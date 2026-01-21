Bitcoin: Davos potrebbe rappresentare una svolta per la legislazione sulle criptovalute? 💰

Bitcoin ha attraversato recentemente un periodo difficile. Dopo una correzione superiore al 30% nel quarto trimestre del 2025, la criptovaluta più grande al mondo è rimasta in fase di consolidamento. Nelle ultime settimane, Bitcoin ha persino tentato un breakout rialzista da questo range, ma l’aumento delle tensioni internazionali ha portato a una riduzione della propensione al rischio degli investitori, spingendo Bitcoin nuovamente al di sotto dei 90.000 dollari.

Bitcoin rimane più fortemente correlato all’indice US500 che all’oro. Il calo della propensione al rischio sta inoltre pesando sulla domanda di criptovalute in senso più ampio.

L’attenzione del mercato si è ora spostata su Davos, dove la regolamentazione delle criptovalute — in particolare il CLARITY Act statunitense — è diventata uno dei principali temi di discussione tra decisori politici, banche e leader dell’industria crypto.

Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, ha colto l’occasione per criticare apertamente l’attuale versione del CLARITY Act (Crypto Market Structure Act), sostenendo che favorisca eccessivamente il settore finanziario tradizionale e rischi di soffocare l’innovazione. Coinbase ha ritirato il proprio supporto al disegno di legge, poiché questo amplierebbe i poteri della SEC, limiterebbe la DeFi, rallenterebbe la tokenizzazione e, di fatto, vieterebbe il pagamento di interessi sulle stablecoin. La posizione di Armstrong — “meglio nessuna legge che una cattiva legge” — ha sorpreso i legislatori e parte dell’industria, causando ritardi nei lavori della Commissione Bancaria del Senato e reazioni negative da parte di alcuni decisori politici.

Allo stesso tempo, Armstrong ha sottolineato che i colloqui restano costruttivi, che la Casa Bianca è coinvolta e che rimane probabile una versione rivista del disegno di legge, con una più chiara delimitazione delle competenze tra SEC e CFTC. È importante notare che Davos ha anche messo in evidenza una crescente accettazione istituzionale delle criptovalute, con grandi banche e piattaforme di scambio che discutono apertamente di tokenizzazione degli asset e di mercati basati su blockchain operativi 24/7, rafforzando l’idea che una regolamentazione chiara sia ormai urgente.

Prossimi passi stimati per il CLARITY Act

La Commissione Bancaria del Senato dovrebbe esaminare il disegno di legge dopo la pausa legislativa, affrontando il perimetro dei poteri della SEC , le regole sui rendimenti delle stablecoin e la regolamentazione della DeFi .

Proseguiranno le negoziazioni bipartisan , con una pressione crescente da parte dell’industria per raggiungere un compromesso prima che lo slancio legislativo si affievolisca.

Possibile reintroduzione di una versione rivista del disegno di legge più avanti questo mese o all’inizio del prossimo, con una divisione più chiara delle responsabilità tra SEC e CFTC.

Oggi Bitcoin è in rimbalzo dell’1,20% a 89.300 dollari, dopo la correzione di quasi il 5,00% di ieri, che lo aveva portato in area 88.000 dollari.

Fonte: xStation 5