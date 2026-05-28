Oro e US100 reagiscono ai dati PCE e PIL degli Stati Uniti

I dati PCE di aprile hanno sorpreso al rialzo, con l’inflazione mensile che si è attestata allo 0,4% su base mensile (MoM), al di sotto delle attese del mercato pari allo 0,5%. Il dato suggerisce un lieve allentamento delle pressioni sui prezzi rispetto a marzo, quando il PCE era salito dello 0,7% MoM. Su base annua, l’inflazione PCE complessiva è rimasta al 3,8% YoY, in linea con le previsioni. Core PCE sorprende positivamente

Il Core PCE — l’indicatore d’inflazione preferito dalla Federal Reserve — è aumentato solo dello 0,2% MoM, battendo le attese dello 0,3%. Questo rappresenta un chiaro segnale che le pressioni inflazionistiche di fondo stanno rallentando più rapidamente di quanto il mercato avesse previsto. Su base annua, il Core PCE si è attestato al 3,3% YoY, in linea con il consensus, ma combinato con il dato mensile più debole potrebbe essere interpretato dai mercati come un elemento che apre la porta a tagli dei tassi Fed più anticipati. PIL rivisto al ribasso

La seconda stima del PIL del primo trimestre 2026 ha deluso, attestandosi all’1,6% su base trimestrale (QoQ) contro attese del 2,0% e una precedente lettura del 2,0%. La revisione al ribasso conferma che l’economia statunitense sta rallentando più di quanto precedentemente stimato. Implicazioni per i mercati

Nel complesso, i dati delineano un contesto di rischio stagflazionistico più moderato. Tuttavia, l’inflazione rimane il principale focus del mercato e la lettura relativamente rassicurante di oggi sta sostenendo un rimbalzo dell’indice US100 visibile pochi minuti dopo la pubblicazione. Fonte: xStation

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