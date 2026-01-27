ASML: L’egemone tecnologico europeo supererà ancora una volta le aspettative?

La più grande azienda europea, la olandese ASML, pubblicherà i suoi risultati prima dell’apertura della sessione del 28 gennaio. Qualche tempo fa, il mercato ha compreso quanto ASML sia indispensabile per l’economia globale e per il settore tecnologico. L’azienda arriva da un periodo di crescita impressionante sia in termini di performance finanziaria sia di valutazione. La domanda rimane: c’è ancora spazio per ulteriori rialzi? ASML è riuscita a superare le aspettative di profitto per sei trimestri consecutivi. Riuscirà a mantenere questa serie positiva? Le aspettative del mercato sono elevate. Le previsioni consensuali stimano un EPS di circa 8,2 USD e ricavi superiori a 11 miliardi di USD, rappresentando una crescita superiore al 50% su base trimestrale. Con il livello così alto, aumentano i rischi sia per i risultati sia per la reazione del mercato. Anche ASML potrebbe avere difficoltà a registrare una crescita così forte in un periodo così breve, soprattutto considerando che i vincoli di vendita si verificano principalmente lato cliente e non all’interno dell’azienda stessa. Ciò dipende, tra gli altri fattori, da ritardi nell’esecuzione dei progetti o da un numero insufficiente di cosiddette “clean room”, necessarie per l’installazione e il funzionamento delle macchine. Un’area che il mercato seguirà con particolare attenzione è il segmento “High NA”, che rappresenta la ultima generazione di macchine per la litografia. Si tratta di un segmento in cui ASML detiene ancora un monopolio completo, ed è anche quello a cui il mercato attribuisce le maggiori aspettative. Anche se l’azienda dovesse consegnare i risultati straordinari attesi dagli investitori, le sue guidance potrebbero risultare conservative. Risultati forti combinati a una guidance “debole” potrebbero generare un rimbalzo negativo a breve termine del prezzo delle azioni. Un rischio significativo per le prospettive di lungo termine dell’azienda potrebbe essere il comportamento della domanda legata alla “rivoluzione AI”. Tuttavia, anche in questo scenario, l’inerzia della performance finanziaria di ASML sarebbe consistente, rendendo più probabile che il mercato non abbia ancora prezzato pienamente i benefici per l’azienda piuttosto che iniziare a scontare i rischi potenziali. Un possibile “cavallo oscuro” della conference call sugli utili potrebbe essere un risultato o una guidance superiore alle attese, trainata da un aumento massiccio della domanda di memoria RAM. In definitiva, la reazione del mercato sarà determinata dall’interazione tra i risultati finanziari riportati e le indicazioni future (forward guidance). ASML.NL (D1) Il trend rialzista rimane forte e ci sono poche indicazioni che stia per concludersi, anche se il potenziale rialzista residuo appare sempre più limitato. Fonte: xStation

