Argento a 90 dollari, Yen verso 160

Inflazione Usa stabile al 2,7%, un nulla di fatto dal punto di vista degli sviluppi verso un taglio dei tassi. Attenzione al fortissimo rialzo dell'argento e al proseguimento della dinamica rialzista del cambio UsdJpy che supera si slancio i 159. I mercati azionari continuano a salire con l'Europa che risulta particolarmente forte rispetto a Usa e Giappone. Oggi le trimestrali di Bank of America, Citigroup e Wells Fargo. Argento a 90 dollari, cosa aspettarsi da questi movimenti Argento con un trend fortissimo al rialzo che di fatto non mostra segnali di debolezza evidenti. Il problema di questo trend risiede nell'aumento della volatilitá sui massimi, un vero e proprio segnale di potenziale debolezza futura. L'aumento di volatilitá, ossia delle oscillazioni dei prezzi in termini percentuali, indica che il mercato fa fatica a trovare compratori e venditori sugli stessi prezzi, il mercato si comporta come "poco liquido" di conseguenza diventa un mercato difficile da gestire in termini di rischio. Le oscillazioni recenti su base settimanale ne sono la prova, dai minimi ai massimi delle ultime due settimane, quindi da lunedí 5 gennaio, vediamo un rialzo dell'argento di oltre il 25%. Questi movimenti sono del tutto anomali in un mercato sano. Argento su base settimanale e la ricerca di nuovi massimi - Fonte: XStation UsdJpy verso i 160. La causa é l'obbligazionario? Dinamica dei prezzi assolutamente rialzista per il cambio UsdJpy che sembra non trovare venditori sui massimi e supera di slancio i 159 toccando un massimo a 159,45. Nessun segnale ribassista, il mercato continua a comprare il cambio alla ricerca dei minimi dello yen. Questo movimento risulta compensativo del rialzo dei tassi di rendimento del mercato obbligazionario con i titoli di Stato giapponesi che si trovano abbondantemente al 2% di rendimento. Il rialzo dei prezzi dei titoli di Stato é compensato da un ribasso dello yen sui mercati valutari, questo rende i titoli giapponesi piú appetibili a lungo termine con una potenziale finestra di guadagno sul futuro apprezzamento dello yen, soprattutto se la banca centrale dovesse proseguire nella politica di rialzo dei tassi di interesse. Per il momento peró la situazione non é in equilibrio in quanto l'inflazione in Giappone risulta piú elevata dei rendimenti dei titoli e dei tassi, elemento che erode di fatto i rendimenti reali dei titoli di Stato. UsdJpy grafico settimanale e l'avvicinamento a 160 - Fonte:XStation Inflazione Usa, un nulla di fatto Nessun taglio a queste condizioni. Inflazione Usa stabile al 2,7%, nessuna novitá importante, la componente shelter risulta quella che ancora incide in modo significativo sull'inflazione cosi come quella legata ai servizi energetici, alle cure mediche e i servizi di ristorazione, per il resto le altre componenti risultano al di sotto del livello di inflazione medio. In ogni caso, con una disoccupazione cosí bassa e un'inflazione che rimane stabile, non ci sono possibilitá di vedere un taglio dei tassi nel corso della prossima riunione del 28 gennaio. Al momento quindi l'attenzione si sposta sulle trimestrale e sull'andamento dei mercati che si trovano pericolosamente sui massimi.

