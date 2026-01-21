Bitcoin: Davos potrebbe rappresentare una svolta per la legislazione sulle criptovalute? 💰

- Bitcoin rimane in fase di consolidamento dopo una correzione superiore al 30% nel quarto trimestre, con il sentiment risk-off e la correlazione con i mercati azionari che continuano a limitare il potenziale di rialzo.
- L’attenzione si è spostata su Davos, dove la regolamentazione delle criptovalute negli Stati Uniti — in particolare il CLARITY Act — è oggetto di un dibattito molto acceso.
- Il ritiro del supporto da parte di Coinbase ha ritardato l’iter legislativo, ma i colloqui proseguono ed è ancora attesa una versione rivista del disegno di legge.
- Bitcoin rimane in fase di consolidamento dopo una correzione superiore al 30% nel quarto trimestre, con il sentiment risk-off e la correlazione con i mercati azionari che continuano a limitare il potenziale di rialzo.
- L’attenzione si è spostata su Davos, dove la regolamentazione delle criptovalute negli Stati Uniti — in particolare il CLARITY Act — è oggetto di un dibattito molto acceso.
- Il ritiro del supporto da parte di Coinbase ha ritardato l’iter legislativo, ma i colloqui proseguono ed è ancora attesa una versione rivista del disegno di legge.
Bitcoin ha attraversato recentemente un periodo difficile. Dopo una correzione superiore al 30% nel quarto trimestre del 2025, la criptovaluta più grande al mondo è rimasta in fase di consolidamento. Nelle ultime settimane, Bitcoin ha persino tentato un breakout rialzista da questo range, ma l’aumento delle tensioni internazionali ha portato a una riduzione della propensione al rischio degli investitori, spingendo Bitcoin nuovamente al di sotto dei 90.000 dollari.
Bitcoin rimane più fortemente correlato all’indice US500 che all’oro. Il calo della propensione al rischio sta inoltre pesando sulla domanda di criptovalute in senso più ampio.
L’attenzione del mercato si è ora spostata su Davos, dove la regolamentazione delle criptovalute — in particolare il CLARITY Act statunitense — è diventata uno dei principali temi di discussione tra decisori politici, banche e leader dell’industria crypto.
Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, ha colto l’occasione per criticare apertamente l’attuale versione del CLARITY Act (Crypto Market Structure Act), sostenendo che favorisca eccessivamente il settore finanziario tradizionale e rischi di soffocare l’innovazione. Coinbase ha ritirato il proprio supporto al disegno di legge, poiché questo amplierebbe i poteri della SEC, limiterebbe la DeFi, rallenterebbe la tokenizzazione e, di fatto, vieterebbe il pagamento di interessi sulle stablecoin. La posizione di Armstrong — “meglio nessuna legge che una cattiva legge” — ha sorpreso i legislatori e parte dell’industria, causando ritardi nei lavori della Commissione Bancaria del Senato e reazioni negative da parte di alcuni decisori politici.
Allo stesso tempo, Armstrong ha sottolineato che i colloqui restano costruttivi, che la Casa Bianca è coinvolta e che rimane probabile una versione rivista del disegno di legge, con una più chiara delimitazione delle competenze tra SEC e CFTC. È importante notare che Davos ha anche messo in evidenza una crescente accettazione istituzionale delle criptovalute, con grandi banche e piattaforme di scambio che discutono apertamente di tokenizzazione degli asset e di mercati basati su blockchain operativi 24/7, rafforzando l’idea che una regolamentazione chiara sia ormai urgente.
Prossimi passi stimati per il CLARITY Act
-
La Commissione Bancaria del Senato dovrebbe esaminare il disegno di legge dopo la pausa legislativa, affrontando il perimetro dei poteri della SEC, le regole sui rendimenti delle stablecoin e la regolamentazione della DeFi.
-
Proseguiranno le negoziazioni bipartisan, con una pressione crescente da parte dell’industria per raggiungere un compromesso prima che lo slancio legislativo si affievolisca.
-
Possibile reintroduzione di una versione rivista del disegno di legge più avanti questo mese o all’inizio del prossimo, con una divisione più chiara delle responsabilità tra SEC e CFTC.
Oggi Bitcoin è in rimbalzo dell’1,20% a 89.300 dollari, dopo la correzione di quasi il 5,00% di ieri, che lo aveva portato in area 88.000 dollari.
Fonte: xStation 5
Panoramica del mercato: gli indici PMI plasmano i mercati europei🚨
L'argento è aumentato del 40% a gennaio, avvicinandosi ai 100 dollari l'oncia📈
Oro: rischio di correzione in aumento? 🚨 Goldman alza l'obiettivo del 2026
Grafico del giorno: EURUSD
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.