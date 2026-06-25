Apertura mercato USA: Micron non basta, Wall Street aggrava i ribassi

Dopo l’apertura del mercato azionario statunitense, i venditori hanno rapidamente preso il controllo. I futures sui principali indici (US100, US500) sono in calo di circa l’1%, mentre US30 e US2000 stanno andando meglio e sono in rialzo di circa lo 0,2%. Questo può suggerire che le preoccupazioni del mercato siano fortemente concentrate sulle società a grande capitalizzazione e sul settore tecnologico.
Il mercato si sta concentrando sulle notizie provenienti dalle aziende tecnologiche, in particolare sugli ottimi risultati di Micron, oltre che su un fitto insieme di dati macroeconomici di maggio. I risultati di Micron rafforzano la narrativa del “AI trade”, ma il comportamento degli indici mostra chiaramente che non tutti i dubbi degli investitori sono stati risolti.
Dati macroeconomici
L’inflazione PCE è salita al 4,1%, in linea con le aspettative di mercato. Questo dato non dovrebbe modificare in modo significativo il percorso atteso dei tassi d’interesse negli Stati Uniti. È importante notare che l’inflazione PCE core non solo è significativamente più bassa, ma si è anche stabilizzata prima, il che potrebbe indicare che l’aumento dei prezzi sia temporaneo.
La crescita economica ha sorpreso positivamente: il PIL statunitense (Q1) è cresciuto del 2,1% contro l’1,6% atteso. Anche salari e consumi personali sono aumentati dello 0,7%.
Le richieste di sussidi di disoccupazione sono rimaste in un intervallo sopra le 200.000, ma inferiori alle attese.
La spesa dei consumatori e gli ordini di beni durevoli potrebbero destare qualche preoccupazione, poiché sono risultati chiaramente inferiori alle aspettative.
US100 (D1)
Il prezzo oscilla attorno alla resistenza del livello di Fibonacci al 38,2%, ma l'offerta sta già chiaramente entrando nell'area di resistenza. La correzione rimane contenuta e, nel frattempo, l'RSI si è normalizzato. Anche il momentum delle medie mobili esponenziali (EMA) rimane chiaramente orientato al rialzo (bullish). Se la pressione in vendita dovesse mantenere l'iniziativa, il prossimo livello obiettivo sarebbe il 61,8% di Fibonacci, ovvero circa 28.445 punti. Fonte: xStation5.
Company news
- Micron (MU.US): Il produttore di memorie ha pubblicato risultati eccezionali; il titolo è in rialzo del 20% all’apertura. L’azienda ha riportato 41,46 miliardi di dollari di ricavi e un EPS di 25,11 dollari, con un aumento di oltre il 100% rispetto al trimestre precedente e di diversi punti percentuali sopra le aspettative mediane del mercato. I risultati solidi stanno sostenendo anche altri produttori del settore.
- Wendy’s (WEN.US): Il titolo continua il rimbalzo dai minimi di valutazione, trainato dagli acquisti retail in un contesto di ottimismo legato al possibile prossimo “meme stock”. Le azioni sono in rialzo di circa il 10%.
- IBM (IBM.US): L’azienda ha presentato il suo primo prototipo di chip con tecnologia inferiore al nanometro. Il titolo sale del 2%.
- Apple (AAPL.US): L’azienda ha aumentato i prezzi dei prodotti, citando una forte carenza di componenti di memoria, per i quali l’elettronica di consumo deve competere con i data center dedicati all’AI. Il mercato vede pressioni imminenti sui margini e/o un calo delle vendite; il titolo è in ribasso di circa il 5%.
- Blue Owl (OBDC.US): Secondo Bloomberg, la società di investimento sta negoziando l’acquisto della squadra di basket “Cavaliers”. Il titolo è in rialzo del 2%.
- BlackBerry (BB.US): L’azienda ha pubblicato una guidance di fine anno ottimista; i ricavi dovrebbero essere sostenuti dalla spesa in infrastrutture. Il titolo sale del 7%.
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