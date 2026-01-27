Argento, primi segni di cedimento

- Crollo Argento a -13% in poche ore
- Segue Oro con un leggero -2%
- Nasdaq punta i massimi storici?
- Mercati in attesa di trimestrali e Fed
- Crollo Argento a -13% in poche ore
- Segue Oro con un leggero -2%
- Nasdaq punta i massimi storici?
- Mercati in attesa di trimestrali e Fed
Arrivano i primi segni di cedimento sull'argento che ieri é arrivato a sfiorare i 120 dollari l'oncia, un andamento assolutamente fuori controllo che nella serata di ieri ha visto un forte segno di cedimento. Un segno di cedimento arriva anche sull'oro, ma l'entitá dei ribassi intraday non é praticamente paragonabile. Nel frattempo l'azionario continua a salire in attesa delle trimestrali e della Fed nella giornata di domani.
Argento a -13% in poche ore. Primi cedimenti?
L'argento crolla del -13% dalle 19:00 di ieri sera fino alle 22:00, orario di chiusura della sessione americana, un ribasso assolutamente degno di rilievo per via della forte volatilitá. Questo ribasso non passa quindi inosservato, sottolinea quanto il mercato si stia allargando sui prezzi e di come l'[aumento continuo di volatilitá sta portando a movimento molto pericolosi che potrebbero portare a forti scossoni. Abbiamo per la giornata di oggi un livello da monitorare, sicuramente il massimo di ieri a 117,75 e i minimi a 102,50, livelli che potrebbero vedere della reazioni qualora dovessero essere violati. Attenzione, per parlare di inversione di tendenza servono settimane, per il momento non abbiamo neanche una settimana negativa per l'argento pertanto i prezzi tendono ancora a spingersi verso l'alto ma questa volta con una volatilitá importante.
Argento al ribasso nella serata di ieri - Fonte: XStation
Oro sopra i 5100$ l'oncia. Cede anche lui?
Anche l'oro ha visto un ribasso ma con un entitá sicuramente minore rispetto a quella dell'argento, parliamo infatti di un ribasso di circa il -2% nelle stessa fascia oraria dell'argento, a ridosso della chiusura del cash Usa. In pratica la situazione é la stessa dell'argento ma la volatilitá é sicuramente minore per via dell'ampiezza e del controvalore del mercato dell'oro, nettamente piú ampio rispetto all'argento. La situazione tecnica é peró praticamente la stessa, ossia sta aumentando la volatilitá sui massimi e gli scossoni come quelli visti ieri sera potrebbero essere ancor piú frequenti. Per l'oro abbiamo area 5111,5 come livello massimo da tenere sotto osservazione mentre abbiamo 4990 come livello di minimo.
Ribasso di oro corrispondente a quello dell'argento in sessione cash Usa - Fonte: XStation
Azionario al rialzo in attesa di trimestrali e Fed
Mercati azionari ancora rialzisti seppur con dinamiche tecniche alquanto controverse come ad esempio quelle europee e del Giappone. In Giappone vediamo infatti il Nikkei salire con un rialzo di oltre lo 0,7% sul cash, mentre in Europa ieri abbiamo visto un rialzo che é andato a riprendersi i livelli minimi di due settimane fa, quindi si mantiene ancora una dinamica tecnica ribassista per questa settimana. Occhio invece agli Usa che sembrano essere molto piú aggressivi al rialzo con Nasdaq e S&P500 che sembrano voler fare nuovi massimi. Attenzione infatti al Nasdaq perché risulta essere l'indice che manca all'appello dei nuovi massimi storici rispetto al 2025, pertanto potrebbe tentare un allungo alquanto sorprendente. Per il momento rimane un'ipotesi, ma la dinamica di breve sembra essere alquanto rialzista e le trimestrali di domani post-Fed potrebbero essere determinanti. Ricordiamo che la probabilitá che la Fed lasci i tassi fermi sono vicine al 100%.
L'argento aumenta del 65% in un mese, con le istituzioni che continuano a tagliare le posizioni 🚀
Tassi Fed fermi. Oro e Argento senza freni
Trimestrali Microsoft, Meta e Tesla
Live Pre-FED
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.