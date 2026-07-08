Apple testa chip di memoria cinesi. È una svolta per le ambizioni tecnologiche della Cina?

Le ultime settimane hanno portato una serie costante di sviluppi positivi per il settore tecnologico cinese. Tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, gli investitori avevano già prestato particolare attenzione alle notizie secondo cui i modelli di intelligenza artificiale cinesi stanno iniziando a raggiungere i livelli dei concorrenti statunitensi in diverse aree chiave. Pochi giorni dopo, sono emerse indiscrezioni secondo cui DeepSeek starebbe sviluppando un proprio chip per l'intelligenza artificiale, un ulteriore passo verso la riduzione della dipendenza della Cina dai fornitori tecnologici esteri. Ora si aggiunge un altro elemento significativo a questo quadro. Secondo recenti rapporti dei media, Apple ha iniziato a testare chip di memoria DRAM prodotti dal costruttore cinese ChangXin Memory Technologies (CXMT), che potrebbero essere utilizzati in futuro nei dispositivi destinati al mercato cinese. In questa fase, la decisione non significa che Apple abbia firmato un accordo di fornitura o che si stia preparando alla produzione di massa. Il test di nuovi componenti è una fase standard del processo di qualificazione dei fornitori. Tuttavia, la scelta di Apple di valutare la tecnologia sviluppata da un produttore cinese di memorie ha un'importante valenza simbolica. Solo pochi anni fa, CXMT era ampiamente considerata un'azienda impegnata a colmare il divario con i principali produttori mondiali di memorie. Oggi i suoi prodotti vengono valutati da una delle più grandi società di elettronica di consumo al mondo. Questo sviluppo è tutt'altro che casuale. Il mercato globale delle memorie DRAM è stato a lungo dominato da Samsung, SK Hynix e Micron, rendendo estremamente difficile per nuovi operatori conquistare una posizione nella catena di approvvigionamento internazionale. Il successo in questo settore richiede non solo capacità produttive avanzate, ma anche la possibilità di rispettare standard estremamente rigorosi in termini di qualità, affidabilità e prestazioni. I test condotti da Apple suggeriscono che i produttori cinesi di memorie stanno gradualmente riducendo il divario tecnologico rispetto ai leader consolidati del settore. Anche il momento in cui avviene questo sviluppo è significativo. Con la continua espansione dell'intelligenza artificiale, le memorie a semiconduttore sono diventate uno dei componenti più importanti alla base degli smartphone moderni, dei data center e delle infrastrutture dedicate all'AI. Di conseguenza, i semiconduttori sono tornati a essere uno dei principali terreni di confronto nella competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina. È proprio per questo motivo che Pechino ha investito per anni non solo nei processori nazionali, ma anche nei chip di memoria, nel software e in ogni altro componente necessario per costruire un ecosistema tecnologico autosufficiente. Le notizie relative a CXMT si inseriscono perfettamente in questa strategia più ampia. DeepSeek sta sviluppando un proprio acceleratore per l'intelligenza artificiale, Huawei continua ad ampliare la propria linea di processori Ascend, e un numero crescente di aziende cinesi sta sostituendo le tecnologie straniere con alternative sviluppate internamente. Nel loro insieme, questi sforzi mirano a ridurre la dipendenza dai fornitori esteri e a rafforzare la capacità della Cina di resistere ai controlli sulle esportazioni imposti dagli Stati Uniti e alle sanzioni tecnologiche. Apple non ha confermato che i chip di memoria di CXMT verranno utilizzati nei prodotti commerciali e l'azienda cinese potrebbe essere ancora lontana dal diventare un fornitore ufficiale. Nonostante ciò, la decisione di avviare i test rappresenta già un elemento significativo. Indica che le aziende cinesi di semiconduttori non vengono più considerate esclusivamente come alternative destinate al mercato interno, ma stanno emergendo sempre più come partecipanti credibili nell'industria globale dei semiconduttori. Se questa tendenza dovesse proseguire, potrebbe diventare uno dei cambiamenti più importanti destinati a plasmare il futuro del settore tecnologico mondiale. Fonte: xStation5

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