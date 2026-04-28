Banche europee sotto pressione, petrolio sopra i 100 dollari

Panoramica di mercato

Le banche europee stanno perdendo parte del loro precedente appeal tra gli investitori, nonostante continuino a essere scambiate a valutazioni relativamente interessanti rispetto al mercato più ampio. A pesare è l’aumento delle preoccupazioni legate al rallentamento della crescita economica in Europa, alla debole espansione del credito e alla pressione sui margini in un contesto potenzialmente caratterizzato da tassi d’interesse più bassi.

Dopo diversi anni di forti rialzi, il settore è entrato chiaramente in una fase di rotazione del capitale, con gli investitori che stanno progressivamente spostando le allocazioni verso altri comparti come la tecnologia e le materie prime. L’attenzione di questa settimana è rivolta in particolare alla decisione della Banca Centrale Europea di giovedì, poiché le sue indicazioni sul futuro percorso dei tassi potrebbero influenzare in modo significativo le aspettative sulla redditività bancaria.

Allo stesso tempo, le prospettive del settore restano fortemente dipendenti dalle condizioni macroeconomiche europee: ulteriori rialzi dei tassi potrebbero sostenere gli utili, mentre una crescita più debole e un aumento del rischio di credito potrebbero rapidamente annullare questo beneficio.

Sessione europea

La sessione di trading di martedì in Europa è caratterizzata da un tono cautamente positivo, con i principali indici che recuperano le perdite iniziali e registrano lievi guadagni grazie al miglioramento del sentiment, nonostante le persistenti incertezze geopolitiche legate ai negoziati USA–Iran e l’aumento dei prezzi del petrolio.

Il FTSE 100 britannico sale di circa lo 0,5%, il CAC 40 francese guadagna lo 0,2%, il DAX tedesco cresce dello 0,2%, mentre l’IBEX spagnolo sovraperforma con un rialzo di circa l’1%. Tuttavia, i mercati restano sensibili a qualsiasi mancanza di progressi nei colloqui di pace e al rischio di ulteriori aumenti dei prezzi energetici.

USA–Iran

Il Brent rimane sopra la soglia dei 100 dollari al barile, sostenuto dall’escalation delle tensioni nel conflitto USA–Iran. Teheran ha proposto un accordo che prevede la riapertura di una rotta marittima strategica in cambio della revoca del blocco statunitense su porti e navi iraniane, ma senza concessioni sul proprio programma nucleare, elemento considerato inaccettabile dall’amministrazione Trump.

Parallelamente, il Presidente USA ha ritirato i piani di inviare una delegazione in Pakistan per un ulteriore round di negoziati, indebolendo ulteriormente le prospettive di una svolta diplomatica e rafforzando la linea dura di Washington. Di conseguenza, con i negoziati in stallo e il rischio di ulteriore instabilità regionale ancora presente, il mercato petrolifero resta altamente sensibile, mantenendo i prezzi del Brent su livelli elevati.

Società

BP (BP.UK) ha superato significativamente le aspettative di mercato nel primo trimestre, registrando un forte aumento degli utili grazie al rialzo dei prezzi del petrolio e all’elevata volatilità legata al conflitto USA–Iran. L’utile netto rettificato è salito a 3,2 miliardi di dollari rispetto a 1,38 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente, superando le previsioni degli analisti, mentre l’EBIT rettificato è aumentato di circa il 40% su base annua, raggiungendo 6,27 miliardi di dollari.

Dati finanziari chiave:

Utile netto rettificato: 3,2 miliardi di dollari vs 1,38 miliardi un anno prima, sopra le attese

3,2 miliardi di dollari vs 1,38 miliardi un anno prima, sopra le attese EBIT rettificato: 6,27 miliardi di dollari, +~40% anno su anno, sopra il consenso

6,27 miliardi di dollari, +~40% anno su anno, sopra il consenso Segmento clienti & prodotti: 3,2 miliardi vs 677 milioni un anno prima, principale driver di crescita

3,2 miliardi vs 677 milioni un anno prima, principale driver di crescita Segmento upstream: 1,98 miliardi, -32% anno su anno

1,98 miliardi, -32% anno su anno Utile per azione: 20,67 centesimi vs 8,75 centesimi un anno prima, sopra le attese

20,67 centesimi vs 8,75 centesimi un anno prima, sopra le attese Dividendo: 8,32 centesimi per azione, invariato trimestre su trimestre

Il principale motore della performance è stato il segmento trading e raffinazione, che ha beneficiato dell’elevata volatilità dei prezzi e delle interruzioni dell’offerta nei mercati energetici. Tuttavia, la società continua a registrare pressioni sui flussi di cassa e un aumento dell’indebitamento, che in parte compensano il quadro positivo degli utili.

La nuova CEO Meg O’Neill ha sottolineato che i risultati rafforzano la sua posizione per portare avanti il processo di ristrutturazione, includendo riduzione dei costi e cessioni di asset. BP ha inoltre ribadito l’impegno alla disciplina finanziaria e alla riduzione del debito, avvertendo tuttavia che i risultati futuri resteranno fortemente dipendenti dagli sviluppi geopolitici e dalla dinamica dei prezzi del petrolio.

Fonte: xStation5 Bayer (BAYN.US) è finita sotto pressione dopo un’udienza mista presso la Corte Suprema degli Stati Uniti relativa al tentativo dell’azienda di limitare decine di migliaia di cause legali legate al suo erbicida Roundup. Il caso riguarda la questione se le leggi federali sull’etichettatura dei pesticidi prevalgano sulle cause a livello statale che accusano l’azienda di non aver fornito adeguati avvertimenti sui rischi di cancro. Durante l’udienza, alcuni giudici si sono mostrati favorevoli agli argomenti di Bayer a sostegno di standard federali uniformi, mentre altri hanno sottolineato che i singoli stati potrebbero comunque avere il diritto di valutare i rischi e di emettere avvisi. L’assenza di una direzione chiara da parte della Corte ha pesato sul sentiment di mercato e ha innescato un calo del titolo. Il caso è cruciale per Bayer, che ha già accantonato oltre 11 miliardi di dollari per accordi transattivi e continua a fronteggiare decine di migliaia di richieste risarcitorie. Una sentenza favorevole potrebbe ridurre significativamente i rischi legali e contribuire a risolvere una questione di lunga data che ha pesato sulla valutazione dell’azienda.

Fonte: xStation5

Metalli preziosi

L’oro e l’argento restano sotto pressione ribassista. Le tensioni geopolitiche legate alla situazione USA–Iran non riescono a fornire supporto: l’oro scende di circa l’1,5% e scivola sotto i 4.650 dollari l’oncia. L’argento è sotto una pressione ancora maggiore, con un calo di quasi il 3% e un ritorno sotto i 73 dollari l’oncia.

Criptovalute

Una pressione ribassista è visibile anche nel mercato delle criptovalute, dove i principali asset stanno perdendo terreno. Bitcoin ed Ethereum sono entrambi in calo di circa l’1,6%, riflettendo un deterioramento più ampio del sentiment sui mercati globali.