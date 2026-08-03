Palantir eccezionale come sempre

Commento alla trimestrale Trimestrale eccezionale come sempre per Palantir che conferma una crescita solidissima di lungo termine, in netta controtendenza con quanto vediamo sulle quotazioni degli ultimi mesi. Fatturato previsto per l'anno a 8,15-8,16 miliardi di dollari, crescita quasi doppia rispetto a quella del 2025 che si attestava a 4,48 miliardi. Il ritmo di crescita di Palantir é esponenziale, se dal 2023 al 2024 la crescita é stata del 28,79% su base annuale, dal 2024 al 2025 é stata del 56,18%, dal 2025 al 2026 la crescita prevista é di circa l'82%. Margine solidissimo al 62%, utile netto Gaap a 1,07 miliardi di dollari, in sostanza una vera e propria macchina da soldi. Il vero e unico problema di Palantir risiede nel prezzo di mercato che di fatto é completamente discordante e particolarmente ottimistico rispetto ai tempi attuali, infatti presenta un rapporto price/earnings molto alto. Stando alla salita di oltre il 10% in afterhours che ha portato le quotazioni oltre i 140 dollari, il p/e di Palantir é di circa 126, estremamente distante dal 25,7 del p/e medio su S&P500. Ottima trimestrale, ottime prospettive su base fondamentale ma il prezzo é il vero nodo di Palantir che infatti si riporta verso i 140 dollari per azione nell'afterhours, livelli massimi dello scorso mese, il tutto in una dinamica dei prezzi ancora ribassista a lungo termine fino a prova contraria. Il rimbalzo dai minimi di maggio 2025 dopo un ribasso di circa il -48% é la reazione fisiologica all'ottima trimestrale presentata. A parte questo forte rimbalzo, le criticitá a lungo termine relative al distacco netto tra fondamentali e prezzi risulta assolutamente elevato. Recap dei dati piú importanti Utile per azione (EPS): L'EPS rettificato è stato di 0,41 dollari, battendo le stime di consenso che si fermavano a 0,35 dollari. Utile Netto (GAAP): Ha toccato 1,07 miliardi di dollari (rispetto ai 329 milioni di dollari dello scorso anno). Margine Operativo Rettificato: Molto solido, pari al 62% Fatturato Commerciale USA: Ha registrato una crescita straordinaria del 149% Y/Y, arrivando a 764 milioni di dollari, confermando la fortissima trazione dei prodotti software commerciali legati alla GenAI. Fatturato Governativo USA: Cresciuto del 90% Y/Y a 809 milioni di dollari Guidance al rialzo: Palantir ha alzato le previsioni di fatturato per l'intero anno fiscale 2026 a un intervallo compreso tra 8,15 e 8,16 miliardi di dollari

David Pascucci Esperti

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