un clima relativamente tranquillo. Gli investitori stanno contemporaneamente valutando una nuova ondata di risultati trimestrali e monitorando gli sviluppi in Medio Oriente, dove proseguono i negoziati per una possibile riapertura dello Stretto di Hormuz. Allo stesso tempo, una nuova serie di dati economici statunitensi ha confermato la resilienza del mercato del lavoro, evidenziando al contempo pressioni sui costi ancora contenute. Nonostante questi segnali macroeconomici favorevoli, la propensione al rischio rimane moderata, con i principali indici statunitensi che si muovono intorno alla parità. Oggi l'attenzione degli investitori è concentrata soprattutto sui singoli titoli, poiché il mercato continua a premiare le aziende in grado di offrire una guidance futura credibile, più che quelle che presentano esclusivamente risultati storici solidi. I forti ribassi delle azioni SanDisk e Western Digital non hanno innescato vendite generalizzate sull'intero comparto dei semiconduttori, anche se entrambi i titoli stanno chiaramente sottoperformando rispetto ai concorrenti. Grafico US500 (H1) Nonostante la debolezza del Nasdaq, il contratto futures sull'US500 continua a mostrare una relativa forza e rimane al di sopra della media mobile esponenziale a 50 periodi (EMA50), situata intorno ai 7.760 punti. Finché questo livello resterà intatto, lo scenario principale continua a favorire una possibile prosecuzione del movimento rialzista. Fonte: xStation5 S&P 500 L'S&P 500 rimane vicino ai massimi storici, arretrando appena dello 0,2% nella seduta precedente, a conferma della continua resilienza del mercato azionario statunitense nel suo complesso. Dall'inizio dell'anno, l'indice ha guadagnato il 12,8%, mentre il rendimento su base annua si attesta intorno al 22%, confermando che il trend rialzista di lungo periodo rimane intatto. Le valutazioni risultano più moderate rispetto a quelle del Nasdaq 100, con l'indice che tratta a un rapporto prezzo/utili (P/E) trailing di 26,5, riflettendo una maggiore diversificazione settoriale. Dal punto di vista tecnico, l'S&P 500 si trova appena lo 0,2% al di sotto del massimo storico, mentre oltre il 70% dei suoi componenti continua a scambiare al di sopra della propria media mobile a 200 giorni, segnale di un'ampiezza del mercato ancora solida. Nell'ultima seduta, i settori sanitario, materiali e finanziario hanno sovraperformato, mentre servizi di comunicazione ed energia hanno esercitato la maggiore pressione negativa sull'andamento complessivo dell'indice. Nonostante il lieve ribasso giornaliero, la struttura del mercato rimane costruttiva, suggerendo che la recente debolezza sia più riconducibile a una pausa tecnica piuttosto che all'inizio di un'inversione di tendenza più ampia. Fonte: Team di ricerca di XTB Nasdaq 100 Il Nasdaq 100 rimane vicino ai massimi storici nonostante il calo dello 0,8% registrato nella seduta precedente. Su base settimanale, tuttavia, il benchmark ha guadagnato l'8,4%, mentre il rialzo da inizio anno si attesta al 16,8%, rafforzando la solidità del trend rialzista di lungo periodo. Le valutazioni rimangono elevate, con l'indice che tratta a un rapporto prezzo/utili (P/E) trailing di 31,5, poiché i titoli tecnologici continuano a rappresentare la quota maggiore della sua capitalizzazione di mercato. Dal punto di vista tecnico, il Nasdaq 100 si trova ancora solo il 3,8% al di sotto del massimo storico, mentre quasi il 69% dei suoi componenti viene scambiato al di sopra della propria media mobile a 200 giorni, indicando che il trend rialzista generale rimane ben sostenuto. Nell'ultima seduta, i settori dei servizi di comunicazione e dei beni di consumo discrezionali hanno generato la maggiore pressione al ribasso, mentre il comparto sanitario ha registrato la performance migliore. Guardando avanti, gli investitori monitoreranno attentamente se l'attuale fase di correzione rappresenti soltanto una breve presa di profitto oppure si trasformi in un movimento ribassista più significativo, dopo il forte rally registrato dai mercati negli ultimi mesi. Fonte: Team di ricerca di XTB La mappa di calore del mercato mostra che, nonostante una seduta caratterizzata da andamenti contrastanti, le principali società tecnologiche continuano ad avere la maggiore influenza sulla performance complessiva degli indici. I rialzi di Nvidia, Microsoft e Apple hanno parzialmente compensato la debolezza di Alphabet, Broadcom e Micron, contribuendo a limitare la pressione ribassista sul mercato nel suo complesso. Allo stesso tempo, i rendimenti positivi registrati nei settori sanitario, finanziario e dei beni di consumo di prima necessità suggeriscono che l'ampiezza del mercato rimane solida e che i rialzi continuano a essere sostenuti da un'ampia gamma di comparti. Fonte: Team di ricerca di XTB Principali notizie societarie SanDisk SanDisk è tra i maggiori ribassi della seduta di giovedì, con il titolo in calo di circa il 13%. Sebbene la società abbia riportato risultati solidi per il quarto trimestre fiscale, questi non sono stati sufficienti a soddisfare le aspettative molto elevate del mercato. Nell'attuale contesto, gli investitori non cercano soltanto utili robusti, ma anche segnali convincenti di una crescita sostenibile nel futuro. L'andamento odierno del titolo dimostra come anche una delusione relativamente contenuta possa innescare una forte vendita sui titoli del comparto dei semiconduttori. AppLovin Le azioni di AppLovin perdono circa il 16% dopo la pubblicazione di risultati trimestrali contrastanti. Sebbene alcuni indicatori chiave abbiano superato le aspettative degli analisti, il quadro complessivo della trimestrale non è riuscito a convincere gli investitori. Le società tecnologiche continuano a essere sottoposte a un livello di attenzione particolarmente elevato a causa delle loro valutazioni elevate, il che significa che anche delusioni relativamente modeste possono portare a prese di profitto aggressive. Il ribasso odierno conferma il livello eccezionalmente alto delle aspettative del mercato nei confronti del settore. Restaurant Brands International Restaurant Brands International, società proprietaria di Burger King, Tim Hortons e Popeyes, ha pubblicato una trimestrale solida. L'utile per azione (EPS) si è attestato a 1,07 dollari, superiore alla stima del consenso di 1,03 dollari, mentre i ricavi hanno raggiunto 2,52 miliardi di dollari, in linea con le aspettative del mercato. Il principale elemento positivo è arrivato da Burger King, dove le vendite comparabili sono aumentate dell'8,5%. Tuttavia, risultati più deboli registrati dagli altri marchi del gruppo hanno limitato l'entusiasmo degli investitori, determinando una reazione relativamente contenuta nelle contrattazioni pre-market. Peloton Interactive Le azioni di Peloton hanno aperto in forte ribasso, perdendo circa il 13%. I risultati trimestrali sono stati sostanzialmente in linea con le aspettative: i ricavi hanno superato le previsioni, mentre gli utili hanno raggiunto il consenso degli analisti. Tuttavia, gli investitori sono rimasti preoccupati dal continuo calo degli abbonati paganti, diminuiti dell'8,8% su base annua. La riduzione della base utenti continua a rappresentare la principale sfida di lungo periodo per la società. Moderna Moderna è tra i titoli con la migliore performance nel pre-market, con un rialzo di circa il 4%. Il movimento positivo segue l'approvazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) statunitense del vaccino antinfluenzale a tecnologia mRNA della società, mFlusiva, destinato agli adulti di età pari o superiore ai 50 anni. L'approvazione rappresenta un importante traguardo negli sforzi di Moderna per diversificare il proprio portafoglio prodotti oltre i vaccini contro il COVID-19. Gli investitori hanno interpretato la decisione dell'autorità regolatoria come un catalizzatore positivo significativo per le prospettive future di ricavi della società. IonQ La società di quantum computing IonQ guadagna quasi il 4% dopo aver pubblicato risultati del secondo trimestre superiori alle aspettative del mercato. L'azienda ha superato le stime del consenso sui ricavi e ha inoltre aumentato la guidance per l'intero anno, portandola a una forchetta compresa tra 280 e 290 milioni di dollari. Le nuove previsioni risultano nettamente superiori alla stima media di FactSet, pari a 268,6 milioni di dollari, rafforzando la fiducia degli investitori nelle prospettive di crescita di lungo termine del settore del quantum computing. Diageo Le azioni del produttore di bevande alcoliche premium Diageo salgono di circa il 7% dopo che la società ha annunciato un nuovo programma di efficienza operativa. Il management punta a generare circa 1,2 miliardi di dollari di risparmi sui costi nei prossimi tre anni, attraverso l'implementazione di un modello operativo più flessibile e competitivo. Gli investitori hanno accolto positivamente l'iniziativa, considerandola un passo importante per migliorare la redditività in un contesto caratterizzato dal rallentamento dei consumi globali di alcolici. Nonostante il rialzo odierno, il titolo Diageo rimane solo leggermente sopra i livelli di inizio anno e continua a essere significativamente al di sotto dei massimi storici raggiunti alla fine del 2021. Western Digital Western Digital rappresenta un ulteriore esempio di come, durante l'attuale stagione delle trimestrali, risultati storici solidi non siano più sufficienti a soddisfare gli investitori. La società ha superato le aspettative degli analisti per il quarto trimestre, ma il mercato si è concentrato principalmente sulla guidance più debole del previsto per il primo trimestre del nuovo esercizio fiscale. Le prospettive deludenti hanno innescato un ribasso di quasi il 18%, evidenziando come le indicazioni future del management abbiano oggi un peso significativamente maggiore rispetto ai risultati passati. Grafico Western Digital (WDC.US) – Time frame giornaliero Le azioni Western Digital sono arretrate di circa il 40% rispetto ai massimi storici e hanno aperto la seduta odierna con un gap ribassista vicino al 20%. Nonostante ciò, il titolo rimane in rialzo di quasi il 145% da inizio anno, suggerendo che l'attuale calo sia più coerente con una fase di presa di profitto dopo un forte rally piuttosto che con un'inversione confermata del trend rialzista di lungo periodo. Fonte: xStation5

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