ArcelorMittal aumenta del 5% sulla possibile offerta di acquisizione del Sudafrica 📈

ArcelorMittal in forte rialzo su voci di acquisizione in Sudafrica
Le azioni di ArcelorMittal (MT.NL) guadagnano oltre il 5%, toccando i livelli più alti dal 2022, spinte da indiscrezioni secondo cui la Industrial Development Corporation (IDC) del Sudafrica starebbe valutando un’operazione da 8,5 miliardi di rand (circa 491 milioni di dollari) per rilevare le attività locali di ArcelorMittal South Africa (Amsa), dopo due anni di negoziati.
ArcelorMittal resta il più grande produttore di acciaio al mondo, con impianti in 18 Paesi e vendite in oltre 160 mercati. La IDC, finanziatore statale con il mandato di sostenere la ripresa industriale in Sudafrica, punta – se l’operazione supererà il vaglio regolatorio – a coinvolgere anche player internazionali dell’acciaio, tra cui Networth Investments.
Nel 2023, Amsa aveva minacciato la chiusura degli stabilimenti di Newcastle e Vereeniging – fondamentali per i settori auto e minerario – con circa 3.500 dipendenti e oltre 100.000 fornitori a rischio. Costi energetici elevati, infrastrutture ferroviarie deboli e concorrenza da importazioni a basso costo avevano infatti spinto l’azienda verso lo scenario shutdown.
Secondo indiscrezioni, la IDC sarebbe pronta a rimborsare i prestiti di ArcelorMittal e a iniettare nuova liquidità per rilanciare le attività. Diversi investitori avrebbero già contattato la società statale per discutere possibili joint venture o co-finanziamenti.
📊 ArcelorMittal (MT.NL, grafico giornaliero – D1)
Il titolo si rafforza con decisione, segnando nuovi massimi pluriennali in scia all’ottimismo su un possibile accordo che darebbe stabilità alle operazioni sudafricane.
Fonte: xStation5
